Se estrelló un helicóptero en San Juan y ya identificaron a los 7 ocupantes que murieron

"También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria", se lamentó el mandatario sanjuanino que se encuentra en Londres, donde se reunió con referentes de importantes fondos internacionales, en una agenda organizada por J.P. Morgan y con la participación del Banco Santander.

El director de Defensa Civil de San Juan, Carlos Heredia, y de fondo el helicóptero que sufrió el accidente.

La lista completa de los ocupantes

A bordo de la aeronave viajaba una comitiva oficial conformada por autoridades de seguridad y personal aeronáutico, según publicó el medio sanjuanino Telesol:

Matías Valenzuela: piloto de la empresa JasFly S.A.

piloto de la empresa JasFly S.A. Carlos Heredia: director de Defensa Civil de San Juan.

director de Defensa Civil de San Juan. Germán Videla: subjefe de la Policía de San Juan.

subjefe de la Policía de San Juan. Jorge Carbajal: subdirector de Bomberos de la Policía provincial.

subdirector de Bomberos de la Policía provincial. Rubén Castro: director de Bomberos de la Policía provincial.

director de Bomberos de la Policía provincial. Andrés Bosch: coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Rodrigo Aimeta: instructor del curso de capacitación.

Los últimos datos del vuelo del helicóptero y el hallazgo en Ischigualasto

Según los registros radarizados a los que tuvo acceso el medio de San Juan, el último contacto con la nave se produjo a las 10.26. En ese momento, el helicóptero volaba a una altitud de 3.724 pies sobre el nivel del mar (aproximadamente 1.135 metros) y mantenía una velocidad de desplazamiento de 81 kilómetros por hora.

De acuerdo con los reportes meteorológicos iniciales, las condiciones de visibilidad y viento eran aptas para la navegación aérea.

Una aeronave de la empresa Manuel Tienda León, que presta servicios para un emprendimiento minero cercano, fue la primera en avistar el lugar del impacto. Según el informe preliminar, el Bell 412 fue localizado dentro del Parque Provincial Ischigualasto, precipitado en una hondonada a unos 20 metros por debajo del nivel del terreno. Desde el aire, los rescatistas avistaron al menos tres cuerpos entre los restos de la estructura.

Intenso operativo a pie

Las tareas de asistencia presentaron severas dificultades debido a la geografía hostil de la zona.

Efectivos de Gendarmería Nacional encabezaron un despliegue por tierra y debieron avanzar a pie unos 12 kilómetros por senderos de difícil acceso para alcanzar el punto exacto de la caída.

Las autoridades provinciales y las fuerzas de seguridad esperaban que las patrullas terrestres arriben al lugar y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inicie los peritajes para determinar las causas del trágico siniestro.