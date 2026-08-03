Cada vez más personas eligen a la sansevieria para tener en casa por su enorme poder ornamental. Sin embargo, pocos saben que también conocida como lengua de suegra cuenta con facultades esotéricas para atraer dinero. En este sentido, el Feng Shui nos dice en qué lugar de casa debemos colocar su maceta.
Rincón de la riqueza: este es el lugar sagrado donde tenés que colocar tu sansevieria para atraer dinero
Colocando la maceta con tu sansevieria en este sector de la vivienda, podrás atraer energías vinculadas al dinero
Aunque, antes de revelarte cuál es el rincón de la riqueza para tener tu sansevieria, es importante que sepas que sus poderes energéticos dependerán del buen estado de la lengua de suegra: si la planta está bien cuidada, podrá atraer las vibras que necesitamos.
Feng Shui: dónde colocar una sansevieria o lengua de suegra para atraer dinero
Según el Feng Shui, la ubicación de una planta dentro del hogar puede influir en el flujo de energía. Por eso, si el objetivo es atraer dinero, es importante colocarla en el sitio adecuado.
De acuerdo con una de las interpretaciones de la filosofía asiática de origen taoísta, la sansevieria debe ubicarse en el llamado rincón de la riqueza, un espacio asociado con la prosperidad, el crecimiento financiero y las oportunidades.
Este sector corresponde al sudeste de la vivienda o de una habitación. Esta orientación favorece el desarrollo económico y simboliza la expansión de los recursos, por lo que colocar ahí una sansevieria vigorosa representará el deseo de atraer estabilidad y abundancia.
No obstante, existen otras corrientes del Feng Shui que utilizan el mapa Bagua, una herramienta que toma como referencia la puerta principal de la casa para dividir los diferentes sectores energéticos. En esos casos, la ubicación del rincón de la riqueza puede variar, ya que depende de la distribución del ambiente y del método que se aplique.
La sansevieria posee características que refuerzan este simbolismo. Sus hojas largas, firmes y verticales representan la fortaleza, la perseverancia y la capacidad para superar obstáculos. Además, al tratarse de una planta vinculada con el elemento madera, se la relaciona con el crecimiento constante, la vitalidad y la expansión, conceptos estrechamente asociados con la prosperidad dentro del Feng Shui.
Para potenciar este efecto simbólico, se recomienda mantener la lengua de suegra en buen estado, con hojas limpias y libres de daños. Una sansevieria saludable representa una energía activa, mientras que una planta descuidada puede transmitir la idea contraria dentro de esta filosofía.
En pocas palabras
- Sansevieria: Conocida como lengua de suegra, atrae dinero según el Feng Shui.
- Ubicación ideal: El rincón de la riqueza, sector sudeste de la vivienda o habitación.
- Feng Shui: La ubicación y estado de la planta influyen en la prosperidad y abundancia.