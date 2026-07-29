La decisión que tomó el Gobierno de San Juan tras el accidente de helicóptero en el que murieron 7 personas

“El Gobierno de San Juan expresa su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

Acompaña a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias”, se puede ver en el mensaje publicado en redes sociales cerca de las 17:00hs.

¿Qué dijo el Gobernador de San Juan después del accidente aéreo?

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, utilizó la red social X para expresar sus condolencias por el accidente aéreo.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, comenzó diciendo Orrego.

“También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, agregó.

Por último, puso a disposición de familiares y seres queridos todo el aparato gubernamental para brindar la asistencia necesaria: “El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria.

San Juan decretó 3 días de luto por el accidente aéreo

A su vez, autoridades del Gobierno de San Juan decretaron tres días de duelo provincial, instruyendo la bandera a media asta y el cese de actos festivos estatales.

Quiénes son los ocupantes del helicóptero que murieron tras un accidente en San Juan

Las autoridades confirmaron que los siete pasajeros que viajaban en el helicóptero fallecieron al instante. Entre los ocupantes se encontraban funcionarios e instructores: