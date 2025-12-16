Luján de Cuyo inauguró un centro de monitoreo policial y Cornejo destacó la unificación de recursos

centro de monitoreo Lujan CEO 4 Los nuevos agentes de Luján de Cuyo portarán body cams para hacer las intervenciones más transparentes. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El objetivo del municipio y de la policía es un mayor control y personal eficiente para prevenir, ordenar y actuar con rapidez ante cualquier tipo de delito que ocurra en las calles de Luján de Cuyo.

Luján de Cuyo apostó a la tecnología y la conectividad para la seguridad

La función del nuevo centro de monitoreo municipal es centralizar y coordinar en tiempo real la información de las cámaras del Ministerio de Seguridad, la información de los móviles municipales, junto con las alarmas comunitarias de los diferentes barrios de la comuna y la Policía.

CEO

Además, se integrará una red de prevención con paradas conectadas, tótems con botón de emergencia y comunicación directa con los operadores, y cámaras 360º con transmisión en tiempo real en cada móvil municipal, y lectores de patentes para reforzar controles vehiculares la seguridad vial, y una mayor seguridad para los vecinos de Luján.

centro de monitoreo Lujan CEO 3 El nuevo centro de monitoreo de Luján de Cuyo funciona en la Comisaría 11. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Con todo esto, aseguraron que Luján de Cuyo tiene la mayor inversión en toda su historia en equipamiento y tecnología aplicada al tránsito y al control del espacio público para actuar de manera eficiente en cada lugar de la comuna junto con el Ministerio de Seguridad.

Orden y tranquilidad para los habitantes de Luján de Cuyo

Otro programa del municipio es el "Escape preso" destinado a controles de motos para reducir la contaminación sonora y llevar la tranquilidad en los barrios que padecen estas situaciones a diario.

centro de monitoreo Lujan CEO El centro de monitoreo de Luján de Cuyo unifica el trabajo de los agentes municipales y de Tránsito con la Policía. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Se realizan controles con decibelímetros para determinar el nivel del ruido de las motos. Indicaron que en los últimos operativos se secuestraron más de 200 motos, de las que por lo menos la mitad fueron destruidas. El objetivo del intendente Esteban Allasino es "el orden y el respeto en la vía pública".

Alfredo Cornejo Esteban Allasino Mercedes Rus Luján El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, inauguró el nuevo centro de monitoreo junto con el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Estas acciones en Luján de Cuyo son complementadas con campañas de concientización y educación vial para avanzar a una ciudad más segura, moderna, con un espacio público cuidado y respetado por todos.