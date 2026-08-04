Hay un hábito que parecía extraño pero cada vez está ganando más adeptos: atar una cinta amarilla en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria. Esta práctica no tiene nada que ver con los cuidados de dicha suculenta, más bien está ligada a cuestiones esotéricas. A continuación, su significado.
Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga una cinta amarilla en sus hojas
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa, es importante saber para qué sirve atar una cinta amarilla en sus hojas
Atar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria o lengua de suegra: para qué sirve
Aunque para algunos se trata de un simple detalle decorativo, para otros tiene un significado simbólico relacionado con los nuevos comienzos y las metas personales, por eso, es cada vez más normal encontrar una lengua de suegra con una cinta amarilla en sus hojas.
Esta práctica no responde a una necesidad de la planta ni modifica su crecimiento. En realidad, la cinta amarilla suele utilizarse como un recordatorio visual de un objetivo que la persona desea alcanzar. De esta manera, la sansevieria se convierte en un elemento que acompaña una intención o propósito dentro del hogar.
El color amarillo tiene un papel central en este simbolismo. Tradicionalmente, se asocia con la energía, el optimismo, la creatividad y la sensación de progreso. Por ese motivo, muchas personas eligen este tono cuando desean representar una etapa de crecimiento o un cambio positivo en sus vidas.
Quienes colocan una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria suelen hacerlo como una forma de mantener presente un objetivo importante. Algunas personas la utilizan cuando desean mejorar su situación económica, mientras que otras la atan al comenzar un nuevo trabajo, iniciar un proyecto o proponerse un cambio personal.
En este contexto, la cinta no actúa como un amuleto ni garantiza que esos deseos se cumplan. Su función es simbólica: recordar diariamente aquello por lo que se está trabajando y mantener la motivación para avanzar.
La idea es similar a escribir una meta en un papel y dejarla en un lugar visible. Cada vez que la persona observa la lengua de suegra, también recuerda el compromiso que asumió consigo misma, convirtiendo un objeto cotidiano en un estímulo para no perder el enfoque.
Con el paso del tiempo, la cinta puede deteriorarse por la luz, el polvo o el simple desgaste del material. Cuando esto sucede, tenés que reemplazarla por una nueva, especialmente si el objetivo sigue vigente o si querés comenzar una etapa diferente.
En pocas palabras
- Cinta amarilla: Atar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria o lengua de suegra tiene un significado esotérico y simbólico.
- Propósito: La práctica sirve como un recordatorio visual de nuevos comienzos, metas personales o un cambio positivo, asociado a la energía y el optimismo del color amarillo.
- Uso: Funciona como un estímulo para mantener el enfoque en objetivos personales, como mejoras económicas o nuevos proyectos, y debe reemplazarse si se deteriora.