Cuál es la mejor herramienta de jardinería para podar un árbol frutal

La poda de un árbol frutal es una de las tareas más importantes para mantenerlo saludable y favorecer una producción equilibrada de frutos. Sin embargo, elegir la herramienta de jardinería adecuada resulta fundamental, ya que un corte mal realizado puede provocar heridas innecesarias y dificultar la recuperación de la planta.
En consecuencia, además de prestar atención a la sugerencia del calendario lunar para realizar la poda del árbol frutal, es menester saber qué herramienta elegir. Por este motivo, a continuación te contaré detalles a tener en cuenta antes de ejecutar esta tarea de jardinería.
Jardinería: qué herramienta conviene utilizar para podar un árbol frutal
Entre las distintas opciones disponibles, las tijeras de podar son una de las herramientas más prácticas para trabajar con árboles frutales. Su tamaño permite realizar cortes precisos sobre ramas pequeñas y medianas, especialmente cuando se busca eliminar brotes secos, enfermos o aquellos que crecen en una dirección poco conveniente.
Para elegir la herramienta correcta hay que observar principalmente el grosor de las ramas. Las tijeras de poda manuales funcionan muy bien con tallos y ramas delgadas, mientras que para ejemplares de mayor diámetro es preferible utilizar una tijera de dos manos o una sierra de poda.
Las tijeras tipo bypass son especialmente útiles porque cuentan con dos hojas que realizan un corte limpio, similar al funcionamiento de una tijera convencional. Este sistema permite reducir el daño sobre los tejidos del árbol frutal cuando la herramienta está bien afilada y se utiliza correctamente.
En ramas más gruesas, forzar una tijera pequeña puede aplastar la madera en lugar de cortarla. En estos casos, una sierra de poda permite trabajar con mayor seguridad y realizar cortes más adecuados. Si las ramas del árbol frutal están demasiado altas, también pueden utilizarse herramientas con mango telescópico para evitar subir a escaleras de manera innecesaria.
Antes de comenzar, es importante desinfectar y limpiar las herramientas de jardinería. Esta medida ayuda a reducir el riesgo de trasladar hongos o bacterias de un árbol a otro.
También conviene comprobar que las hojas estén bien afiladas, ya que una herramienta desafilada puede generar cortes irregulares al momento de hacer la poda.
En pocas palabras
- Herramientas de jardinería: Elegir la herramienta adecuada es fundamental para podar árboles frutales y mantenerlos saludables.
- Tipos de herramientas: Las tijeras de podar son prácticas para ramas pequeñas y medianas; para las gruesas, se recomiendan tijeras de dos manos o sierras de poda.
- Prevención: Desinfectar y afilar las herramientas antes de la poda reduce el riesgo de transmitir enfermedades y asegura cortes limpios.