PAMI anunció la vuelta de los medicamentos gratis y sumó otra gran noticia para jubilados

La investigación penal comenzó en el mes de enero, y tras meses de lucha entre la obra social de adultos mayores y el Ministerio Público Fiscal Federal, se llegó a un acuerdo por parte del titular de PAMI a nivel nacional y la fiscalía y la querella, la asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, representada por Marisa Uceda y Carlos Blanco. Este puede servir como un precedente a nivel nacional, para dejar sin efecto a los cambios en el programa de medicamentos gratis.

Esto derivó en que, a partir del 8 de enero del 2026 cuando el acuerdo quede homologado, cuerdo mantiene vigente el esquema de Subsidio Social y la obligación de inscripción en el sistema para jubilados y pensionados, pero sin la necesidad de que cada afiliado presente la documentación que justifica el acceso a la cobertura del 100%. De esta forma, será PAMI el encargado de realizar el relevamiento de la información de los afiliados.

Otro punto a favor para los jubilados y pensionados de PAMI, es que desde la obra social se comprometieron a ampliar el listado de medicamentos aptos para la entrega gratuita. Pasarán de 170, a un Vademecum de 500 drogas, además de otras 300 de tratamientos crónicos como la diabetes.

Medicamentos gratis para jubilados: estos son los puntos claves tras el arreglo de PAMI

La Reparación Integral homologada en sede penal implica: