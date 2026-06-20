Gripe A: los chicos de entre 5 y 14 años son el grupo más afectado en Mendoza

El pico de enfermedades respiratorias se registró en mayo

La curva epidemiológica muestra que la circulación de gripe A aumentó progresivamente durante el otoño hasta alcanzar su punto máximo en la semana epidemiológica 20, correspondiente a mediados de mayo. A partir de entonces comenzó un descenso gradual, aunque el virus sigue siendo el de mayor circulación en la provincia.

Los casos de gripe A y otras enfermedades respiratorias tuvieron a los hospitales de referencia, como el pediátrico Humberto Notti, con las guardias trabajando a tope. Foto: Nicolás Ríos. / DIARIO UNO

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de continuar con las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el aislamiento cuando aparecen síntomas respiratorios. También insistió en la necesidad de completar la vacunación antigripal, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo, entre ellos niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

De las 2.338 muestras respiratorias analizadas en lo que va del año, 1.038 resultaron positivas para algún virus respiratorio, lo que representa una positividad del 44,4%.

Entre esos casos, la gripe A concentra el 62,75% de los diagnósticos confirmados, muy por encima del resto de los virus en circulación.

Qué otros virus respiratorios circulan en Mendoza

Aunque la gripe A concentra la mayor parte de los diagnósticos positivos, el boletín también da cuenta de la circulación de otros virus respiratorios. El Virus Sincicial Respiratorio ocupa el segundo lugar con el 21,87% de las detecciones, seguido por el Rinovirus, que representa el 7,03%.

En menor proporción se identificaron casos de Influenza B, Adenovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza y SARS-CoV-2. Frente a esta situación, las autoridades sanitarias insistieron en las medidas de protección y prevención.

Vacunación y medidas de prevención

En cuanto a las mencionadas medidas, desde Salud recordaron que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves de la enfermedad, especialmente entre las personas que integran los grupos de riesgo.

Además, insistió en mantener medidas de cuidado como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, la higiene respiratoria y el uso de barbijo cuando se presentan síntomas para reducir la transmisión de las enfermedades respiratorias como la gripe A.