La mitad de los casos de influenza fueron por gripe A en Mendoza y el pico se adelantó cuatro semanas

La gripe A fue el virus predominante

El pico de enfermedades respiratorias se adelantó aproximadamente 4 semanas, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Nicolás Ríos / Diario UNO

Hasta la semana epidemiológica 28, el sistema de vigilancia analizó 3.392 muestras de pacientes con sospecha de infecciones respiratorias. Más de la mitad resultó positiva para algún virus.

La gripe A fue el virus más frecuente con 874 casos confirmados, equivalente al 49% del total. Si se suman la Influenza B y los casos de influenza sin tipificar, las distintas variantes de gripe concentraron el 64% de todos los virus respiratorios detectados en Mendoza durante el primer semestre.

Muy por detrás aparecieron otros virus como el rinovirus (13%), el Virus Sincitial Respiratorio (9%), enterovirus y parainfluenza (5% cada uno). El SARS-CoV-2, en tanto, representó apenas el 2% de las muestras positivas.

La temporada de enfermedades respiratorias se adelantó

El boletín indica que los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) comenzaron a aumentar a partir de la semana epidemiológica 10 y alcanzaron su punto máximo en la semana 20, con 2.919 casos registrados.

Ese comportamiento significó un adelantamiento de aproximadamente cuatro semanas respecto de las temporadas habituales de gripe. Desde ese momento, la cantidad de casos mostró un descenso sostenido.

En total, hasta la semana 28 se acumularon 17.845 consultas por Enfermedad Tipo Influenza en toda la provincia.

Los niños concentraron la mayor cantidad de casos

El informe también refleja que la circulación de los virus respiratorios afectó principalmente a la población pediátrica.

El 71,4% de los casos confirmados correspondió a menores de 15 años. La misma tendencia se observó entre los cuadros más graves monitoreados en hospitales centinela, donde el 83% de los pacientes con diagnóstico positivo también pertenecía a ese grupo etario.

En cuanto a las internaciones por infecciones respiratorias agudas, la gripe A volvió a ser la principal causa viral identificada, seguida por la Influenza B y el rinovirus.

Neumonía, la enfermedad respiratoria que disminuyó

El boletín epidemiológico señala además que hasta la semana 28 se notificaron 4.547 casos de neumonía. De esta enfermedad respiratoria, el mayor número de diagnósticos se registró en la semana 21, con 411 casos, y desde entonces la curva comenzó a descender.

En el caso de las bronquiolitis en menores de 2 años, se acumularon 1.629 casos y los registros se mantuvieron dentro de los valores esperados para la época del año, de acuerdo con el corredor endémico utilizado por el sistema de vigilancia.