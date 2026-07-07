Si tenés semillas de tomate o cherry en casa tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo usarlas

Cuando vamos a comprar o cocinamos, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

El tomate es muy popular; se usa para infinitas recetas, pero sus semillas son mágicas. Fáciles de germinar e ideales para el reciclaje, tenerlas en casa no es un desperdicio, es más bien una oportunidad.