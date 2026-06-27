Murió Ernestina Pais: las desgarradoras reacciones de los famosos en redes sociales

Las despedidas de la Asociación de Actores y Actrices y de Ángel de Brito para Ernestina Pais.

Las reacciones de los famosos tras la trágica muerte de la periodista

A horas de confirmarse la muerte de la conductora, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Colegas, amigos y compañeros de trabajo la recordaron con profundo dolor. Uno de los primeros en expresarse fue Coco Fernández, quien compartió un sentido mensaje: “Te quiero, amiga. Gracias por tantas risas. Te voy a extrañar”.

José María Muscari, director de “El Divorcio”, la obra teatral en la que trabajaba actualmente, expresó: “Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Q.E.P.D.

Benito Fernandez despidiendose de su amiga Ernestina.

"Es tristísimo lo de Ernestina. No puedo explicar la energía tan hermosa y maternal que tenía en persona. Entiendo que la vida es así, pero no puedo evitar sentirlo injusto. Que en paz descanse", manifestó Fede Bongiorno en su cuenta de X.

Las muestras de afecto continuaron con publicaciones de Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guido Záffora, Flor de la V, Débora Pláger y Guillermo López, entre muchos otros colegas que compartieron fotos, recuerdos y emotivas palabras para despedir a la conductora.