Colocar cáscaras de papa en la maceta de la sansevieria: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además, la materia orgánica favorece la actividad de los microorganismos beneficiosos presentes en la tierra, contribuyendo a mantener un suelo más fértil y con mejor estructura.

Beneficios de las cáscaras de papa en la sansevieria.

Cómo aplicar este truco de jardinería en la sansevieria

Para este truco de jardinería no se deben colocar las cáscaras de papa frescas directamente sobre la maceta, ya que al descomponerse lentamente pueden atraer insectos, generar malos olores o favorecer la aparición de hongos si el ambiente es demasiado húmedo.

La mejor alternativa es dejarlas secar completamente al sol o en el horno a baja temperatura. Una vez deshidratadas, pueden triturarse hasta obtener pequeños fragmentos o un polvo fino que se mezcla con la capa superficial del sustrato.

Este truco de jardinería ayudará a fomentar el crecimiento de la sansevieria.

Los cuidados esenciales para una sansevieria o lengua de suegra

Tal como te recuerdo siempre, este truco de jardinería con cáscaras de papa no debe reemplazar un cuidado esencial de la sansevieria. Es decir, dicha técnica actúa como complemento para el correcto desarrollo de la lengua de suegra.

Tené en cuenta que la sansevieria prospera mejor en un sustrato con excelente drenaje, ya que el exceso de agua es uno de sus principales enemigos y puede provocar la pudrición de las raíces. Lo ideal es regarla únicamente cuando la tierra esté completamente seca, especialmente durante los meses más fríos. También conviene ubicarla en un lugar con abundante luz indirecta, aunque puede adaptarse a espacios con menor iluminación.