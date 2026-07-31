Para gozar de una sansevieria con hojas largas y firmes, una de las claves será evitar el exceso de riego. Esta suculenta no tolera un sustrato mojado, por lo que expertos en jardinería recomiendan acudir a palitos de sushi para conocer el nivel de humedad de la lengua de suegra.
Cómo utilizar palitos de sushi para saber la humedad de la tierra de la sansevieria y evitar regar en exceso
Este truco de jardinería será clave para evitar el encharcamiento en la sansevieria o lengua de suegra
Enterrar palitos de sushi en el sustrato de la sansevieria: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Al tratarse de una especie suculenta, la sansevieria almacena agua en sus hojas y no necesita un sustrato constantemente húmedo. Para evitar este problema, hay un truco de jardinería que gana cada vez más adeptos entre los aficionados a la jardinería.
Solo se necesita un palito de sushi de madera, un utensilio económico que permite comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar la lengua de suegra. Este método ayuda a prevenir el encharcamiento del sustrato, una de las principales causas de pudrición de raíces y de la aparición de hongos.
Además, se trata de una alternativa ecológica y económica, ya que no requiere comprar medidores ni herramientas especializadas, debido a que el palito de sushi lo podemos conseguir fácilmente.
Cómo usar un palito de sushi para comprobar la humedad del sustrato de la sansevieria
Para este truco de jardinería bastará con tomar un palito de sushi limpio e introducirlo verticalmente en la tierra de la maceta, procurando llegar cerca del fondo sin dañar las raíces. Después de dejarlo unos minutos, hay que retirarlo y observar su estado.
Si el palito sale completamente seco y limpio, significa que el sustrato ha perdido gran parte de su humedad y la sansevieria probablemente necesite un nuevo riego. En cambio, si la madera sale oscura, húmeda o con restos de tierra adheridos, lo mejor es esperar algunos días antes de volver a agregar agua. De esta manera evitaremos saturar las raíces y respetaremos el ciclo natural de hidratación de la lengua de suegra.
Por otro lado, es vital recordar que la maceta de la sansevieria o lengua de suegra debe tener un buen drenaje, ya que si los agujeros están tapados, el agua del riego se acumulará en el sustrato.