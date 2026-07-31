Cómo utilizar palitos de sushi para saber la humedad de la tierra de la sansevieria y evitar regar en exceso

Además, se trata de una alternativa ecológica y económica, ya que no requiere comprar medidores ni herramientas especializadas, debido a que el palito de sushi lo podemos conseguir fácilmente.

Este truco de jardinería es vital antes del riego de la sansevieria.

Cómo usar un palito de sushi para comprobar la humedad del sustrato de la sansevieria

Para este truco de jardinería bastará con tomar un palito de sushi limpio e introducirlo verticalmente en la tierra de la maceta, procurando llegar cerca del fondo sin dañar las raíces. Después de dejarlo unos minutos, hay que retirarlo y observar su estado.

Si el palito sale completamente seco y limpio, significa que el sustrato ha perdido gran parte de su humedad y la sansevieria probablemente necesite un nuevo riego. En cambio, si la madera sale oscura, húmeda o con restos de tierra adheridos, lo mejor es esperar algunos días antes de volver a agregar agua. De esta manera evitaremos saturar las raíces y respetaremos el ciclo natural de hidratación de la lengua de suegra.

Recordá que la lengua de suegra es una planta que no tolera el exceso de agua.

Por otro lado, es vital recordar que la maceta de la sansevieria o lengua de suegra debe tener un buen drenaje, ya que si los agujeros están tapados, el agua del riego se acumulará en el sustrato.