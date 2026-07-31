Muchas personas están acostumbradas a manejar automáticamente y dan por supuestas algunas señales de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y reconocer las diferencias y los significados es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer qué significa esta señal específica.
En las calles y rutas, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para organizar y proteger tanto a conductores como a peatones. En esta ocasión, analizamos una señal de tránsito con un significado completamente determinante: ¿qué advierte y cuál es la infracción que puede realizar un conductor si no la respeta?
Pocos lo saben: por qué es importante esta señal de tránsito y qué significa si la ves
Se trata de la P 11, una de las señales menos identificadas por los conductores argentinos y que alerta sobre irregularidades en la ruta. Si bien es conocida por su figura con ondulaciones, genera dudas al verla.
Esta señal de tránsito pertenece al grupo de las preventivas y su función es advertir que la calzada tiene irregularidades o está en mal estado. Al encontrarse con este cartel, el conductor debe estar atento porque el terreno puede afectar la conducción del auto y aumentar el riesgo de accidentes.
Además, busca que quien maneja reduzca la velocidad y aumente la distancia con el vehículo que circula adelante. Los desniveles, baches, deformaciones del pavimento o sectores con ondulaciones pueden provocar pérdidas momentáneas de estabilidad; entonces es necesario conocerla para circular con seguridad.
Tipos de señales de tránsito y sus diferencias
Las señales preventivas como la P11 cumplen un rol clave para modificar la conducción. No solo anticipan caminos en mal estado, sino también curvas pronunciadas, puentes angostos, zonas escolares y otros peligros.
Sin embargo, también hay otros tipos y son los siguientes:
- Señales informativas: brindan información útil al conductor para facilitar la circulación. Normalmente, son rectangulares o cuadradas, de fondo azul o verde. Ejemplos: indicaciones de rutas, servicios cercanos o distancias a ciudades.
- Señales transitorias: son las que le avisan a los conductores sobre procedimientos poco habituales en el camino. Un ejemplo muy habitual: “Obra en construcción” u “hombres trabajando”.
- Señales reglamentarias: son obligatorias y delimitan normas de tránsito. Incluyen señales como “No avanzar”, “Pare” o límites de velocidad. Su incumplimiento genera sanciones legales.
En pocas palabras
- Señal P11: Identifica irregularidades en la calzada, como ondulaciones o baches.
- Importancia: Advierte sobre posibles pérdidas de estabilidad y aumenta el riesgo de accidentes.
- Recomendación: Reducir la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos.