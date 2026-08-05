Cómo afilar un cuchillo de cocina: tres opciones sin herramientas profesionales

Con el paso del tiempo y el uso diario que se le da en la cocina, todo cuchillo se va desafilando y se suele dejar de lado, eligiendo los que más cortan.

Si un cuchillo no corta, no deja de ser un arma peligrosa, ya que para que cumpla su función, muchas veces se llega a imprimir una fuerza superior para que corte y es ahí cuando suceden los accidentes domésticos.