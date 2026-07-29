"Era una buena madre, pero cuando estaba sola era otra persona": habló el ex de la mujer detenida por la muerte de la hija en Villa Gesell

En su ausencia, los niños terminaban sistemáticamente hospitalizados. “Siempre terminaban internados dos o tres días, les daban el alta sin encontrarles nada, aunque decían que podía ser neumonía o bronquiolitis, y me la mandaban para casa”, relató. Aunque una profesional del Hospital Materno Infantil mencionó en su momento la sospecha de un síndrome de Munchausen, peritajes posteriores en Buenos Aires y análisis de la psicóloga Patricia Gordon determinaron que la mujer no presentaba patologías psiquiátricas diagnosticables.

Lucía Sosa y Héctor Picart

La muerte de Yazmín y la frialdad en la morgue

El punto de quiebre de la pareja ocurrió en 2016 con el fallecimiento de Yazmín, la hija de 11 meses que tenían en común. Según recordó Picart, Sosa lo llamó para avisarle que la beba no respiraba. Al llegar a la vivienda, intentó realizarle maniobras de reanimación junto a una enfermera, pero la niña ya no reaccionó.

Lo que más perturbó al hombre fue la actitud de su pareja tras la confirmación de la muerte cerebral en el hospital. Al momento de despedir el cuerpo, la reacción de Sosa mostró una distancia afectiva llamativa: “Entré, la abracé, me puse a llorar y ella estaba atrás mío, cruzada de brazos, mirándome. Le dio un beso a la nena y se fue como si nada”.

Por ese deceso, Picart permaneció encarcelado entre 2016 y 2018 bajo acusaciones de maltrato y abuso, hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata —integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert— dictó su absolución por falta de pruebas. Adicionalmente, el hombre estuvo 38 meses detenido por una denuncia de lesiones iniciada por Sosa, la cual fue desestimada durante el debate oral tras comprobarse que él se encontraba trabajando a 40 cuadras del lugar a la hora del supuesto ataque.

El impacto de la tragedia de Isabella y el avance judicial

Enterarse del fallecimiento de Isabella en el Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell reabrió las heridas del pasado para Picart. “Recordé los juicios de mis hijas, verlas en un cajón, ver a mi hijita Yazmín abierta como un sapito por las fotos de la autopsia que nos enseñaron en el juicio”, expresó, al tiempo que remarcó: “Sentí que no se hizo justicia. Nunca imaginé que estaba compartiendo mi vida con alguien con una patología psiquiátrica; si no, me hubiera separado enseguida”.

La causa, caratulada como abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, está en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI Descentralizada N° 6 de Dolores, con la intervención del Juez de Garantías Leopoldo Mancinelli.

Mientras los peritajes forenses confirmaron que la causa de muerte de la menor fue una asfixia obstructiva —lo que descartó la versión de la madre sobre una broncoaspiración accidental con la mamadera—, la fiscalía aguarda la declaración testimonial de Lucas Ruiz, quien días atrás pidió públicamente la prisión o internación de su madre biológica.