Cómo afilar una tijera de jardín para cortar ramas o el pasto: una manera rápida y fácil

En casa es muy normal de que haya una tijera de podar, ya sea para cortar ramas o para el pasto. Y muchas veces estas no tienen filo de tanto usarse. En esta oportunidad, te compartiremos el paso a paso para afilar la tijera y que quede como nueva.
La tijera para poder ramas es un poco más popular y común en la jardinería que la tijera de podar pasto, ya que la poda de arbustos, plantas con flores y ramas pequeñas, es una tarea bastante frecuente en cualquier casa, mientras que el pasto siempre se corta con máquinas o bordeadoras, y en menor escala con una tijera para el pasto.
En ambos casos, cualquier tijera puede haber perdido el filo y provoca que cueste el doble de trabajo realizar cualquier tarea en el jardín.
Para devolverle el filo que traía de fábrica o al menos mejorarlo para que corte eficientemente, este es el paso a paso que todos deberían probar:
Afilar la tijera de podar ramas o césped, materiales
Estos son los materiales necesarios para comenzar con el proceso de afilado:
- Agua tibia con jabón o alcohol etílico.
- Un cepillo de cerdas duras o lana de acero (virulana).
- Una piedra de afilar o una lima pequeña de grano fino.
- Aceite lubricante (puede ser en aerosol o aceite de máquina de coser).
- Un paño limpio y seco.
Afilar la tijera de podar ramas o césped, paso a paso
- Es imposible afilar correctamente una cuchilla sucia. El primer paso es remover toda la savia seca, tierra y óxido acumulado. Frotá las hojas con la lana de acero y el agua con jabón. Si la savia está muy pegada, podés dejar la herramienta en remojo unos minutos. Una vez limpia, secar perfectamente con el paño.
- Las tijeras de podar tradicionales tienen una hoja cortante y una contrahoja curva que sostiene la rama. Solo se debe afilar la hoja cortante, y únicamente del lado que tiene el borde inclinado, conocido como bisel.
- Sostener la tijera firmemente abierta y pasar la piedra de afilar o la lima sobre el bisel. El movimiento debe ser siempre desde la base de la hoja hacia la punta, siguiendo el ángulo de inclinación original de fábrica. Realizar pasadas suaves, firmes y en una sola dirección. Con unas 10 o 15 pasadas se notará que el borde recupera su brillo y su filo.
- Al afilar el lado biselado, es común que se forme una pequeña "rebaba" de metal en el lado plano de la hoja. Para quitarla, pasar la piedra de afilar suavemente por el lado plano, completamente paralela a la hoja, solo una o dos veces.
- Una vez afilada, aplicar unas gotas de aceite lubricante en el eje central (el tornillo que une ambas partes) y extender una capa muy fina de aceite sobre las hojas con un paño. Esto prevendrá la aparición de óxido y asegurará un movimiento fluido.
En pocas palabras
- Tijera de jardín: Aprende a afilar tu herramienta para cortar ramas o pasto eficientemente.
- Paso a paso: Limpia, afila el bisel con piedra o lima y lubrica para un corte perfecto.
- Mantenimiento: Devuelve el filo a tu tijera para facilitar las tareas de jardinería y evitar esfuerzo extra.
Resumen generado por Thinkindot AI