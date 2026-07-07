Dormir con la ropa puesta: por qué recomiendan no hacerlo ni la siesta ni a la noche

Es más común de lo que uno cree dormir vestido en la casa u otro lugar. Sucede mucho en la siesta, donde las personas suelen “tirarse” un rato con la ropa puesta, sin sabes realmente qué significa este comportamiento y qué consecuencias puede ocasionar en la salud.
No solamente sucede en la siesta, ya que muchas personas suelen dormir con alguna ropa puesta por las noches.
El frío puede ser el causante de este acto, aunque el foco está puesto en las prendas innecesarias que una persona se deja puestas, como zapatos, zapatillas, sandalias, camperas, etc.
Cansados de trabajar, algunas personas llegan a la casa y se tiran a descansar un rato, sin sacarse la ropa, pensando solo en dormir un rato para cargar energías.
Contrariamente a dormir sin ropa o desnudos, las personas que duermen con ropa o vestidos, pueden pasarla mal durante el descanso, tal cual afirma la Fundación Nacional del Sueño (FNS) de Estados Unidos.
Qué significa dormir con ropa
La Fundación del Sueño (FNS) de Estados Unidos, sostiene sobre las personas que duermen con la ropa puesta y lo que puede ocasionarle a la salud.
Las investigaciones revelan sobre dormir vestido:
- Una persona que duerme con ropa, hace más difícil conciliar el sueño.
- Este comportamiento provocará sueños más cortos y de peor calidad.
- Al dormir, la temperatura del cuerpo baja, por lo que hacerlo vestido, puede dar mucho calor, provocando despertares nocturnos.
- La ropa que se usó durante el día contiene gérmenes impregnados en la tela, que van a parar al lugar donde descansemos.
- Los especialistas recomiendan dormir desnudos, más allá de que para muchos sea algo exótico.
- Entre los beneficios de dormir sin ropa, se destaca: reduce el estrés, se queman calorías, favorece la salud de la piel, potencia la memoria, mejora la autoestima y libera la libido, la hormona del amor.