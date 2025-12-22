Jubilado, esto tiene que hacer para que PAMI le dé su medicamento gratis

jubilados PAMI con bastón.jpg La batalla por los medicamentos gratuitos de PAMI para jubilados y pensionados sigue en sede civil.

Qué tienen que hacer jubilados de PAMI para tener medicamentos gratis

Según el acuerdo de Reparación Integral que homologó la Justicia Federal Penal de Mendoza, los jubilados y pensionados mendocinos que quieran acceder a medicamentos sin cargo por Subsidio Social deberán inscribirse de manera presencial u online en PAMI.

Para solicitar un turno en alguna agencia local puede hacer click aquí.

Aquellos que ya se inscribieron a lo largo de este año, no deben repetir la inscripción.

Parte del acuerdo entre Jubypen y PAMI implica que el entrecruzamiento de datos para corroborar el cumplimiento de los requisitos no tendrá que hacerlo el beneficiario –como hasta ahora- sino que lo hará el Estado nacional.

Y otra parte fundamental está en cuáles son esos requisitos. Las resoluciones originales de PAMI limitaban el acceso al Subsidio Social para medicamentos a tener ingresos netos menores a un haber previsional mínimo y medio. Es decir que, si una persona recibía jubilación y pensión y, sumando ambos haberes, se pasaba del tope, quedaba fuera de la cobertura.

PAMI-medicamentos-sin-tramites-2.jpg PAMI hará el entrecruzamiento de datos para el acceso de jubilados y pensionados a medicamentos con 100% de cobertura.

Con el acuerdo, en Mendoza no se acumularán los haberes por jubilación y pensión; por lo que podrán acceder a medicamentos gratis jubilados o pensionados cuya jubilación sea menor a 1,5 jubilación mínima. También quedan fuera del cálculo del haber mínimo los bonos y adicionales de cualquier tipo.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y medio también podrán acceder al 100% de cobertura si la suma total de los medicamentos recetados o el tratamiento médico que deben realizar excediera el 15% de su jubilación. Para ello, tendrán la vía de reconsideración en la que PAMI local hará un análisis social y médico de su situación particular. Entran dentro de esta posibilidad también aquellos jubilados y pensionados con medicina prepaga.

El acuerdo incorpora en el 100% de cobertura a afiliados que cuenten con Certificado Único de Discapacidad; y a jubilados y pensionados con un familiar a cargo con CUD y afiliado a PAMI, siempre que los ingresos no superen 3 haberes previsionales mínimos.

Se suman también al sistema de Subsidio Social a veteranos de guerra de Malvinas.

Qué medicamentos dará gratis PAMI a jubilados y pensionados: clave del acuerdo

La Reparación Integral acordada ante la jueza federal María Paula Marisi abarca, además de la reconfiguración del programa de Subsidio Social para garantizar un acceso fácil a jubilados y pensionados, la ampliación del Vademecum de Medicamentos Esenciales.

La lista de 170 fármacos gratuitos pasará a tener 545 en Mendoza. Y, además, se suman otros 354 medicamentos de tratamientos crónicos para todo aquel afiliado a PAMI que lo solicite.

Jubilados, PAMI, medicamentos gratis.jpg

Respecto de los 545 principios activos del Vademecum, se garantiza el acceso inmediato de los primeros 4 medicamentos recetados por mes.

Para el quinto y sexto medicamento se garantiza también su entrega sin demora y de manera inmediata, pero con una auditoría médica previa, que se realizará en la Unidad de Gestión Local de PAMI en Mendoza.

Y a partir del séptimo medicamento, la auditoría se realizará a nivel central, en Buenos Aires.

En la solicitud de los primeros 4 medicamentos, PAMI no podrá oponer reparos ni restricciones por el valor del medicamento. En la revisión del quinto y sexto, tampoco.

Medicamentos crónicos de acceso a todos los afiliados de PAMI

El acuerdo con PAMI versa además sobre 354 principios activos “para todos los afiliados que lo requieran” –según expresó la fiscal federal Alejandra Obregón en la lectura del mismo- vinculados a:

anemia crónica, cardiología, dermatología, diabetes, endocrinología, hematología, hemofilia, HIV, infectología, neumología, neurología, nutrición, oftalmología, oncohematología, oncología, osteoporosis, psiquiatría, patología renal, reumatología, trasplantes y urología.

En caso de que se prescriba un medicamento que no está en el listado, el afiliado tendrá la vía de excepción para que PAMI nacional revise la posibilidad de incorporarlo.

Con la firma del convenio de reparación, la obra social PAMI se obliga a readecuar los sistemas tecnológicos para que los cambios en el sistema comiencen a funcionar a partir del 8 de enero de 2025.

Más de 12.000 fojas de batalla judicial por los medicamentos del PAMI

El acuerdo en sede penal llegó después de que la Justicia resolviera decenas de amparos colectivos a favor de los afiliados y en contra de PAMI, no solo en Mendoza sino en varias jurisdicciones.

Si no fuera digital, el expediente por la falta de entrega de medicamentos sería una enorme carpeta con más de 12.000 fojas. La causa madre, que tiene como fin último la declaración de inconstitucionalidad de las limitaciones efectuadas por PAMI para el acceso a medicamentos gratuitos, sigue su curso.

jubilados pami david litvinchuk Foto: Cristian Lozano

En Mendoza, el juez Pablo Quirós fue el que dio lugar al amparo y ordenó al PAMI retrotraer las condiciones de acceso a los fármacos dejando en suspenso las resoluciones que se dictaron en 2024 y que modificaban el programa Incluir Salud.

Ese mandato de diciembre del año pasado fue incumplido por PAMI, lo que derivó en la causa penal contra los titulares de la agencia, nacional y de Mendoza, por incumplimiento de una orden judicial.

David Litvinchuk, director de la obra social en la provincia, fue sobreseído por su imposibilidad de cumplimiento. Esteban Leguizamo, director nacional de PAMI, selló el acuerdo de Reparación Integral, referido ut supra, mejorando las condiciones para afiliados de Mendoza.

Entre tanto, por no ver cumplido con las órdenes respecto de la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados, PAMI acumula multas millonarias con sanciones diarias de $500.000. La Justicia aún no resuelve la ejecución de las mismas.