La nueva pirámide alimentaria: por qué evitar el azúcar y los alimentos ultraprocesados cambia tu salud

Las nuevas guías alimentarias publicadas en Estados Unidos marcan un quiebre respecto de versiones anteriores. En lugar de priorizar únicamente el conteo de calorías, el mensaje es más directo: la calidad de los alimentos importa tanto como la cantidad. La recomendación central es consumir más alimentos reales —como frutas, verduras, proteínas y lácteos— y reducir drásticamente los productos listos para comer, cargados de azúcares añadidos, sodio y grasas refinadas.

piramide-alimenticia La nueva pirámide alimentaria invertida reavivó el debate sobre la salud nutricional en Estados Unidos y el mundo.

La pirámide de la salud nutricional: qué cambia ahora

La nueva pirámide rompe con el esquema clásico. En la parte superior aparecen proteínas, grasas saludables y vegetales frescos, mientras que los carbohidratos refinados quedan relegados a un consumo mínimo. El objetivo es mejorar la salud nutricional en un contexto donde más de la mitad de la población adulta padece enfermedades crónicas asociadas a la dieta.