El puente de casi 3 km en América del Sur que unirá una isla con el continente por US$1,15 mil millones

En el extremo austral de América del Sur, avanza la construcción de una de las obras de infraestructura más ambiciosas del continente. Se trata del puente más extenso de la región, una estructura llamada a cambiar por completo la forma en que se conecta este territorio.
Este imponente puente no solo representará un hito histórico para América del Sur, sino que también transformará la movilidad dentro de esta nación latinoamericana. Por primera vez, millones de personas podrán atravesar el canal sin necesidad de utilizar transbordadores, reduciendo de manera drástica los tiempos de viaje.
Construyen el puente más largo de América del Sur: una construcción de más de 2.500 metros
Se trata del Puente Chacao, considerado el más largo de América Latina según el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Esta obra se levanta sobre el Canal de Chacao, en la Región de Los Lagos, al sur de Chile. Más que una simple conexión física, este puente colgante representa la concreción de un anhelo profundo de integración territorial, económica y social.
La construcción del puente se desarrolla en uno de los sectores más complejos del océano austral, donde las condiciones climáticas cambian de forma repentina y las corrientes marinas presentan una gran intensidad. Este escenario ha exigido el desarrollo de soluciones técnicas avanzadas y una planificación extremadamente rigurosa, lo que ha convertido al Puente Chacao en un referente de la ingeniería contemporánea en América del Sur.
Como es el puente más largo de América del Sur
Este puente es fundamental porque por primera vez en la historia, la Isla Grande de Chiloé quedará conectada por vía terrestre con el continente chileno, eliminando la dependencia exclusiva de los servicios de transbordadores para vehículos y personas. Así mismo se caracteriza por:
- El puente tendrá aproximadamente 2.750 metros de longitud total. La estructura une ambos extremos del canal con dos tramos principales de más de mil metros cada uno
- Laconstrucción incluye tres torres de hormigón armado que sustentan toda la estructura: una en la isla, otra en el centro del canal y una tercera en el continente, con alturas que superan los 150 metros y que desafían la fuerza del viento y las corrientes marinas.
- Los dos vanos principales, de 1.155 y 1.055 metros, permiten que el puente se mantenga sobre el canal sin apoyo intermedio en gran parte de su recorrido, lo que es una proeza técnica de gran sofisticación.
- La zona donde se levanta el puente está expuesta a condiciones climáticas extremas, fuertes vientos y corrientes marinas, además de actividad sísmica. Por eso el diseño incorpora soluciones ingenieriles avanzadas para garantizar estabilidad y seguridad a largo plazo.
- Su finalización impulsará no solo el acceso vial, sino también el desarrollo productivo, turístico y social de este país de América del Sur.