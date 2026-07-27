Volvieron a postergar el juicio contra el ex policía de San Carlos acusado de robar $500.000 de una fianza

El auto que protagonizo el accidente fatal en San Carlos.

El robo de la fianza y el policía sospechado

Según la acusación, el subcomisario a cargo de la Comisaría 18 le encomendó a Juan Franco Lufi que deposite el dinero en una cuenta del Banco Nación destinada para los dineros de los secuestros judiciales, tal como está previsto. Sin embargo, los $500.000 nunca llegaron a la sucursal bancaria ubicada en Tunuyán.

Según la declaración del superior del policía y de un ayudante fiscal, se solicitó al efectivo que presente el comprobante bancario para incorporarlo a la causa judicial pero explicó que se le había perdido. El subcomisario fue directamente hasta el banco donde le confirmaron que nunca se había efectuado el depósito del dinero.

Sede de la Comisaría de San Carlos

El policía fue imputado por los delitos de peculado y falsedad ideológica. El primero de ellos prevé una pena de prisión y también la inhabilitación perpetua para el "funcionario público que sustrajere caudales cuya custodia le haya sido confiada".

Estaba previsto que el juicio se realice en febrero pasado, pero fue postergado para este 27 de julio por cuestiones personales del fiscal a cargo. Sin embargo, este lunes también quedó suspendido ya que la defensa del ex policía presentó un escrito explicando que el hombre consiguió trabajo como chofer de colectivos en una empresa turística de San Rafael y se encuentra realizando un viaje en Neuquén, por lo que ahora habrá que esperar a que se fije una nueva fecha de debate.