Adiós a los ojos hundidos: el truco de maquillaje para disimular la mirada cansada

El primer gran cambio estructural comienza con un hábito muy arraigado: el uso del delineador negro en la línea del agua. Los expertos advierten que los tonos oscuros en el contorno contraen visualmente el ojo, acentuando la profundidad del hundimiento y sumando años de forma innecesaria.

El lapiz color piel puede ser el secreto del éxito.

La alternativa profesional es sustituirlo por un lápiz en tono beige o color piel. Este sutil reemplazo neutraliza de inmediato el enrojecimiento ocular y amplía la mirada de forma natural, logrando un efecto de frescura instantánea.

Para contrarrestar la sombra natural que se genera en la cuenca del ojo, el truco infalible consiste en trabajar los puntos de luz focalizados.

Sombra clara, el secreto del éxito

Aplicar una sombra clara y con un sutil destello satinado justo en el lagrimal funciona como un reflector artificial que abre la mirada y distrae la atención de las zonas oscuras o de los párpados ligeramente cansados. Es un toque mínimo que transforma la perspectiva del rostro completo sin recargar las líneas de expresión.

Finalmente, el verdadero desafío radica en dar dimensión al ojo sin endurecer las facciones. Para lograrlo, los maquilladores recomiendan la regla de la sombra de transición, que consiste en aplicar un tono marrón suave o tierra justo en el pliegue del párpado, difuminándolo siempre con movimientos ascendentes hacia la ceja y hacia el exterior del rostro.

Esto genera un efecto óptico de elevación o lifting visual, devolviendo la amplitud perdida por el paso del tiempo. Entender el maquillaje después de los 40 como un aliado de la luz y no de la simetría es el primer paso para proyectar una imagen vital y recuperar la frescura en la mirada con apenas tres ajustes en la rutina diaria.