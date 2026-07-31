Pocos lo saben: por qué es importante esta señal de tránsito y qué significa si la ves

Esta señal de tránsito pertenece al grupo de las preventivas y su función es advertir que la calzada tiene irregularidades o está en mal estado. Al encontrarse con este cartel, el conductor debe estar atento porque el terreno puede afectar la conducción del auto y aumentar el riesgo de accidentes.

Además, busca que quien maneja reduzca la velocidad y aumente la distancia con el vehículo que circula adelante. Los desniveles, baches, deformaciones del pavimento o sectores con ondulaciones pueden provocar pérdidas momentáneas de estabilidad; entonces es necesario conocerla para circular con seguridad.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Esta señal de tránsito advierte que la calzada presenta irregularidades o está en mal estado.

Las señales preventivas como la P11 cumplen un rol clave para modificar la conducción. No solo anticipan caminos en mal estado, sino también curvas pronunciadas, puentes angostos, zonas escolares y otros peligros.

Sin embargo, también hay otros tipos y son los siguientes: