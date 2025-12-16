La capital de América del Sur que emerge como el centro tecnológico sostenible de más alta calidad del mundo

Este instrumento financiero no es un símbolo vacío: está diseñado para financiar proyectos que transformen la movilidad urbana, como el Metro de Bogotá y cables aéreos integrados al sistema de transporte, reducir emisiones de CO en casi 160000 toneladas al año y hacer la capital más inclusiva y resiliente frente al cambio climático

Bogota (1)

La capital más sostenible de América del Sur

La visión de sostenibilidad no está sola. Bogotá impulsa sistemas de transporte ecológicos e inclusivos, por ejemplo: el sistema 100% eléctrico de buses “La Rolita”, que no solo corta emisiones, sino que incorpora equidad de género al promover empleo femenino dentro de su operación.

Así mismo el potencial transformador de esta capital no se queda en la ingeniería o el financiamiento, también florece en la cultura y la creatividad. En 2025, la ciudad de América del Sur fue invitada por primera vez a la World Cities Culture Summit en Ámsterdam, donde presentó sus iniciativas de innovación cultural y uso ético de inteligencia artificial para diseñar políticas públicas que incluyan a sus habitantes de manera activa. Bogotá fue destacada como un referente regional por articular cultura, tecnología y participación. ciudadana,

La capital también apuesta por el fortalecimiento del talento local y la innovación. Eventos como el Travel Innovation Fest y múltiples convocatorias de financiamiento internacional abren puertas para que emprendedores, artistas, tecnólogos y activistas transformen sus ideas en proyectos con impacto social y ambiental real.