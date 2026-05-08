Río Amazonas: ¿cómo es posible que ningún puente cruce el río más largo que existe?

El río Amazonas es el más caudaloso que puede existir con un impresionante número de aproximadamente 219.000 metros cúbicos de agua por segundo y su tamaño hace que le gane a todos los demás el título del más largo que puede existir. Sin embargo, una de sus curiosidades más impactantes es que no hay puentes que lo atraviesen.
En realidad, en el año 2010 sí se construyó un puente, pero en uno de sus afluentes, llamado Río Negro porque tiene un acceso bastante habitado. A diferencia del Nilo, por ejemplo, el Amazonas carece de estos cruces y la única forma de cruzarlo es en barco, ya que, entre otras cosas, las orillas que lo conforman son pura selva a las que difícilmente se puede acceder.
¿Cómo es posible que ningún puente cruce el río más largo que existe?
El río Amazonas cruza varios países; en su cuenca hay más de 30 millones de personas y tiene una longitud de más de 6.000 kilómetros. A diferencia de otros que también son grandes, el Amazonas es exageradamente largo y alérgico a los puentes. Pero en realidad no es un capricho, es una cuestión de que el río y el entorno no hacen que sea fácil la presencia de un puente.
Al no tener un cauce fijo como sí lo tiene el Sena, la llanura de inundación siempre abarca varios kilómetros para el costado. Es decir, cuando las lluvias torrenciales expanden la cuenta sobre todo entre diciembre y mayo, el agua se extiende tanto que llega a superar 15 kilómetros.
Con ese número, las orillas no se verían porque desaparecerían entre la selva inundada, totalmente desdibujada, y un puente que necesita apoyar sus accesos en esos terrenos; prácticamente a mitad de año estaría sumergido bajo metros.
Las curiosidades más interesantes del Río Amazonas
- Hace muchos años, el río Amazonas fluía en dirección contraria a la actual, es decir, hacia el océano Pacífico, pero con la cordillera de los Andes se quedó sin salida al mar y tuvo que buscar una salida al lado opuesto: hacia el Atlántico.
- Es el lugar más diverso del planeta porque entre el río y la selva hay más de 40.000 especies de flora, 3.000 de peces e incluso 400 de mamíferos, anfibios, reptiles, etc.
- Recibe nutrientes y minerales del Sáhara.
- Contiene la quinta parte del agua dulce de todo el planeta.
- Es el río más caudaloso que pueda existir.
- Su nombre proviene de un mito griego donde las mujeres guerreras venían apartadas de los hombres destacándose con valentía y fortaleza.