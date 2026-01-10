La nueva pirámide alimentaria: por qué evitar el azúcar y los alimentos ultraprocesados cambia tu salud

Un giro inesperado en las recomendaciones oficiales volvió a poner el foco sobre lo que comemos. La presentación de una pirámide alimentaria invertida reavivó el debate sobre la salud nutricional, al señalar con más claridad a los verdaderos responsables de muchos problemas de salud: el exceso de azúcar y los alimentos ultraprocesados.
Las nuevas guías alimentarias publicadas en Estados Unidos marcan un quiebre respecto de versiones anteriores. En lugar de priorizar únicamente el conteo de calorías, el mensaje es más directo: la calidad de los alimentos importa tanto como la cantidad. La recomendación central es consumir más alimentos reales —como frutas, verduras, proteínas y lácteos— y reducir drásticamente los productos listos para comer, cargados de azúcares añadidos, sodio y grasas refinadas.
La pirámide de la salud nutricional: qué cambia ahora
La nueva pirámide rompe con el esquema clásico. En la parte superior aparecen proteínas, grasas saludables y vegetales frescos, mientras que los carbohidratos refinados quedan relegados a un consumo mínimo. El objetivo es mejorar la salud nutricional en un contexto donde más de la mitad de la población adulta padece enfermedades crónicas asociadas a la dieta.
Este rediseño no es solo gráfico: refleja una preocupación creciente por el impacto de los alimentos ultraprocesados, que representan más del 50% de las calorías promedio en la dieta occidental y están vinculados a obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
Alimentos ultraprocesados y azúcar: los grandes señalados
Uno de los puntos más contundentes del nuevo enfoque es la advertencia sobre el azúcar. Las guías indican que no existe una cantidad “segura” de azúcares añadidos dentro de una alimentación saludable. Incluso una sola comida no debería superar los 10 gramos diarios.
En paralelo, se insta a evitar snacks, bebidas azucaradas, galletitas y comidas empaquetadas, todos ejemplos claros de alimentos ultraprocesados. La recomendación es clara: elegir alimentos frescos, mínimamente procesados y de origen identificable.
Fuente: AP News.