Giro en la investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: detuvieron a su madre

Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia echó por tierra la versión materna. Los peritos forenses determinaron que la causa eficiente del deceso fue una asfixia obstructiva que generó una severa hipoxemia y derivó en un paro cardiorrespiratorio. El hallazgo médico descartó la hipótesis de un evento accidental doméstico y orientó el expediente hacia la sospecha de un delito de acción penal directa.

Testimonio clave y antecedentes bajo la lupa

El arresto de Sosa se produjo en las vísperas de una jornada trascendental para la causa. Este miércoles está fijada la declaración testimonial de Lucas Ruiz, de 17 años, uno de los hijos biológicos de la acusada. El adolescente, que vive con una familia adoptiva tras haber sido apartado de su madre en la infancia, responsabilizó públicamente a Sosa por lo ocurrido y solicitó su encarcelamiento o internación neuropsiquiátrica. La fiscalía considera que su testimonio aportará elementos sustanciales sobre la dinámica familiar.

El caso reactivó además los antecedentes de la imputada. En 2018, Sosa afrontó un juicio oral en Mar del Plata por la muerte de su hija Yazmín, una bebé de 11 meses fallecida en 2016, expediente en el que también se analizó la muerte de otra de sus hijas de seis meses ocurrida en 2013.

En aquel proceso, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert absolvieron a la mujer tras considerar que los informes médicos atribuían los decesos a complicaciones respiratorias sin evidencia de traumatismos. Tras ese fallo, la Justicia de Familia dispuso la adopción de sus hijos mayores. Tiempo después, la acusada se radicó en Villa Gesell junto a su nueva pareja, José Daniel Aguirre, de 53 años, con quien tuvo dos hijos, entre ellos la menor cuyo deceso hoy vuelve a ser investigado por la Justicia.