Con el paso del tiempo, las largas jornadas laborales y el uso constante de pantallas, la zona de los ojos suele ser la primera en reflejar los signos de fatiga. Si bien el maquillaje ha sido históricamente el gran aliado para disimular estos efectos, muchos de los hábitos clásicos de aplicación suelen lograr el resultado opuesto al deseado.
Ni negro, ni marrón: el delineador clave para agrandar tu mirada e iluminarla
Muchas personas apelan a los tonos oscuros tradicionales sin saber que acortan el contorno de los ojos. ¿Qué color usar?
A la hora de destacar los ojos, la mayoría de las personas recurre por inercia al delineador en tonos oscuros como el negro o el marrón intenso. Sin embargo, los especialistas en estéticos coinciden en que delimitar el contorno interno con pigmentos sombríos tiende a empequeñecer la zona y endurecer los rasgos.
El secreto del delinador blanco: llevar tu mirada a otro nivel
La clave para lograr un efecto óptico de mayor amplitud y luminosidad no pasa por recargar la piel de maquillaje, sino por seleccionar la paleta de colores adecuada. El reemplazo del lápiz oscuro por un tono nude, beige o marfil en la línea de agua (el borde interno del párpado inferior) genera una ilusión de expansión inmediata.
Al aplicar un tono claro en esta zona sensible, el color cosmético se integra cromáticamente con la esclera, borrando visualmente los límites del párpado. Esto logra que los ojos luzcan instantáneamente más abiertos, descansados y rejuvenecidos.
Además, este tono neutro tiene la propiedad de cancelar de inmediato el enrojecimiento o las venitas que suelen aparecer por cansancio o falta de sueño, devolviéndole la vitalidad al rostro en cuestión de segundos.
Para tener en cuenta: tres consejos de aplicación rápida
Para asegurar que el maquillaje se fije correctamente y el efecto dure durante toda la jornada, se aconseja seguir tres pasos sencillos:
- Secar la zona: antes de deslizar el producto, pasar un bastoncillo de algodón de forma suave por la línea de agua para retirar la humedad natural.
- Elegir la textura correcta: optar por productos de fórmula cremosa o lápices en gel de larga duración (waterproof), diseñados para zonas de alta humedad.
- El toque final: combinar la técnica con una capa de máscara en las pestañas superiores para enmarcar el ojo y acentuar el contraste de apertura.
En pocas palabras
- Delineador clave: el blanco, nude o beige en la línea de agua agranda y da luminosidad a la mirada.
- Evitar el error: los tonos oscuros en el contorno interno acortan y endurecen los rasgos faciales.
- Aplicación ideal: secar la zona, usar fórmula cremosa y máscara en pestañas superiores para un efecto duradero.