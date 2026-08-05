Quiénes eran los padres que murieron por la caída de un árbol durante el viento Zonda cuando iban a festejar los 15 años de su hija

Aunque estaba previsto que la menor regresara en micro junto al resto de la delegación, sus padres decidieron viajar en su vehículo particular para buscarla personalmente, compartir la tarde de su cumpleaños y ajustar los detalles de la fiesta programada para el fin de semana posterior.

Durante el trayecto de regreso, un ejemplar arbóreo de grandes dimensiones cedió ante las violentas ráfagas de aire seco y se desplomó directamente sobre el habitáculo de la camioneta. Fabio Pompei, quien conducía el rodado, y Fabiana Piedi, ubicada en el asiento del acompañante, fallecieron prácticamente en el acto producto del aplastamiento.

Cómo fue el impacto del árbol y en qué parte del auto provocó más daño

El colapso del auto quedó concentrado en las plazas delanteras, allí fue donde impactó el árbol: la estructura del techo cedió por completo, provocando la destrucción del parabrisas y la deformación del parante izquierdo. Por el contrario, la sección trasera del vehículo logró mantener su volumen estructural, factor determinante para que las dos ocupantes que viajaban en la parte posterior salieran con vida.

Al arribar efectivos de la Comisaría 18°, del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y dotaciones de bomberos, se procedió al rescate de las dos ocupantes atrapadas:

La hija adolescente del matrimonio (15 años): Presentó lesiones traumatológicas compatibles con el golpe y contención emocional.

Presentó lesiones traumatológicas compatibles con el golpe y contención emocional. Andrea Roxana Fariña (52 años): Una mujer oriunda de Río Cuarto, Córdoba, que acompañaba a la familia en el viaje.

Ambas sobrevivientes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Antonio J. Scaravelli, donde permanecen internadas en estado estable y fuera de peligro de vida.

Conmoción en el deporte mendocino y el impacto del viento Zonda

El deceso de la pareja provocó un profundo pesar en las instituciones deportivas locales. Fabiana Piedi era una referente sumamente querida dentro del ambiente del hockey de la provincia, lo que motivó comunicados de condolencias por parte de la Asociación Mendocina de Hockey. Asimismo, el Club San Pablo Futsal, donde practica la adolescente sobreviviente, manifestó su acompañamiento institucional ante la irreparable pérdida.