Este viernes por la noche se tiñó de tristeza por la muerte de la conductora televisiva Ernestina Pais luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, en Buenos Aires. Ante la noticia, famosos y colegas reaccionaron.
Murió Ernestina Pais: las desgarradoras reacciones de los famosos en redes sociales
La reconocida conductora murió este viernes a los 54 años en un trágico accidente ferroviario en San Isidro. Sus colegas y algunas figuras del medio expresaron su conmoción en redes sociales
La muerte de Ernestina Pais generó un profundo dolor en los medios de comunicación y el espectáculo argentino. La conductora de 54 años falleció este viernes 26 de junio tras protagonizar un fatal accidente en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, luego de que el auto Honda City que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y Elcano.
Las personas de su entorno no pudieron contenerse y expresaron su dolor en redes sociales. Esto fue lo que dijeron.
Las reacciones de los famosos tras la trágica muerte de la periodista
A horas de confirmarse la muerte de la conductora, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Colegas, amigos y compañeros de trabajo la recordaron con profundo dolor. Uno de los primeros en expresarse fue Coco Fernández, quien compartió un sentido mensaje: “Te quiero, amiga. Gracias por tantas risas. Te voy a extrañar”.
José María Muscari, director de “El Divorcio”, la obra teatral en la que trabajaba actualmente, expresó: “Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Q.E.P.D.
"Es tristísimo lo de Ernestina. No puedo explicar la energía tan hermosa y maternal que tenía en persona. Entiendo que la vida es así, pero no puedo evitar sentirlo injusto. Que en paz descanse", manifestó Fede Bongiorno en su cuenta de X.
Las muestras de afecto continuaron con publicaciones de Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guido Záffora, Flor de la V, Débora Pláger y Guillermo López, entre muchos otros colegas que compartieron fotos, recuerdos y emotivas palabras para despedir a la conductora.