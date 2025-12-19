PAMI anunció la vuelta de los medicamentos gratis y sumó otra gran noticia para jubilados

PAMI vuelve a entregar medicamentos de manera gratuita luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal Federal en Mendoza. De esta manera se restituye la accesibilidad a los jubilados y pensionados beneficiarios de la obra social para adultos mayores a medicamentos completamente gratis. Esto marca un precedente a nivel nacional.
Esteban Leguizamo, titular de PAMI, firmó un acuerdo de reparación integral con la fiscalía, y esto representa la vuelta a los medicamentos gratis para jubilados y pensionados, sin tener que realizar los trámites que pedía el programa tras los cambios. Además, desde la obra social de adultos mayores informaron que ampliarán la oferta de remedios disponibles, llegando a las 500 drogas.
PAMI entregará medicamentos gratis a jubilados y pensionados de Mendoza
Desde enero del 2025 que Esteban Leguizamo, titular de PAMI, y David Litvinchuk, director de la sede Mendoza, se encuentran intimados para que se cumplan la medida judicial que surgió a partir de una resolución que ordenaba dar marcha atrás a los cambios implementados por PAMI en la entrega de medicamentos del Vademecum de Medicamentos Esenciales y ponerle punto final a los complejos y engorrosos requisitos que se les solicitaba a los jubilados y pensionados para acceder a los remedios de forma gratuita.
La investigación penal comenzó en el mes de enero, y tras meses de lucha entre la obra social de adultos mayores y el Ministerio Público Fiscal Federal, se llegó a un acuerdo por parte del titular de PAMI a nivel nacional y la fiscalía y la querella, la asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, representada por Marisa Uceda y Carlos Blanco. Este puede servir como un precedente a nivel nacional, para dejar sin efecto a los cambios en el programa de medicamentos gratis.
Esto derivó en que, a partir del 8 de enero del 2026 cuando el acuerdo quede homologado, cuerdo mantiene vigente el esquema de Subsidio Social y la obligación de inscripción en el sistema para jubilados y pensionados, pero sin la necesidad de que cada afiliado presente la documentación que justifica el acceso a la cobertura del 100%. De esta forma, será PAMI el encargado de realizar el relevamiento de la información de los afiliados.
Otro punto a favor para los jubilados y pensionados de PAMI, es que desde la obra social se comprometieron a ampliar el listado de medicamentos aptos para la entrega gratuita. Pasarán de 170, a un Vademecum de 500 drogas, además de otras 300 de tratamientos crónicos como la diabetes.
Medicamentos gratis para jubilados: estos son los puntos claves tras el arreglo de PAMI
La Reparación Integral homologada en sede penal implica:
- Inscripción en el programa vía online o presencial en PAMI local.
- La ampliación del Vademecum de Medicamentos Esenciales, con la incorporación de más de 600 drogas.
- Cobertura al 100% de medicamentos para jubilados y pensionados con haberes de hasta un haber mínimo y medio.
- Jubilados y pensionados que exceden el haber mínimo y medio (que en Mendoza son menos del 40%), mantendrán la cobertura al 100% si la suma total de los medicamentos excediera el 15% de su jubilación.
- La carga en el PAMI de realizar el entrecruzamiento de datos para corroborar el cumplimiento de los requisitos.
- Para el cálculo del haber mínimo no se incluyen los bonos que los jubilados y/o pensionados pudieran percibir ni se suman los haberes en caso de beneficiarios que cobran jubilación y pensión.
- Los 4 primeros medicamentos recetados por mes tendrán cobertura al 100% sin condicionamientos.
- Para el quinto y sexto medicamentos, PAMI local realizará una reconsideración según criterio médico (no económico).
- A partir del séptimo medicamento recetado, el afiliado deberá recurrir por vía de excepción a la reconsideración del PAMI nacional, que hará un análisis integral del caso.