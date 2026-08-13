Cuál es la mejor herramienta de jardinería para podar un árbol frutal

Para elegir la herramienta correcta hay que observar principalmente el grosor de las ramas. Las tijeras de poda manuales funcionan muy bien con tallos y ramas delgadas, mientras que para ejemplares de mayor diámetro es preferible utilizar una tijera de dos manos o una sierra de poda.

Descubrí cuáles son las mejores herramientas para podar árboles frutales.

Las tijeras tipo bypass son especialmente útiles porque cuentan con dos hojas que realizan un corte limpio, similar al funcionamiento de una tijera convencional. Este sistema permite reducir el daño sobre los tejidos del árbol frutal cuando la herramienta está bien afilada y se utiliza correctamente.

En ramas más gruesas, forzar una tijera pequeña puede aplastar la madera en lugar de cortarla. En estos casos, una sierra de poda permite trabajar con mayor seguridad y realizar cortes más adecuados. Si las ramas del árbol frutal están demasiado altas, también pueden utilizarse herramientas con mango telescópico para evitar subir a escaleras de manera innecesaria.

Además, tenés que recordar de afilar bien las herramientas de poda.

Antes de comenzar, es importante desinfectar y limpiar las herramientas de jardinería. Esta medida ayuda a reducir el riesgo de trasladar hongos o bacterias de un árbol a otro.

También conviene comprobar que las hojas estén bien afiladas, ya que una herramienta desafilada puede generar cortes irregulares al momento de hacer la poda.