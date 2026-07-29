Tras la detención de Lucía Sosa (44) por la muerte de su hija Isabella (2) en Villa Gesell, el testimonio de su expareja aportó detalles reveladores sobre la conducta de la imputada. Héctor Picart, quien compartió años de convivencia con la mujer y estuvo encarcelado por el fallecimiento de otra beba de la pareja antes de ser absuelto por la Justicia, rompió el silencio para describir la dinámica familiar y el comportamiento de Sosa en la intimidad: “Con el tiempo me di cuenta de que tenía como dos caras (...) Cuando estaba sola con los chicos era otra persona”.
"Era una buena madre, pero cuando estaba sola era otra persona": habló el ex de la mujer detenida por la muerte de la hija en Villa Gesell
Héctor Picart convivió años con Lucía Sosa, imputada por la muerte de su hija de dos años. Estuvo preso casi dos años acusado por la muerte de otra beba de la pareja hasta que la Justicia lo absolvió. Sus revelaciones sobre la frialdad de la acusada
Un patrón de internaciones tras las salidas a trabajar
La relación comenzó cuando Sosa se encontraba en situación de calle y embarazada. Picart decidió recibirla en su casa y darle su apellido a la criatura por nacer, Lucas Ruiz, quien hoy tiene 17 años. “Ese nene iba a nacer, tendría un apellido y un padre”, rememoró. Sin embargo, a los 20 días de vida, el recién nacido fue retirado de la custodia familiar tras un cuadro de ahogamiento con intervención del Servicio Local de Mar del Plata.
Aquel episodio fue el inicio de una secuencia que Picart tardó años en dimensionar. Sosa ya había perdido previamente la tenencia de su hija mayor, Rocío, también por un evento de ahogo. Pese a que ante sus ojos la mujer realizaba las tareas del hogar sin mostrar conductas violentas —“no la veía ni agresiva ni violenta”, sostuvo—, los problemas surgían cada vez que él salía a trabajar.
En su ausencia, los niños terminaban sistemáticamente hospitalizados. “Siempre terminaban internados dos o tres días, les daban el alta sin encontrarles nada, aunque decían que podía ser neumonía o bronquiolitis, y me la mandaban para casa”, relató. Aunque una profesional del Hospital Materno Infantil mencionó en su momento la sospecha de un síndrome de Munchausen, peritajes posteriores en Buenos Aires y análisis de la psicóloga Patricia Gordon determinaron que la mujer no presentaba patologías psiquiátricas diagnosticables.
La muerte de Yazmín y la frialdad en la morgue
El punto de quiebre de la pareja ocurrió en 2016 con el fallecimiento de Yazmín, la hija de 11 meses que tenían en común. Según recordó Picart, Sosa lo llamó para avisarle que la beba no respiraba. Al llegar a la vivienda, intentó realizarle maniobras de reanimación junto a una enfermera, pero la niña ya no reaccionó.
Lo que más perturbó al hombre fue la actitud de su pareja tras la confirmación de la muerte cerebral en el hospital. Al momento de despedir el cuerpo, la reacción de Sosa mostró una distancia afectiva llamativa: “Entré, la abracé, me puse a llorar y ella estaba atrás mío, cruzada de brazos, mirándome. Le dio un beso a la nena y se fue como si nada”.
Por ese deceso, Picart permaneció encarcelado entre 2016 y 2018 bajo acusaciones de maltrato y abuso, hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata —integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert— dictó su absolución por falta de pruebas. Adicionalmente, el hombre estuvo 38 meses detenido por una denuncia de lesiones iniciada por Sosa, la cual fue desestimada durante el debate oral tras comprobarse que él se encontraba trabajando a 40 cuadras del lugar a la hora del supuesto ataque.
El impacto de la tragedia de Isabella y el avance judicial
Enterarse del fallecimiento de Isabella en el Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell reabrió las heridas del pasado para Picart. “Recordé los juicios de mis hijas, verlas en un cajón, ver a mi hijita Yazmín abierta como un sapito por las fotos de la autopsia que nos enseñaron en el juicio”, expresó, al tiempo que remarcó: “Sentí que no se hizo justicia. Nunca imaginé que estaba compartiendo mi vida con alguien con una patología psiquiátrica; si no, me hubiera separado enseguida”.
La causa, caratulada como abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, está en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI Descentralizada N° 6 de Dolores, con la intervención del Juez de Garantías Leopoldo Mancinelli.
Mientras los peritajes forenses confirmaron que la causa de muerte de la menor fue una asfixia obstructiva —lo que descartó la versión de la madre sobre una broncoaspiración accidental con la mamadera—, la fiscalía aguarda la declaración testimonial de Lucas Ruiz, quien días atrás pidió públicamente la prisión o internación de su madre biológica.
En pocas palabras
- Ex pareja detenida: Lucía Sosa está imputada por la muerte de su hija de dos años en Villa Gesell.
- Antecedentes: Su expareja, Héctor Picart, estuvo preso casi dos años acusado por la muerte de otra beba de la pareja, de quien fue absuelto.
- Revelaciones: Picart describió la frialdad de Sosa y un patrón de internaciones infantiles cuando estaban solos.