"A mi amigo le mando un abrazo al cielo", la tragedia en San Juan que dejó una de las despedidas más dolorosas

La angustia y el dolor están creciendo a gran escala a medida que corren las horas, por la terrible tragedia que sacudió San Juan, al estrellarse un helicóptero en el que viajaban siete personas y todas perdieron la vida de manera inesperada.
Los mensajes de despedida de los tripulantes de la tragedia en San Juan comenzaron a multiplicarse y las muestras de dolor aparecen por todos lados, sobre todo en las redes sociales y canales de televisión.
Uno de los testimonios más conmovedores sobre el accidente, es el del periodista Mauricio Dávila, que no pudo contener la emoción en una entrevista al canal TN.
Tragedia en San Juan: una despedida llena de dolor
Mauricio Dávila era amigo de Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, una de las víctimas fatales del accidente y con quien había estado en comunicación momentos antes.
Incluso, el tripulante fallecido le había enviado una foto desde arriba del helicóptero, momentos antes de que se perdiera contacto con la aeronave.
“Todavía no lo puedo creer. Germán era amigo mío. Esa imagen que están compartiendo era de mi amigo contándome lo que estaba haciendo en ese momento. Un abrazo al cielo, querido Germán”, reveló el periodista, con la voz entre cortada, mientras era entrevistado por el canal.
“Estuve hablando con él más temprano, solicitándole datos policiales de un caso. Me había manifestado que estaba en esta tarea de sobrevuelo por la capacitación del Plan Nacional del Manejo del Fuego”, detalló.
El periodista también contó que a las 9:28 recibió una foto tomada por el propio Germán desde el interior del helicóptero. “Yo le pregunté por dónde andaba y qué estaba haciendo. Esa foto me la envía él mismo y me detalló la tarea que estaban desarrollando”, recordó.
Quiénes son las víctimas de la tragedia de San Juan
- Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos
- Comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos
- Carlos Heredia, director de Protección Civil
- Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan
- Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular
- Andres Bosch, brigadista de AFE
- Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE
En pocas palabras
- Tragedia aérea: Un helicóptero se estrelló en San Juan con siete ocupantes que murieron.
- Mensajes de despedida: Allegados comparten emotivos mensajes tras el accidente.
- Testimonio conmovedor: Periodista relata el último contacto con un amigo fallecido en la tragedia.