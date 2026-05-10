El puente de casi 3 km en América del Sur que unirá una isla con el continente por US$1,15 mil millones

Puente Chacao (1)

Construyen el puente más largo de América del Sur: una construcción de más de 2.500 metros

Se trata del Puente Chacao, considerado el más largo de América Latina según el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Esta obra se levanta sobre el Canal de Chacao, en la Región de Los Lagos, al sur de Chile. Más que una simple conexión física, este puente colgante representa la concreción de un anhelo profundo de integración territorial, económica y social.

La construcción del puente se desarrolla en uno de los sectores más complejos del océano austral, donde las condiciones climáticas cambian de forma repentina y las corrientes marinas presentan una gran intensidad. Este escenario ha exigido el desarrollo de soluciones técnicas avanzadas y una planificación extremadamente rigurosa, lo que ha convertido al Puente Chacao en un referente de la ingeniería contemporánea en América del Sur.

Puente Chacao (2)

Como es el puente más largo de América del Sur

Este puente es fundamental porque por primera vez en la historia, la Isla Grande de Chiloé quedará conectada por vía terrestre con el continente chileno, eliminando la dependencia exclusiva de los servicios de transbordadores para vehículos y personas. Así mismo se caracteriza por: