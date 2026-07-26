Triste noticia: confirmaron la muerte de la ballena que quedó encallada y movilizó a Temaikén

Una ballena sei murió tras quedar encallada en un banco de arena en la zona de Bajos del Temor, frente a las costas de San Isidro. El trágico hecho ocurrió durante un operativo de emergencia desplegado por la Prefectura Naval Argentina y la Fundación Temaikén.
Los especialistas confirmaron la muerte del animal debido al grave estado de salud provocado por el aplastamiento de sus órganos fuera del mar.
Así fue el operativo de rescate
Apenas navegantes vieron a la ballena varada en las aguas del Río de la Plata, se activó una alerta de rescate. Personal de la Prefectura y especialistas en fauna de Temaikén viajaron hasta la zona para ayudar al animal.
Durante horas, los rescatistas le mojaron la piel de forma continua para evitar que se deshidratara por el calor. Sin embargo, sacarla de ahí era casi imposible: la zona tenía muy poca agua y mover a un animal tan pesado sin lastimarlo resultaba demasiado riesgoso. Los problemas a los que la ballena se enfrentaba eran los siguientes:
- Aplastamiento interno: sin el empuje del agua, el enorme peso de la ballena aplasta su pecho y vientre, lo que le impide respirar bien.
- El problema del agua dulce: el Río de la Plata no tiene la sal ni las condiciones que esta especie necesita.
- Agotamiento total: el estrés y el esfuerzo por querer liberarse terminan provocando la muerte por cansancio extremo.
Una especie amenazada
La ballena sei está catalogada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por eso, la muerte de este animal genera mucha preocupación en la comunidad científica.
El triste desenlace cerró un operativo que mantuvo en vilo a miles de personas, mientras los biólogos intentan determinar por qué el cetáceo se desorientó y terminó en el río.