PAMI gana tiempo para implemetar la ampliación de medicamentos gratuitos para jubilados

PAMI-medicamentos-sin-tramites-2.jpg Se espera la resolución de PAMI para que quede operativo en Mendoza el acuerdo para ampliar la cobertura de medicamentos gratis a jubilados y pensionados.

De no haber comenzado la feria judicial el 1 de enero de 2026, ese plazo se hubiese cumplido el jueves 8 de enero; pero, como la feria suspende el cómputo de los plazos procesales y no medió una excepción para este caso, PAMI aún cuenta con tiempo para seguir trabajando en la nueva normativa, explicaron a Diario UNO.

Acuerdo con PAMI por 900 medicamentos para jubilados

El acuerdo de reparación integral que firmó Esteban Leguizamo tiende a ponerle fin a la causa penal, que se le inició por incumplir la orden judicial del juez civil Pablo Quirós de frenar las limitaciones y condicionamientos que PAMI estableció en 2024 a la cobertura de medicamentos para sus afiliados.

Aquella orden señalaba que PAMI debía dejar sin efecto las resoluciones que modificaron el Vademecum de Medicamentos Esenciales, de acceso gratuito, para jubilados y pensionados. Por incumplirla, tanto el titular del organismo nacional como el de la delegación Mendoza, David Litvinchuk, fueron denunciados penalmente.

Después de meses de negociación, el Ministerio Público Fiscal Federal y la querella, representada por los doctores Marisa Uceda y Carlos Blanco, llegaron a un acuerdo superador con Leguizamo, responsable de PAMI a nivel nacional. Litvinchuk, en tanto, quedó sobreseído en la causa penal.

El acuerdo significa que, una vez que esté publicada la resolución, más de 200.000 jubilados y pensionados mendocinos volverán a tener al menos 4 medicamentos gratis por mes, sin importar su costo.

audiencia pami leguizamo medicamentos La audiencia en la que PAMI llegó a un acuerdo por los medicamentos gratis de jubilados y pensionados fue a mediados de diciembre.

No se van a retrotraer las condiciones a tiempos anteriores a Javier Milei, pero, ya no será necesario que cada afiliado presente la documentación que justifica el acceso a la cobertura del 100%. Ahora, será el PAMI el que haga ese relevamiento.

Además, se acordó ampliar considerablemente el número de medicamentos considerados “esenciales” pasando de 170 fármacos gratuitos a 545 en Mendoza. Y se sumarán otros 354 medicamentos de tratamientos crónicos para todo aquel afiliado a PAMI que lo solicite.

Otro punto esencial del acuerdo de reparación integral señala que, en Mendoza, no se acumularán los haberes por jubilación y pensión para el cómputo del tope de ingresos establecido por el sistema de Subsidio Social de acceso a medicamentos gratuitos (un haber mínimo y medio). Solo se tendrá en cuenta el haber que reciben por su jubilación (o pensión, en caso de percibir solo eso).

También quedarán fuera del cálculo del haber mínimo los bonos y adicionales de cualquier tipo.

Esto es clave porque, hasta ahora, si una persona recibía jubilación y pensión y, sumando ambos haberes, se pasaba del tope, no tenía derecho a la cobertura del 100% de los medicamentos.

marisa uceda carlos blanco audiencia pami jubilados La querelle en la causa por los medicamentos de PAMI. Foto: Cristian Lozano

Por otra parte, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y medio también podrán acceder al 100% de cobertura si la suma total de los medicamentos recetados o el tratamiento médico que deben realizar excediera el 15% de su jubilación. Para ello, tendrán la vía de reconsideración en la que PAMI local hará un análisis social y médico de su situación particular. Entran dentro de esta posibilidad también aquellos jubilados y pensionados con medicina prepaga.

En el 100% de cobertura quedan también incorporados por el acuerdo judicial afiliados que cuenten con Certificado Único de Discapacidad; y a jubilados y pensionados con un familiar a cargo con CUD y afiliado a PAMI, siempre que los ingresos no superen 3 haberes previsionales mínimos.

Se suman también al sistema de Subsidio Social a veteranos de guerra de Malvinas.

La respuesta de PAMI por los medicamentos gratis de jubilados y pensionados

“Desde nivel central PAMI Nación se está trabajando arduamente para la implementación del acuerdo reparador alcanzado en instancia judicial en el ámbito de nuestra provincia”, confirmó hace unos días a Diario UNO el titular de PAMI Mendoza, David Litvinchuk.

david litvinchuk pami David Litvinchuk, titular de PAMI Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Esto, porque es la Dirección Ejecutiva Nacional a través de la Gerencia de Tecnología de la Información la que debe dar cumplimiento a la medida acordada.

La lista de medicamentos gratis de PAMI para enero 2026

Entre tanto, el organismo nacional publicó el listado de medicamentos que PAMI cubre al 100% actualmente, en todo el país, sin necesidad de que jubilados y pensionados realicen el trámite del Subsidio Social:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Por ahora, y hasta tanto se conozca la nueva resolución que se acordó en la Justicia Federal mendocina, para poder retirar el medicamento de PAMI, al afiliado le basta, además de su DNI y la credencial, con que el médico de cabecera envíe la receta electrónica a la farmacia.