Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga una cinta amarilla en sus hojas

Por qué recomiendan atar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria. Foto: Gemini

El color amarillo tiene un papel central en este simbolismo. Tradicionalmente, se asocia con la energía, el optimismo, la creatividad y la sensación de progreso. Por ese motivo, muchas personas eligen este tono cuando desean representar una etapa de crecimiento o un cambio positivo en sus vidas.

Quienes colocan una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria suelen hacerlo como una forma de mantener presente un objetivo importante. Algunas personas la utilizan cuando desean mejorar su situación económica, mientras que otras la atan al comenzar un nuevo trabajo, iniciar un proyecto o proponerse un cambio personal.

En este contexto, la cinta no actúa como un amuleto ni garantiza que esos deseos se cumplan. Su función es simbólica: recordar diariamente aquello por lo que se está trabajando y mantener la motivación para avanzar.

Si tenés una sansevieria o lengua de suegra, tenés que atarle una cinta amarilla a sus hojas.

La idea es similar a escribir una meta en un papel y dejarla en un lugar visible. Cada vez que la persona observa la lengua de suegra, también recuerda el compromiso que asumió consigo misma, convirtiendo un objeto cotidiano en un estímulo para no perder el enfoque.

Con el paso del tiempo, la cinta puede deteriorarse por la luz, el polvo o el simple desgaste del material. Cuando esto sucede, tenés que reemplazarla por una nueva, especialmente si el objetivo sigue vigente o si querés comenzar una etapa diferente.