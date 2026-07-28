El domingo pasado quedó manchado de sangre tras la muerte de un adolescente de 17 años, quien perdió la vida luego de un feroz enfrentamiento a los tiros con un efectivo de la Policía de la Ciudad, quien segundos antes hacía sido interceptado para sustraerle la moto.
Muerte y despedida tumbera del adolescente de 17 años que enfrentó a la policía: "Mal ahí Pichilo"
La muerte de Benjamín Lautaro Moralez, apodado "Pichilo", ocurrió tras un tiroteo con un efectivo de la Policía de la Ciudad
El cruce de balas con el policía se produjo con dos delincuentes, uno de ellos Benjamín Lautaro Moralez, quien murió en el partido bonaerense Malvinas Argentinas tras la balacera.
Tras conocerse su muerte, se hicieron virales muchísimos mensajes de despedida para el joven delincuente, que recibió un adiós “tumbero” muy emotivo para los amigos y familiares.
Muerte y despedida tumbera
Benjamín Lautaro Moralez, uno de los dos delincuentes que vieron la muerte tras el enfrentamiento con el policía, lo apodaban “Pichilo” y fue despedido al mejor modo tumbero: hubo una caravana de motos y hasta quemaron un auto.
Mensajes de despedida tras la muerte
Entre todos los mensajes de despedida del joven delincuente, muchos llamaron la atención, como este, por ejemplo: ““Mal ahí Pichilo, tan buena persona amigo descansá en paz. Pocos momentos compartidos, pero te hiciste querer enano”, expresó un usuario.
Los mensajes se repitieron una y otra vez: “Te voy a extrañar por siempre, hermano Pichilo”, fue otra dedicatoria en la despedida en las redes sociales.
Basado en una publicación que hizo viral la familia del joven baleado y que murió en la balacera, el velorio comenzó en la noche del lunes en José C. Paz, y se extendió hasta las 8 de este martes.
El caso de muerte del adolescente
La secuencia se produjo el pasado domingo, cuando dos adolescentes que se desplazaban en una moto, abordaron a un agente de la Policía de la Ciudad que también manejaba una moto, en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
El oficial, de 28 años, estaba de franco y viajaba junto a un acompañante en una Honda Tornado cuando los sospechosos intentaron robarle.
Los delincuentes se movilizaban en otra Honda Tornado de color negro y amenazaron al efectivo con un arma de fuego con el objetivo de apoderarse de moto
En ese momento se produjo un intercambio de disparos: los asaltantes abrieron fuego sin lograr herir al policía, quien respondió con su pistola reglamentaria.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia. En las imágenes que están a continuación se observa que, tras el tiroteo, los sospechosos intentaron escapar. Sin embargo, a los pocos metros Moralez cayó sobre la calzada y murió pese a la llegada del personal de emergencias. Su cómplice, en tanto, logró huir herido a bordo de la motocicleta por la Ruta Provincial 197.
En pocas palabras
- Muerte de adolescente: Un joven de 17 años falleció tras un tiroteo con un policía en Malvinas Argentinas.
- Hecho delictivo: El enfrentamiento ocurrió cuando dos delincuentes intentaron robarle la moto a un efectivo de civil.
- Despedida emotiva: Amigos y familiares despidieron al delincuente fallecido con mensajes y una caravana de motos.