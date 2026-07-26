Ni negro, ni marrón: el delineador clave para agrandar tu mirada e iluminarla

A la hora de destacar los ojos, la mayoría de las personas recurre por inercia al delineador en tonos oscuros como el negro o el marrón intenso. Sin embargo, los especialistas en estéticos coinciden en que delimitar el contorno interno con pigmentos sombríos tiende a empequeñecer la zona y endurecer los rasgos.

Los delineadores clásicos pueden hacer que tu mirada luzca cansada.

El secreto del delinador blanco: llevar tu mirada a otro nivel

La clave para lograr un efecto óptico de mayor amplitud y luminosidad no pasa por recargar la piel de maquillaje, sino por seleccionar la paleta de colores adecuada. El reemplazo del lápiz oscuro por un tono nude, beige o marfil en la línea de agua (el borde interno del párpado inferior) genera una ilusión de expansión inmediata.