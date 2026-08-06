Cómo afilar una tijera que lleva años en casa: tres maneras que usan los afiladores

Casi con seguridad que en toda casa hay una tijera que se viene usando hace muchos años, no tiene filo para que corte como corresponde y sea de utilidad. Es por eso que es conveniente prestar atención a estas tres opciones para afilar, sin herramientas profesionales
Las tijeras van perdiendo el ángulo de corte original y uno la sigue usando hasta que se rompan, algo que casi nunca sucede.
Es por eso que todo el mundo debería conocer tres formas prácticas de devolverle el filo original a cualquier tijera que no corte que hay en la casa.
Tijera bien afilada: tres maneras caseras para que vuelva a cortar
El método del papel aluminio
Esta manera de sacarle filo a una tijera se destaca por su efectividad para un mantenimiento rápido.
- Tomar un trozo de papel aluminio de unos 30 centímetros y doblar sobre sí mismo varias veces hasta formar una tira gruesa y firme (de unas 6 a 8 capas).
- Empezar a hacer cortes rápidos y largos en la tira de aluminio, usando toda la longitud de la hoja de la tijera, desde la base hasta la punta.
- El roce del metal de la tijera contra las múltiples capas de aluminio elimina las pequeñas imperfecciones del filo y lo pule instantáneamente. Con 15 o 20 cortes bastará.
El truco casero del frasco de vidrio o la botella para la tijera
Si tus tijeras están un poco más rebeldes, este método ayuda a enderezar el ángulo del filo.
- Agarrar un frasco de vidrio que ya no uses (como uno de mermelada) o una botella de vidrio vacía.
- Colocar las hojas de la tijera alrededor del cuello del frasco, como si quisieras "cortarlo" por la mitad. Hacé fuerza hacia adentro con cuidado, deslizando las hojas por el vidrio a medida que cerrás la tijera.
- El vidrio actúa como una piedra de esmerilar suave, realineando el borde cortante de las hojas. Repetir unas 10 veces y limpiar las hojas con un paño húmedo.
Lija fina: para un rescate profundo de la tijera
Si la tijera lleva años guardada en el cajón del olvido y el aluminio no fue suficiente, es hora de pasar a la lija.
- Conseguir un pedazo de lija fina.
- Doblar la lija a la mitad con el lado áspero hacia afuera. Al igual que con el aluminio, realizá varios cortes completos sobre la lija. Asegurar de que el lado afilado de la hoja raspe contra el grano del papel.
- Este proceso suele dejar un polvillo metálico, así que limpiar bien las hojas con un papel de cocina apenas húmedo cuando termines.
En pocas palabras
- Tijeras en casa: Tres métodos caseros para afilar herramientas que ya no cortan adecuadamente.
- Métodos efectivos: Se detallan técnicas con papel aluminio, frascos de vidrio y lija fina para restaurar el filo.
- Restauración de filo: El objetivo es devolver la capacidad de corte original a las tijeras sin necesidad de herramientas profesionales.
Resumen generado por Thinkindot AI