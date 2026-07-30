Tragedia en San Juan: comenzó la investigación por la caída del helicóptero que dejó 7 muertos

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, ofreció una conferencia de prensa el miércoles en la noche con la información disponible sobre el helicóptero que se estrelló en Valle Fértil. Foto: captura de pantalla de Canal 8 de San Juan.

En la primera conferencia oficial tras el siniestro, Enrique Delgado brindó precisiones sobre la investigación, el operativo de recuperación de los cuerpos y el contexto en el que se produjo el vuelo. Una de las conclusiones más importantes a la que arribó es que el helicóptero estaba en condiciones operativas.

La capacitación que terminó en tragedia

Según explicó el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, la actividad había comenzado el lunes con una instancia teórica en la ciudad de San Juan. El martes continuó con prácticas en el Aeroclub de Pocito, donde se realizaron ejercicios con el helicóptero y con el sistema destinado al combate de incendios.

El miércoles estaba prevista la tercera etapa en Valle Fértil, departamento elegido por su vulnerabilidad frente a los incendios forestales.

Los Bomberos y la Policía están abocados a las tareas de rescate de los cuerpos de las víctimas y para obtener elementos del helicóptero que permitan avanzar con los peritajes de la Justicia Federal.

El objetivo de este tipo de capacitaciones es unificar protocolos y procedimientos entre bomberos, brigadistas y organismos de emergencia de distintas jurisdicciones.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para desarrollar estas actividades y no pertenecía al Gobierno de San Juan, aclaró Delgado.

El helicóptero también había sido utilizado durante la jornada del martes en las prácticas realizadas en Pocito.

El último contacto y una causa que recién comienza

Uno de los datos confirmados oficialmente es que el contacto con el helicóptero se perdió después de las 10 de la mañana.

A partir de allí comenzó el operativo de búsqueda que permitió localizar la aeronave siniestrada en una zona de difícil acceso. La ubicación fue finalmente encontrada desde otro helicóptero que se encontraba en las inmediaciones.

Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación aeronáutica, todavía no existe una explicación oficial sobre qué provocó el accidente.

Delgado fue enfático en ese aspecto: cualquier hipótesis sobre las causas deberá surgir de las pericias y no de apreciaciones preliminares.

El funcionario señaló que, de acuerdo con la información disponible inicialmente, las condiciones eran aptas para realizar la operación aérea, aunque aclaró que ese aspecto también será analizado por los investigadores.

Por ahora, no hay una causa determinada.

Este jueves continuarán los rastrillajes en Valle Fértil, la zona donde se estrelló un helicóptero.

Justicia Federal y una investigación técnica independiente

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, con intervención del fiscal Francisco Maldonado.

La Policía de San Juan, Criminalística y otros organismos provinciales colaborarán con las actuaciones judiciales.

En paralelo, el lugar del accidente permanecerá preservado para permitir el trabajo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo encargado de investigar técnicamente los accidentes e incidentes aeronáuticos en el país. La JST realiza investigaciones de seguridad operacional y sus conclusiones no tienen como objetivo establecer responsabilidades civiles o penales.

Esto será fundamental para determinar qué ocurrió durante el vuelo y reconstruir la secuencia previa al impacto.

Entre los elementos que deberán analizarse se encuentran los restos del helicóptero, las condiciones meteorológicas, la trayectoria del vuelo, las comunicaciones, el estado técnico del helicóptero, el mantenimiento y los procedimientos aplicados durante la operación.

Por qué todavía no pudieron retirar los cuerpos

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los familiares es el tiempo que demandará el operativo de recuperación. La dificultad está relacionada con la geografía del lugar donde ocurrió el impacto.

Según explicó Enrique Delgado, los equipos pueden avanzar en vehículos hasta un determinado punto, pero después deben continuar a pie durante varias horas debido a que el terreno no permite el ingreso de vehículos hasta la zona del siniestro.

Por eso, el operativo se organizó para aprovechar las primeras horas de luz de este jueves.

Las fuerzas desplegadas en la zona instalaron un campamento base en el refugio del Camino del Arriero. Desde allí partirán los equipos encargados de recorrer a pie el tramo restante hasta el lugar donde se encuentra la aeronave.

La planificación contempla que peritos de Criminalística y especialistas vinculados a la investigación aeronáutica realicen primero las tareas periciales sobre los restos.

La prioridad es preservar la escena antes de modificarla, ya que cualquier movimiento de la aeronave o de elementos ubicados en el lugar podría afectar evidencia relevante para determinar las causas del accidente.

Una vez finalizadas las primeras pericias, se realizará la recuperación de los cuerpos.

Un operativo condicionado por el terreno

La recuperación se realizará con camillas y demandará un trabajo coordinado entre las distintas fuerzas que participan del operativo.

Los cuerpos deberán ser trasladados desde el sitio del impacto hasta el campamento base y, posteriormente, derivados por vía terrestre hacia la ciudad de San Juan.

La decisión de realizar el procedimiento durante el día responde tanto a las condiciones de seguridad para los rescatistas como a la necesidad de garantizar mejores condiciones para el trabajo pericial.

El despliegue involucra a personal de Seguridad, Policía, Criminalística y organismos especializados.

Qué se sabe del helicóptero siniestrado

Otro dato confirmado por el Gobierno de San Juan es que el helicóptero era propiedad de una empresa privada contratada por la Agencia Federal de Emergencias.

La aeronave había participado el día anterior de las actividades de capacitación en Pocito, por lo que su presencia en San Juan estaba directamente relacionada con el curso sobre combate de incendios forestales.

Este elemento también será incorporado a la investigación técnica, que deberá determinar las condiciones operativas del helicóptero, su mantenimiento, los registros del vuelo y todos los factores que puedan haber intervenido en el accidente.

Las autoridades toman contacto con los primeros detalles de una de las mayores tragedias aéreas de San Juan. Foto: Gentileza, Marcos Heredia.

La tragedia enluta a Seguridad de San Juan

Durante la conferencia, Delgado expresó su conmoción por la muerte de los cuatro funcionarios sanjuaninos que viajaban en el helicóptero: Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal.

Los definió como "cuatro valores importantes" para la Secretaría de Seguridad y destacó la trayectoria de los funcionarios dentro del servicio público.

El gobernador Marcelo Orrego puso a disposición de las familias todos los recursos del Estado y será cada familia la que determine la modalidad de despedida.

En caso de que los familiares decidan realizar un funeral conjunto para los cuatro funcionarios provinciales, el Gobierno acompañará esa decisión.

Además, los equipos de contención psicológica comenzaron a trabajar con los familiares desde el momento en que se confirmó oficialmente que ninguno de los 7 ocupantes había sobrevivido.

La investigación por delante

La prioridad inmediata es completar la recuperación de los cuerpos y preservar toda la evidencia disponible.

Luego comenzará una etapa clave para la investigación: reconstruir qué sucedió durante los últimos minutos del vuelo.

La JST deberá avanzar sobre la información técnica de la aeronave y del vuelo, mientras que la Justicia Federal investigará las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de las actuaciones.

Por ahora, las autoridades evitaron aventurar hipótesis.

Y ese es uno de los puntos centrales en una investigación de estas características: la ubicación de los restos, el estado de los componentes de la aeronave, las comunicaciones y la información técnica deberán ser analizados antes de establecer cualquier explicación sobre el accidente.

La tragedia de Valle Fértil deja siete víctimas y una investigación que recién comienza. La respuesta sobre por qué cayó el helicóptero deberá surgir de las pericias, resaltaron los voceros del Gobierno de San Juan.