La Universidad Maza realizará su primera cena solidaria para el Fondo de Becas

La directora del Programa de Desarrollo Institucional de la UMaza, Laura Horta.

Quienes deseen asistir podrán adquirir, hasta el 10 de agosto, la tarjeta por un valor de $100.000, comunicándose al 261-6851660.

Una convocatoria a toda Mendoza

“Esta cena será el punto de encuentro de una comunidad que elige comprometerse con el futuro, concibiendo la educación como un valor central para el desarrollo de un país, reconociendo que la igualdad de oportunidades transforma vidas y genera un impacto positivo indiscutible en la sociedad”, afirma el rector de la UMaza, Daniel Miranda.

La Universidad Maza invita a participar a todas aquellas personas y empresas que compartan estos valores mediante la adquisición de tarjetas, mesas corporativas, el financiamiento total o parcial de becas y otras contribuciones. Quienes deseen colaborar con el Fondo de Becas, aunque no asistan al evento, podrán hacerlo comunicándose al 261-6851660.

La Comunidad Filantrópica impulsa logros que transforman vidas

Desde su inicio en julio de 2024, la Comunidad Filantrópica de la Universidad Maza ha demostrado un crecimiento y un compromiso sostenido con la educación.

Actualmente, la comunidad está integrada por 56 miembros, entre personas, empresas y organizaciones, cuya colaboración activa y apoyo económico son fundamentales para acompañar y fortalecer el importante esfuerzo que la universidad ya realiza para sostener más de 400 becas.

La generosidad de los grandes filántropos también se ha materializado en importantes obras de infraestructura, que han impactado en una mejora de los servicios destinados a los estudiantes como el Comedor Comunitario Familia David y la Familia Bernardi, el Espacio Chiara Yacopini y la valiosa contribución de la Pinturería Merino.

“Esta vinculación entre empresa-universidad-sociedad genera un círculo virtuoso en beneficio de todos. La comunidad invierte en educación y la universidad devuelve ese compromiso formando profesionales, generando conocimientos que impulsan soluciones para los desafíos requeridos por la sociedad y el sector empresarial”, expresó la directora del Programa de Desarrollo Institucional, Laura Horta.