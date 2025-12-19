Allasino inició las obras del hub en Luján de Cuyo: "El corredor logístico más importante del país"

paso internacional camiones 1.jpg Estiman que con el nuevo hub de Luján de Cuyo se podrá ofrecer mejores servicios a los transportistas, que cada invierno afrontan bajas temperaturas y esperas en el camino que conecta con Chile.

Inicio del hub en Luján de Cuyo

Allasino tuvo en cuenta que la circulación del transporte en toda esa área se modificará en breve, ya que muchos camiones dejarán de circular por Acceso Sur y elegirán la Variante Palmira. Para atender a esos cambios se ha sumado en la zona del hub "una estación de combustible de la firma YPF, que está aquí muy cerquita la refinería".

"Uno de los hitos más importantes fue lo que logramos destrabar junto con la Provincia: la relocalización de la zona primaria aduanera, conocida como el Puerto Seco de Mendoza. Eso va a permitir que un tren de cargas que hoy está operativo pueda tener aquí una base de operación vinculada a los camiones", recalcó el intendente.

cornejo allasino.jpg Esteban Allasino junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

"Se cierra el Puerto Seco que está en Godoy Cruz, cerquita de la feria, y se trae para acá, lo cual hace mucho más lógico el desarrollo en esa zona, donde está todo el parque tecnológico y la Ruta 7", agregó.

Las obras que se vienen

Allasino destacó el rol del sector público como facilitador de la iniciativa privada en el proyecto del hub logístico.

"Lo que hizo el Estado en este caso, tanto el municipal como el provincial, fue fijar las reglas de inversión", consideró el lujanino. "Y la propuesta que terminó ganando es muy linda, porque resuelve mucho de las demandas de la zona. Pero el 100% de la inversión, el 100% de la plata, la tienen que poner los empresarios."

Lo graficó así: "Desde el Estado lo que hemos logrado es generar un proceso de validación, de revisión y aprobación de la documentación simplificado, no porque pidamos menos papeles, sino porque lo que hemos generado es que la documentación transite de manera ágil".

"El 60% de la inversión va a ser en los primeros 24 meses y después lo que se amplía es más que nada los componentes de bodega. Pero todo esto lleva una transformación vial muy importante", adelantó Allasino.

vargas arizu esteban allasino El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

La Ruta 7 y el hub de Luján

"Nosotros aspiramos a que ante episodios de fuerza mayor aquí haya una playa que tiene casi 10 hectáreas de superficie para que muchos de los camiones puedan quedarse acá, tener servicios, baños, y sea mucho más seguro", enfatizó el intendente. Eso dijo, tiene que estar terminado en breve, en un periodo de entre 12 y 24 meses.

Los galpones permitirán almacenar mercadería, incluso en frío. "Hemos incorporado en el proyecto necesidades viales que han sido muy bien resueltas por la empresa, con la propuesta de un montón de rotondas y dársenas de giro, lo que va a hacer que los usuarios habituales de estas vías no vean su tránsito de ninguna manera interrumpido".

planificación hub luján de cuyo mapa Un mapa de lo que se planea para el nuevo hub logístico de Luján de Cuyo.

La estadía y utilización de los servicios se cobrará. "Todo lo que es para el sector privado lo va a administrar el sector privado, así que sí, va a haber un cobro para que también haya prestaciones de calidad. No existe nada gratis en la vida; o se paga o se administra con impuestos. Nosotros queremos que los servicios sean de primer nivel para que tenga sentido pagarlos".

La ejecución estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Andesmar Cargas, KRC Global (Grupo Kristich), Laugero Construcciones, Autotransportes Andesmar y Servicios y Mandatos, adjudicataria del proceso licitatorio.