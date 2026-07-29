"A mi amigo le mando un abrazo al cielo", la tragedia en San Juan que dejó una de las despedidas más dolorosas

Tragedia en San Juan: una despedida llena de dolor

Mauricio Dávila era amigo de Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, una de las víctimas fatales del accidente y con quien había estado en comunicación momentos antes.

Incluso, el tripulante fallecido le había enviado una foto desde arriba del helicóptero, momentos antes de que se perdiera contacto con la aeronave.

“Todavía no lo puedo creer. Germán era amigo mío. Esa imagen que están compartiendo era de mi amigo contándome lo que estaba haciendo en ese momento. Un abrazo al cielo, querido Germán”, reveló el periodista, con la voz entre cortada, mientras era entrevistado por el canal.

“Estuve hablando con él más temprano, solicitándole datos policiales de un caso. Me había manifestado que estaba en esta tarea de sobrevuelo por la capacitación del Plan Nacional del Manejo del Fuego”, detalló.

El periodista también contó que a las 9:28 recibió una foto tomada por el propio Germán desde el interior del helicóptero. “Yo le pregunté por dónde andaba y qué estaba haciendo. Esa foto me la envía él mismo y me detalló la tarea que estaban desarrollando”, recordó.

Quiénes son las víctimas de la tragedia de San Juan