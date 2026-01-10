PAMI gana tiempo para implemetar la ampliación de medicamentos gratuitos para jubilados

Jubilados y pensionados de PAMI siguen a la espera del listado ampliado de medicamentos gratuitos y la mejora en las condiciones para acceder a ellos, a la que se comprometió su titular nacional, Esteban Leguizamo, en un acuerdo judicial celebrado ante la Justicia Federal de Mendoza.
Según dijeron desde la agencia PAMI Mendoza, la institución se encuentra trabajando –a nivel nacional- en el proceso técnico de adaptación para poder dar cumplimiento con la reparación integral acordada lo antes posible.
El plazo previsto para que Nación pueda adaptar el sistema informático y emitir la resolución correspondiente es de 10 días hábiles. Así se fijó en la audiencia judicial celebrada el 17 de diciembre, en la que se homologó el acuerdo al que arribaron PAMI, la fiscalía y la querella.
De no haber comenzado la feria judicial el 1 de enero de 2026, ese plazo se hubiese cumplido el jueves 8 de enero; pero, como la feria suspende el cómputo de los plazos procesales y no medió una excepción para este caso, PAMI aún cuenta con tiempo para seguir trabajando en la nueva normativa, explicaron a Diario UNO.
Acuerdo con PAMI por 900 medicamentos para jubilados
El acuerdo de reparación integral que firmó Esteban Leguizamo tiende a ponerle fin a la causa penal, que se le inició por incumplir la orden judicial del juez civil Pablo Quirós de frenar las limitaciones y condicionamientos que PAMI estableció en 2024 a la cobertura de medicamentos para sus afiliados.
Aquella orden señalaba que PAMI debía dejar sin efecto las resoluciones que modificaron el Vademecum de Medicamentos Esenciales, de acceso gratuito, para jubilados y pensionados. Por incumplirla, tanto el titular del organismo nacional como el de la delegación Mendoza, David Litvinchuk, fueron denunciados penalmente.
Después de meses de negociación, el Ministerio Público Fiscal Federal y la querella, representada por los doctores Marisa Uceda y Carlos Blanco, llegaron a un acuerdo superador con Leguizamo, responsable de PAMI a nivel nacional. Litvinchuk, en tanto, quedó sobreseído en la causa penal.
El acuerdo significa que, una vez que esté publicada la resolución, más de 200.000 jubilados y pensionados mendocinos volverán a tener al menos 4 medicamentos gratis por mes, sin importar su costo.
No se van a retrotraer las condiciones a tiempos anteriores a Javier Milei, pero, ya no será necesario que cada afiliado presente la documentación que justifica el acceso a la cobertura del 100%. Ahora, será el PAMI el que haga ese relevamiento.
Además, se acordó ampliar considerablemente el número de medicamentos considerados “esenciales” pasando de 170 fármacos gratuitos a 545 en Mendoza. Y se sumarán otros 354 medicamentos de tratamientos crónicos para todo aquel afiliado a PAMI que lo solicite.
Otro punto esencial del acuerdo de reparación integral señala que, en Mendoza, no se acumularán los haberes por jubilación y pensión para el cómputo del tope de ingresos establecido por el sistema de Subsidio Social de acceso a medicamentos gratuitos (un haber mínimo y medio). Solo se tendrá en cuenta el haber que reciben por su jubilación (o pensión, en caso de percibir solo eso).
También quedarán fuera del cálculo del haber mínimo los bonos y adicionales de cualquier tipo.
Esto es clave porque, hasta ahora, si una persona recibía jubilación y pensión y, sumando ambos haberes, se pasaba del tope, no tenía derecho a la cobertura del 100% de los medicamentos.
Por otra parte, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y medio también podrán acceder al 100% de cobertura si la suma total de los medicamentos recetados o el tratamiento médico que deben realizar excediera el 15% de su jubilación. Para ello, tendrán la vía de reconsideración en la que PAMI local hará un análisis social y médico de su situación particular. Entran dentro de esta posibilidad también aquellos jubilados y pensionados con medicina prepaga.
En el 100% de cobertura quedan también incorporados por el acuerdo judicial afiliados que cuenten con Certificado Único de Discapacidad; y a jubilados y pensionados con un familiar a cargo con CUD y afiliado a PAMI, siempre que los ingresos no superen 3 haberes previsionales mínimos.
Se suman también al sistema de Subsidio Social a veteranos de guerra de Malvinas.
La respuesta de PAMI por los medicamentos gratis de jubilados y pensionados
“Desde nivel central PAMI Nación se está trabajando arduamente para la implementación del acuerdo reparador alcanzado en instancia judicial en el ámbito de nuestra provincia”, confirmó hace unos días a Diario UNO el titular de PAMI Mendoza, David Litvinchuk.
Esto, porque es la Dirección Ejecutiva Nacional a través de la Gerencia de Tecnología de la Información la que debe dar cumplimiento a la medida acordada.
La lista de medicamentos gratis de PAMI para enero 2026
Entre tanto, el organismo nacional publicó el listado de medicamentos que PAMI cubre al 100% actualmente, en todo el país, sin necesidad de que jubilados y pensionados realicen el trámite del Subsidio Social:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Por ahora, y hasta tanto se conozca la nueva resolución que se acordó en la Justicia Federal mendocina, para poder retirar el medicamento de PAMI, al afiliado le basta, además de su DNI y la credencial, con que el médico de cabecera envíe la receta electrónica a la farmacia.