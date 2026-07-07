Ni el gimnasio, ni las pesas: el sencillo ejercicio con el que los adultos mayores blindarán sus huesos

Aunque las pesas son útiles, el puente de glúteos utiliza el propio peso corporal como una carga natural y funcional. Al realizarse acostado boca arriba, elimina por completo el riesgo de caídas o la pérdida de equilibrio, protegiendo las rodillas y la zona baja de la columna. Este movimiento involucra y activa los grupos musculares más grandes del cuerpo.

El ejercicio constante es el mejor seguro de vida para nuestro esqueleto. Integrar 3 series de 10 repeticiones de puentes de glúteos en la rutina diaria puede marcar la diferencia entre unos huesos frágiles y una estructura sólida.

Este ejercicio otorga varios beneficios al cuerpo de los adultos mayores.

Si eres un adulto mayor, debes saber que es fundamental consultar con un profesional de la salud, especialmente si existen diagnósticos previos de desgaste articular o problemas de columna.

Los beneficios de realizar puentes de glúteos a diario son algunos de los que se muestran a continuación:

Aumenta la densidad mineral: la carga mecánica sobre la pelvis, la cadera y la columna lumbar estimula la creación de nuevas células óseas en zonas críticas para la movilidad.

la carga mecánica sobre la pelvis, la cadera y la columna lumbar estimula la creación de nuevas células óseas en zonas críticas para la movilidad. Mejora el equilibrio y la postura: al fortalecer el núcleo (core) y los glúteos, se despiertan los músculos estabilizadores, reduciendo drásticamente el riesgo de caídas en la vida cotidiana.

al fortalecer el núcleo (core) y los glúteos, se despiertan los músculos estabilizadores, reduciendo drásticamente el riesgo de caídas en la vida cotidiana. Es seguro y accesible: al ejecutarse en el suelo o sobre una colchoneta, quita la presión directa de las articulaciones de carga como los tobillos y las rodillas.

Cómo realizar un puente de glúteos de forma segura