Con más tecnología e integración de los recursos de Luján de Cuyo con los del Ministerio de Seguridad, inauguraron un nuevo centro de monitoreo y control en el municipio que funciona en la Comisaría 11 que es parte del programa "Calles ordenadas y tranquilas". El gobernador Alfredo Cornejo destacó este sistema integrado con el 911 para dar una respuesta a tiempo a los vecinos de la comuna.
Luján de Cuyo inauguró un centro de monitoreo policial y Cornejo destacó la unificación de recursos
El sistema unificado que tiene Luján de Cuyo sumó más agentes de control y de tránsito. El gobernador Alfredo Cornejo habló del sistema 911
La visita del gobernador junto con el intendente Esteban Allasino y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ocurrió en la mañana de este martes, en la Comisaría 11 ubicada en el kilómetro 17,5 de la ruta 15, en Luján de Cuyo.
Luján sumó más agentes de control y de Tránsito que fueron formados en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), misma institución en la que estudian los policías. Además, el nuevo personal contará con body cams, las cuales registran con imágenes y audio cada hecho en el que intervienen, y de esa manera se garantiza la transparencia de cada intervención.
El objetivo del municipio y de la policía es un mayor control y personal eficiente para prevenir, ordenar y actuar con rapidez ante cualquier tipo de delito que ocurra en las calles de Luján de Cuyo.
Luján de Cuyo apostó a la tecnología y la conectividad para la seguridad
La función del nuevo centro de monitoreo municipal es centralizar y coordinar en tiempo real la información de las cámaras del Ministerio de Seguridad, la información de los móviles municipales, junto con las alarmas comunitarias de los diferentes barrios de la comuna y la Policía.
Además, se integrará una red de prevención con paradas conectadas, tótems con botón de emergencia y comunicación directa con los operadores, y cámaras 360º con transmisión en tiempo real en cada móvil municipal, y lectores de patentes para reforzar controles vehiculares la seguridad vial, y una mayor seguridad para los vecinos de Luján.
Con todo esto, aseguraron que Luján de Cuyo tiene la mayor inversión en toda su historia en equipamiento y tecnología aplicada al tránsito y al control del espacio público para actuar de manera eficiente en cada lugar de la comuna junto con el Ministerio de Seguridad.
Orden y tranquilidad para los habitantes de Luján de Cuyo
Otro programa del municipio es el "Escape preso" destinado a controles de motos para reducir la contaminación sonora y llevar la tranquilidad en los barrios que padecen estas situaciones a diario.
Se realizan controles con decibelímetros para determinar el nivel del ruido de las motos. Indicaron que en los últimos operativos se secuestraron más de 200 motos, de las que por lo menos la mitad fueron destruidas. El objetivo del intendente Esteban Allasino es "el orden y el respeto en la vía pública".
Estas acciones en Luján de Cuyo son complementadas con campañas de concientización y educación vial para avanzar a una ciudad más segura, moderna, con un espacio público cuidado y respetado por todos.