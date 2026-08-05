Cómo afilar un cuchillo de cocina: tres opciones sin herramientas profesionales

En la casa siempre hay un cuchillo que no corta y no es elegido para realizar algunas tareas de cocina. Si no corta, se vuelve peligroso por el exceso de fuerza que uno aplica al usarlo. La buena noticia es que hay tres maneras fáciles de afilarlo. Estos trucos caseros son la mejor manera para lograr un corte perfecto.
Con el paso del tiempo y el uso diario que se le da en la cocina, todo cuchillo se va desafilando y se suele dejar de lado, eligiendo los que más cortan.
Si un cuchillo no corta, no deja de ser un arma peligrosa, ya que para que cumpla su función, muchas veces se llega a imprimir una fuerza superior para que corte y es ahí cuando suceden los accidentes domésticos.
Para rescatarlos y darle vida nueva, hay tres maneras fáciles y efectivas de devolverles el filo sin usar herramientas profesionales, sino con elementos que uno tiene en casa.
Cuchillo bien afilado: tres formas caseras para que vuelvan a cortar
- La primera opción casera consiste en afilar el cuchillo con el fondo de una taza de cerámica. Colocar una taza de cerámica boca abajo sobre un paño húmedo para que no se mueva. Identificar el anillo rugoso sin esmalte que tiene la base. Apoyar la hoja del cuchillo en un ángulo de 15 a 20 grados respecto a la base. Deslizar el cuchillo de la base a la punta haciendo una suave presión, alternando 10 a 15 veces por cada lado.
- La segunda opción es con una piedra de afilar tradicional. Sumergir la piedra en agua unos 10 a 15 minutos antes de usarla. Mantener el ángulo constante de 18 a 20 grados. Pasar la hoja de forma uniforme desde la base hasta la punta, primero por el lado más abrasivo y luego por el más fino para pulir.
- La tercera opción es frotar con otro cuchillo. Tomar un segundo cuchillo y frotar el filo del cuchillo desafilado contra el lomo o parte trasera de la otra hoja de metal con mucho cuidado. Realizar pasadas suaves y repetidas para enderezar el borde del filo de manera temporal.
En pocas palabras
- Cuchillos desafilados: Tres métodos caseros para recuperar el filo sin herramientas profesionales.
- Método taza cerámica: Usar el anillo rugoso del fondo a 15-20 grados de ángulo.
- Alternativas: Piedra de afilar tradicional o frotar con otro cuchillo para un filo temporal.
Resumen generado por Thinkindot AI