Río Amazonas: ¿cómo es posible que ningún puente cruce el río más largo que existe?

¿Cómo es posible que ningún puente cruce el río más largo que existe?

El río Amazonas cruza varios países; en su cuenca hay más de 30 millones de personas y tiene una longitud de más de 6.000 kilómetros. A diferencia de otros que también son grandes, el Amazonas es exageradamente largo y alérgico a los puentes. Pero en realidad no es un capricho, es una cuestión de que el río y el entorno no hacen que sea fácil la presencia de un puente.

Al no tener un cauce fijo como sí lo tiene el Sena, la llanura de inundación siempre abarca varios kilómetros para el costado. Es decir, cuando las lluvias torrenciales expanden la cuenta sobre todo entre diciembre y mayo, el agua se extiende tanto que llega a superar 15 kilómetros.

inundaciones cerca del rrio amazonas fuente IRD le Mag A pesar de atravesar media Sudamérica, no hay ningún puente que cruce el río debido a la gran cuenca selvática de las orillas que lo enmarcan. De hecho, la imagen muestra una inundación en sus alrededores. Fuente: IRD le Mag.

Con ese número, las orillas no se verían porque desaparecerían entre la selva inundada, totalmente desdibujada, y un puente que necesita apoyar sus accesos en esos terrenos; prácticamente a mitad de año estaría sumergido bajo metros.

Las curiosidades más interesantes del Río Amazonas