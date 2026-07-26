Triste noticia: confirmaron la muerte de la ballena que quedó encallada y movilizó a Temaikén

La ballena sei está catalogada en peligro de extinción.

Durante horas, los rescatistas le mojaron la piel de forma continua para evitar que se deshidratara por el calor. Sin embargo, sacarla de ahí era casi imposible: la zona tenía muy poca agua y mover a un animal tan pesado sin lastimarlo resultaba demasiado riesgoso. Los problemas a los que la ballena se enfrentaba eran los siguientes:

Aplastamiento interno: sin el empuje del agua, el enorme peso de la ballena aplasta su pecho y vientre, lo que le impide respirar bien.

sin el empuje del agua, el enorme peso de la aplasta su pecho y vientre, lo que le impide respirar bien. El problema del agua dulce: el Río de la Plata no tiene la sal ni las condiciones que esta especie necesita.

el Río de la Plata no tiene la sal ni las condiciones que esta especie necesita. Agotamiento total: el estrés y el esfuerzo por querer liberarse terminan provocando la muerte por cansancio extremo.

Una especie amenazada

La ballena sei está catalogada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por eso, la muerte de este animal genera mucha preocupación en la comunidad científica.

El triste desenlace cerró un operativo que mantuvo en vilo a miles de personas, mientras los biólogos intentan determinar por qué el cetáceo se desorientó y terminó en el río.