Ley de Tránsito: 8 casos en los que quien circula por la derecha no tiene prioridad de paso

Ocho casos en que la prioridad no la tiene quien cirucla por la derecha

Caso 1: si un auto se aproxima a una intersección y su conductor observa al vehículo que circula a su derecha que ha encendido su señal de giro, entonces debe saber que quien viene por la derecha está perdiendo la prioridad de paso. Le corresponde al que circula por la izquierda continuar su marcha recta, es decir que tiene la prioridad de paso quien circula por izquierda.

Ley de Tránsito caso 1 prioridad de paso

Caso 2: si la señalización vial horizontal o vertical indica expresamente lo contrario a la prioridad de paso de quien circula por la derecha, justamente el vehículo que circula por la derecha debe detener su marcha y ceder la prioridad de paso. Un ejemplo claro es la señal de “Ceda el Paso” o “Pare” (que es el equivalente a un semáforo en rojo).

Ley de Tránsito caso 2 prioridad de paso

Caso 3: los vehículos vinculados al transporte ferroviario (trenes o metrotranvía) tienen prioridad de paso. Al aproximarse a una vía férrea, el automotor a pesar de estar circulando por la derecha, debe detenerse y observar que no venga ningún tren antes de continuar.

Ley de Tránsito caso 3 prioridad de paso

Caso 4: en casos de emergencia los vehículos de servicios públicos de urgencia (ambulancias, patrulleros o las autobombas de los bomberos) tienen prioridad incluso sobre el vehículo que circula por la derecha. Este cambio de prioridad se da siempre que estos vehículos estén cumpliendo una misión y tengan la sirena y balizas encendidas.

Ley de Tránsito caso 4 prioridad de paso

Caso 5: antes de ingresar o cruzar una semiautopista, el vehículo que circula por la derecha debe detenerse y ceder el paso a quienes ya se encuentran circulando en dicha vía. La legislación señala claramente semiautopista, pero no dice nada de las avenidas.

En el Artículo 5 de la Ley de Tránsito en Argentina se define a la semiautopista de la siguiente manera: “un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril”.

En cambio, define a la autopista como “una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes”.

Ley de Tránsito caso 5 prioridad de paso

O sea, según la legislación nacional entre una avenida y una calle la prioridad sigue siendo del vehículo que circula desde la derecha. Pero cuando nos encontramos cruzando una semiautopista esta prioridad se pierde.

Caso 6: Cuando un auto llega a una intersección y hay un peatón cruzando o comenzando a cruzar la calle siempre el vehículo debe detener la marcha hasta que este termine de cruzar.

Ley de Tránsito caso 6 prioridad de paso

Caso 7: en las rotondas, rigen reglas específicas, el conductor que circula dentro o intenta salir de la rotonda tiene prioridad sobre aquel que intenta ingresar, incluso si este último se encuentra a la derecha.

Rotonda base 1

Caso 8: toda circunstancia cuando:

Un automotor desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada. Quien circula por una calle de tierra debe detenerse por completo antes de ingresar a una arteria asfaltada, anque circule desde la derecha, ya que esta es otra de las excepciones en las que se pierde la prioridad.

Ley de tránsito quien tiene prioridad calle de tierra 2