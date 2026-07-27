Por segunda vez en el año, se postergó el juicio contra un ex policía acusado de robar medio millón de pesos que una mujer había pagado como fianza para recuperar su libertad. El debate contra Juan Franco Lufi (44) deberá reprogramarse para una nueva fecha donde, si es encontrado culpable, puede ser condenado a una pena de entre 2 y 16 años de cárcel.
Volvieron a postergar el juicio contra el ex policía de San Carlos acusado de robar $500.000 de una fianza
El ex policía Juan Franco Lufi (44) pidió la suspensión del debate porque se encuentra a prueba en su nuevo trabajo como chofer de colectivos
Según la acusación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 5 de febrero de 2024. En la Comisaría 18 de San Carlos había quedado secuestrado un sobre papel que tenía $500.000 en efectivo en su interior.
Ese dinero había sido pagado por los abogados de Jésica Paola Gallardo, una enfermera de 38 años que se encontraba detenida desde hacía 2 días sospechada de manejar con 1.43 gramos de alcohol en sangre, atropellar y matar a Ana Choque (34) en la intersección de ruta provincial 94 y Ruta Nacional 40. La conductora imputada abonó esa fianza para poder recuperar su libertad. Pero al poco tiempo el dinero desapareció pese a que estaba en manos de policías.
El robo de la fianza y el policía sospechado
Según la acusación, el subcomisario a cargo de la Comisaría 18 le encomendó a Juan Franco Lufi que deposite el dinero en una cuenta del Banco Nación destinada para los dineros de los secuestros judiciales, tal como está previsto. Sin embargo, los $500.000 nunca llegaron a la sucursal bancaria ubicada en Tunuyán.
Según la declaración del superior del policía y de un ayudante fiscal, se solicitó al efectivo que presente el comprobante bancario para incorporarlo a la causa judicial pero explicó que se le había perdido. El subcomisario fue directamente hasta el banco donde le confirmaron que nunca se había efectuado el depósito del dinero.
El policía fue imputado por los delitos de peculado y falsedad ideológica. El primero de ellos prevé una pena de prisión y también la inhabilitación perpetua para el "funcionario público que sustrajere caudales cuya custodia le haya sido confiada".
Estaba previsto que el juicio se realice en febrero pasado, pero fue postergado para este 27 de julio por cuestiones personales del fiscal a cargo. Sin embargo, este lunes también quedó suspendido ya que la defensa del ex policía presentó un escrito explicando que el hombre consiguió trabajo como chofer de colectivos en una empresa turística de San Rafael y se encuentra realizando un viaje en Neuquén, por lo que ahora habrá que esperar a que se fije una nueva fecha de debate.
En pocas palabras
- Juicio postergado: el juicio contra el ex policía Juan Franco Lufi fue suspendido por segunda vez.
- Acusación: se lo acusa de robar $500.000 de una fianza pagada por una mujer detenida.
- Motivo actual: el acusado pidió la postergación por estar a prueba en su nuevo trabajo como chofer de colectivos.