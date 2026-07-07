Si tenés semillas de tomate o cherry en casa tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo usarlas

Muchas veces, después de preparar una ensalada o una salsa casera, las semillas de tomate terminan en la basura sin que nadie lo piense dos veces. Sin embargo, lo que parece un simple resto o algo comestible puede convertirse en un verdadero tesoro.
Cuando vamos a comprar o cocinamos, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
El tomate es muy popular; se usa para infinitas recetas, pero sus semillas son mágicas. Fáciles de germinar e ideales para el reciclaje, tenerlas en casa no es un desperdicio, es más bien una oportunidad.
Por qué las semillas de tomate son un tesoro
Entre los principales beneficios, las semillas de tomate ayudan a:
- Mejoran el tránsito intestinal por su gran fibra
- Contienen compuestos que podrían mejorar la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de colesterol y a mantener una buena circulación.
- También son una fuente de licopeno, un antioxidante que protege a las células del daño oxidativo, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades.
- Son fáciles de retirar.
- Son fáciles de germinar.
- Son ideales para cualquier idea de reciclaje.
- Reutilizarlas es una forma simple de reducir residuos y aprovechar al máximo los alimentos.
Reciclaje: qué hacer con estas semillas
Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto. Por supuesto, si sos amante de la jardinería, podés hacer una huerta germinando y plantando las semillas o si no, podés optar por otras ideas.
Las semillas de tomate secas, por ejemplo, tienen una capacidad natural para absorber la humedad ambiental sin alterar los productos. Así que podés armar un mini saquito con las semillas, ideal para colocar al fondo de los frascos de sal, azúcar o especias que suelen apelmazarse por la humedad. Por último, con sol, riego moderado y paciencia, en pocas semanas tendrás una planta lista para crecer con tan solo una semilla.