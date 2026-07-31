Último adiós en la Catedral de San Juan a los cuatro fallecidos en el accidente del helicóptero

La Catedral San Juan Bautista albergará el velatorio de los cuatro sanjuaninos caídos en cumplimiento del deber.

Velatorio y misa en la Catedral

A través de un comunicado, el Gobierno de San Juan confirmó que el velatorio de las cuatro víctimas se realizará este viernes, de 13 a 21, en la Catedral San Juan Bautista, tras un acuerdo alcanzado con las familias.

Además, se informó que las honras fúnebres continuarán el sábado 1 de agosto con una misa a las 9 en el mismo templo. Posteriormente, a las 10.30, el cortejo partirá hacia el cementerio de la Capital. Desde el gobierno explicaron que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para la ceremonia, en reconocimiento al servicio prestado por los fallecidos.