La investigación por el fallecimiento de la pequeña Isabella Aguirre, de dos años, dio un giro procesal determinante. La Justicia ordenó la detención formal de su madre, Lucía Sosa, de 44 años, bajo la acusación del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La medida fue ejecutada por efectivos de la DDI de Dolores en conjunto con la Sub DDI de Villa Gesell, tras el aval del Juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli, y a solicitud del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI Descentralizada N° 6.
Giro en la investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: detuvieron a su madre
Lucía Sosa fue arrestada imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. El informe de la autopsia desmintió la versión de la mujer sobre un ahogamiento con una mamadera y reabrió la investigación por antecedentes familiares
Sosa permanece alojada en una dependencia policial a disposición de los tribunales intervinientes, acusada de ser la responsable del trágico desenlace de la menor ocurrido el pasado 21 de julio.
De la hipótesis del accidente al informe forense
Las actuaciones se iniciaron el pasado 20 de julio, cuando la imputada trasladó a la niña al Hospital Municipal Arturo Illia. Ante los médicos de guardia, la mujer sostuvo que la menor se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. A pesar de las maniobras de reanimación extendidas durante 40 minutos, los profesionales no lograron revertir el cuadro y la pequeña falleció horas después.
Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia echó por tierra la versión materna. Los peritos forenses determinaron que la causa eficiente del deceso fue una asfixia obstructiva que generó una severa hipoxemia y derivó en un paro cardiorrespiratorio. El hallazgo médico descartó la hipótesis de un evento accidental doméstico y orientó el expediente hacia la sospecha de un delito de acción penal directa.
Testimonio clave y antecedentes bajo la lupa
El arresto de Sosa se produjo en las vísperas de una jornada trascendental para la causa. Este miércoles está fijada la declaración testimonial de Lucas Ruiz, de 17 años, uno de los hijos biológicos de la acusada. El adolescente, que vive con una familia adoptiva tras haber sido apartado de su madre en la infancia, responsabilizó públicamente a Sosa por lo ocurrido y solicitó su encarcelamiento o internación neuropsiquiátrica. La fiscalía considera que su testimonio aportará elementos sustanciales sobre la dinámica familiar.
El caso reactivó además los antecedentes de la imputada. En 2018, Sosa afrontó un juicio oral en Mar del Plata por la muerte de su hija Yazmín, una bebé de 11 meses fallecida en 2016, expediente en el que también se analizó la muerte de otra de sus hijas de seis meses ocurrida en 2013.
En aquel proceso, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert absolvieron a la mujer tras considerar que los informes médicos atribuían los decesos a complicaciones respiratorias sin evidencia de traumatismos. Tras ese fallo, la Justicia de Familia dispuso la adopción de sus hijos mayores. Tiempo después, la acusada se radicó en Villa Gesell junto a su nueva pareja, José Daniel Aguirre, de 53 años, con quien tuvo dos hijos, entre ellos la menor cuyo deceso hoy vuelve a ser investigado por la Justicia.
En pocas palabras
- Detienen a la madre: Lucía Sosa fue arrestada e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo de su hija de 2 años.
- Autopsia desmiente versión: El informe forense determinó asfixia obstructiva, descartando la versión de la madre sobre un ahogamiento accidental con una mamadera.
- Antecedentes y testimonio: El caso reabre investigaciones previas de la mujer y se aguarda el testimonio de su hijo mayor.