Rincón de la riqueza: este es el lugar sagrado donde tenés que colocar tu sansevieria para atraer dinero

De acuerdo con una de las interpretaciones de la filosofía asiática de origen taoísta, la sansevieria debe ubicarse en el llamado rincón de la riqueza, un espacio asociado con la prosperidad, el crecimiento financiero y las oportunidades.

Conocé cuál es el mejor lugar de la vivienda para colocar una maceta con la sansevieria.

Este sector corresponde al sudeste de la vivienda o de una habitación. Esta orientación favorece el desarrollo económico y simboliza la expansión de los recursos, por lo que colocar ahí una sansevieria vigorosa representará el deseo de atraer estabilidad y abundancia.

No obstante, existen otras corrientes del Feng Shui que utilizan el mapa Bagua, una herramienta que toma como referencia la puerta principal de la casa para dividir los diferentes sectores energéticos. En esos casos, la ubicación del rincón de la riqueza puede variar, ya que depende de la distribución del ambiente y del método que se aplique.

La lengua de suegra tiene el poder necesario para atraer dinero a tu vida.

La sansevieria posee características que refuerzan este simbolismo. Sus hojas largas, firmes y verticales representan la fortaleza, la perseverancia y la capacidad para superar obstáculos. Además, al tratarse de una planta vinculada con el elemento madera, se la relaciona con el crecimiento constante, la vitalidad y la expansión, conceptos estrechamente asociados con la prosperidad dentro del Feng Shui.

Para potenciar este efecto simbólico, se recomienda mantener la lengua de suegra en buen estado, con hojas limpias y libres de daños. Una sansevieria saludable representa una energía activa, mientras que una planta descuidada puede transmitir la idea contraria dentro de esta filosofía.