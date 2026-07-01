Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores

Demencia.

Cognitive Impairment No Dementia (CIND).

CIND o demencia como resultado combinado.

Este enfoque es relevante porque permite distinguir entre deterioro leve y demencia, algo que muchos estudios previos no habían logrado.

La nutrición es una herramienta poderosa para desacelerar el envejecimiento y mejorar salud, bienestar y longevidad.

Los resultados: más ultraprocesados, más deterioro cognitivo

El estudio encontró asociaciones claras y consistentes: quienes consumían más ultraprocesados tenían mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluso después de ajustar por factores como educación, actividad física, depresión, enfermedades crónicas y nivel socioeconómico.

Los participantes en el quintil más alto de consumo de UPF tuvieron:

58 % más riesgo de demencia.

46 % más riesgo de CIND.

47 % más riesgo del compuesto CIND o demencia.

Además, los autores observaron que los ultraprocesados representaban 42,4 % de la energía total en la dieta de los adultos mayores, una proporción que refleja la magnitud del problema alimentario en EE.UU.

En contraste, el consumo de alimentos mínimamente procesados (MPF) se asoció con menor riesgo de deterioro cognitivo, reforzando la importancia de patrones alimentarios más naturales.

Qué ultraprocesados influyen más: el rol de las carnes procesadas

Aunque el estudio analizó 13 categorías de ultraprocesados, solo las carnes procesadas mostraron una asociación independiente y significativa con mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Los hallazgos:

Demencia: HR 2.25

HR 2.25 CIND: HR 1.32

HR 1.32 CIND o demencia: HR 1.38

Esto sugiere que no todos los ultraprocesados impactan igual: las carnes procesadas podrían tener un efecto más directo debido a su contenido de nitritos, grasas saturadas y compuestos proinflamatorios.

Otros ultraprocesados —bebidas azucaradas, snacks, dulces, cereales— contribuyen al consumo total, pero no mostraron asociaciones independientes tan fuertes.

Quiénes son más vulnerables

El estudio evaluó si ciertos grupos eran más sensibles al efecto de los ultraprocesados:

Personas con menor educación.

Personas socialmente aisladas.

Diferencias por género.

Aunque no se encontraron interacciones estadísticamente significativas, los autores observaron que el riesgo era más marcado en personas socialmente aisladas, un grupo que ya presenta mayor vulnerabilidad cognitiva por menor estimulación social.

Esto abre una línea de investigación importante: cómo la combinación de mala alimentación + aislamiento puede acelerar el deterioro cognitivo.

Reducir ultraprocesados podría proteger la salud cerebral

El estudio aporta evidencia sólida: en adultos mayores, una dieta con alto contenido de ultraprocesados se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. En cambio, una alimentación basada en alimentos mínimamente procesados parece ofrecer protección.

En un contexto donde los ultraprocesados representan una parte creciente de la dieta, estos hallazgos refuerzan la importancia de promover patrones alimentarios más saludables para preservar la función cerebral en la vejez.