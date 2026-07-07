Dormir con la ropa puesta: por qué recomiendan no hacerlo ni la siesta ni a la noche

Cansados de trabajar, algunas personas llegan a la casa y se tiran a descansar un rato, sin sacarse la ropa, pensando solo en dormir un rato para cargar energías.

Contrariamente a dormir sin ropa o desnudos, las personas que duermen con ropa o vestidos, pueden pasarla mal durante el descanso, tal cual afirma la Fundación Nacional del Sueño (FNS) de Estados Unidos.

Qué significa dormir con ropa

La Fundación del Sueño (FNS) de Estados Unidos, sostiene sobre las personas que duermen con la ropa puesta y lo que puede ocasionarle a la salud.

Las investigaciones revelan sobre dormir vestido: