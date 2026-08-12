Cómo afilar una tijera de jardín para cortar ramas o el pasto: una manera rápida y fácil

La tijera para poder ramas es un poco más popular y común en la jardinería que la tijera de podar pasto, ya que la poda de arbustos, plantas con flores y ramas pequeñas, es una tarea bastante frecuente en cualquier casa, mientras que el pasto siempre se corta con máquinas o bordeadoras, y en menor escala con una tijera para el pasto.

En ambos casos, cualquier tijera puede haber perdido el filo y provoca que cueste el doble de trabajo realizar cualquier tarea en el jardín.