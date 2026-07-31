Último adiós en la Catedral de San Juan a los cuatro fallecidos en el accidente del helicóptero

San Juan atraviesa momentos de profundo dolor tras la trágica caída del helicóptero Bell 412 que realizaba prácticas para la lucha contra los incendios forestales. Familiares, allegados y vecinos se preparan para darles el último adiós a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida en cumplimiento del deber. En total viajaban 7 personas, incluyendo al piloto.
Velatorio y misa en la Catedral
A través de un comunicado, el Gobierno de San Juan confirmó que el velatorio de las cuatro víctimas se realizará este viernes, de 13 a 21, en la Catedral San Juan Bautista, tras un acuerdo alcanzado con las familias.
Además, se informó que las honras fúnebres continuarán el sábado 1 de agosto con una misa a las 9 en el mismo templo. Posteriormente, a las 10.30, el cortejo partirá hacia el cementerio de la Capital. Desde el gobierno explicaron que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para la ceremonia, en reconocimiento al servicio prestado por los fallecidos.
Recuperaron la caja negra
En paralelo a las muestras de dolor, la investigación para saber qué provocó la caída del helicóptero sumó un avance clave. Luego de los operativos de rescate, los peritos lograron recuperar la caja negra del Bell 412.
Este dispositivo, que guarda las grabaciones de la cabina y los datos de vuelo de la aeronave, será analizado por los investigadores. Sin embargo, se estimó que los resultados de los peritajes técnicos demorarán cerca de un mes en estar listos.
En pocas palabras
- San Juan: homenajeará a los cuatro fallecidos en la caída de un helicóptero que estaba haciendo prácticas para combatir los incendios.
- Investigación: recuperaron la caja negra del helicóptero para determinar las causas del accidente.
- Ceremonia: el velatorio y la misa se realizarán en la Catedral San Juan Bautista, con disposición de recursos provinciales.