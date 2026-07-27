En esta temporada, es normal notar que la sansevieria no crece tal como esperábamos. Incluso, algunas hojas se verán decaídas. Ante esto, es imprescindible ponerse a trabajar en una actividad de jardinería infalible que fomentará el desarrollo de la lengua de suegra: colocar cáscaras de papa en su maceta.
Colocar cáscaras de papa en la maceta de la sansevieria: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra y no ves que su crecimiento es lento, este truco de jardinería con cáscaras de papa es la solución al problema
Pocos lo saben: por qué tenés que colocar cáscaras de papa en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra
Así como en ocasiones anteriores te enseñé el truco de colocar ajos en el sustrato de la sansevieria, hoy aprenderás a utilizar las cáscaras de papa. Este desecho de cocina, el cual generalmente termina en la basura, aporta distintos nutrientes a la mencionada suculenta y es clave para el crecimiento durante el invierno.
Las cáscaras de papa contienen minerales como potasio, fósforo, magnesio y pequeñas cantidades de calcio, elementos que participan en el desarrollo de las plantas. Cuando estos restos orgánicos se descomponen, liberan gradualmente parte de esos nutrientes, mejorando la calidad del sustrato.
Además, la materia orgánica favorece la actividad de los microorganismos beneficiosos presentes en la tierra, contribuyendo a mantener un suelo más fértil y con mejor estructura.
Cómo aplicar este truco de jardinería en la sansevieria
Para este truco de jardinería no se deben colocar las cáscaras de papa frescas directamente sobre la maceta, ya que al descomponerse lentamente pueden atraer insectos, generar malos olores o favorecer la aparición de hongos si el ambiente es demasiado húmedo.
La mejor alternativa es dejarlas secar completamente al sol o en el horno a baja temperatura. Una vez deshidratadas, pueden triturarse hasta obtener pequeños fragmentos o un polvo fino que se mezcla con la capa superficial del sustrato.
Los cuidados esenciales para una sansevieria o lengua de suegra
Tal como te recuerdo siempre, este truco de jardinería con cáscaras de papa no debe reemplazar un cuidado esencial de la sansevieria. Es decir, dicha técnica actúa como complemento para el correcto desarrollo de la lengua de suegra.
Tené en cuenta que la sansevieria prospera mejor en un sustrato con excelente drenaje, ya que el exceso de agua es uno de sus principales enemigos y puede provocar la pudrición de las raíces. Lo ideal es regarla únicamente cuando la tierra esté completamente seca, especialmente durante los meses más fríos. También conviene ubicarla en un lugar con abundante luz indirecta, aunque puede adaptarse a espacios con menor iluminación.
En pocas palabras
- Jardinería: El truco con cáscaras de papa potencia el crecimiento lento de la sansevieria en invierno.
- Nutrientes: Las cáscaras de papa aportan potasio, fósforo y magnesio al sustrato.
- Aplicación: Deshidratar y triturar las cáscaras antes de añadirlas a la maceta.