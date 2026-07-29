Con el transcurso de las horas se conocieron nuevos detalles sobre el grave accidente aéreo ocurrido este miércoles en el noreste de San Juan. Fuentes vinculadas al operativo de rescate confirmaron la identidad de los 7 ocupantes del helicóptero perteneciente a la firma JasFly S.A., la cual trasladaba a funcionarios y jefes de seguridad provinciales y nacionales.
Se estrelló un helicóptero en San Juan y ya identificaron a los 7 ocupantes que murieron
La aeronave contratada para una capacitación contra incendios fue hallada en una quebrada del Parque Provincial Ischigualasto. Viajaban altos mandos de la Policía, Defensa Civil y Bomberos
Se informó que todos los ocupantes murieron en el acto, de acuerdo a la información del Gobierno de San Juan. Se trata de un helicóptero Bell 412, matrícula LV-KGR, que había despegado desde la capital sanjuanina con destino al departamento Valle Fértil. La comitiva se dirigía a participar de una jornada de capacitación técnica para el combate de incendios forestales.
"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", posteó en X el gobernador Marcelo Orrego.
"También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria", se lamentó el mandatario sanjuanino que se encuentra en Londres, donde se reunió con referentes de importantes fondos internacionales, en una agenda organizada por J.P. Morgan y con la participación del Banco Santander.
La lista completa de los ocupantes
A bordo de la aeronave viajaba una comitiva oficial conformada por autoridades de seguridad y personal aeronáutico, según publicó el medio sanjuanino Telesol:
- Matías Valenzuela: piloto de la empresa JasFly S.A.
- Carlos Heredia: director de Defensa Civil de San Juan.
- Germán Videla: subjefe de la Policía de San Juan.
- Jorge Carbajal: subdirector de Bomberos de la Policía provincial.
- Rubén Castro: director de Bomberos de la Policía provincial.
- Andrés Bosch: coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
- Rodrigo Aimeta: instructor del curso de capacitación.
Los últimos datos del vuelo del helicóptero y el hallazgo en Ischigualasto
Según los registros radarizados a los que tuvo acceso el medio de San Juan, el último contacto con la nave se produjo a las 10.26. En ese momento, el helicóptero volaba a una altitud de 3.724 pies sobre el nivel del mar (aproximadamente 1.135 metros) y mantenía una velocidad de desplazamiento de 81 kilómetros por hora.
De acuerdo con los reportes meteorológicos iniciales, las condiciones de visibilidad y viento eran aptas para la navegación aérea.
Una aeronave de la empresa Manuel Tienda León, que presta servicios para un emprendimiento minero cercano, fue la primera en avistar el lugar del impacto. Según el informe preliminar, el Bell 412 fue localizado dentro del Parque Provincial Ischigualasto, precipitado en una hondonada a unos 20 metros por debajo del nivel del terreno. Desde el aire, los rescatistas avistaron al menos tres cuerpos entre los restos de la estructura.
Intenso operativo a pie
Las tareas de asistencia presentaron severas dificultades debido a la geografía hostil de la zona.
Efectivos de Gendarmería Nacional encabezaron un despliegue por tierra y debieron avanzar a pie unos 12 kilómetros por senderos de difícil acceso para alcanzar el punto exacto de la caída.
Las autoridades provinciales y las fuerzas de seguridad esperaban que las patrullas terrestres arriben al lugar y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inicie los peritajes para determinar las causas del trágico siniestro.