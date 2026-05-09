La falsa jueza "María Calagolpe" y la estafadora serial que volvió a ser detenida por 3 denuncias

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Las denuncias de estafas

Las acusaciones de estafas sostienen que era la pareja de Lucrecia Ponce, Walter Enrique Zapata (66), quien ganaba la primera confianza con la víctima porque las conocía de antemano. Luego, mediante algún ardid, la convencía de que su novia era una profesional que la podía ayudar con algún trámite.

Según la imputación, a fines de 2025 estafaron a un albañil de 37 que era vecino de la pareja. Al hombre le habían realizado una multa por alcoholemia, por lo que le habían retenido su vehículo y su licencia de conducir. Walter Zapata lo puso en contacto con su novia, quien se identificó como "María Calagolpe", una supuesta jueza penal.

Lucrecia Ponce mantuvo reiteradas conversaciones por WhatsApp donde le garantizó que la ayudaría a recuperar su vehículo y licencia, además de reducir la onerosa sanción de la multa. Incluso, según sostiene la Fiscalía, le envió un supuesto oficio con el trámite que estaba llevando adelante en la Justicia Contravencional.

De esta forma, logró que el hombre le transfiera varias cuotas de dinero que totalizaron un monto de $695.000. Tras recibir el dinero, la pareja bloqueó las vías de comunicación con la víctima de la estafa y dejaron de hablarle.

control de alcoholemia policia de mendoza (2).jpg La estafa nació tras un control de alcoholemia positivo.

La acusación sostiene que a mediados de 2024 adoptó la misma identidad de la jueza María Calagolpe para "ayudar" a otro vecino que estaba concursando para ingresar como empleado en la Justicia Federal. Le prometió que iba a tener el cargo de secretario privado y hasta que le iban a donar una vivienda y un vehículo previo afrontar algunos gastos administrativos. El denunciante de la estafa aseguró que les entregó $3.118.000 y 3.400 dólares.

El tercer expediente que se investiga sostiene que en mayo de 2024 Walter Zapata habló con un colega de la empresa de planes automotores donde trabajaba y le dijo que su esposa era una agente inmobiliaria. De esta forma, la víctima entró en contacto con "María Lucrecia Molina" quien le ofreció una importante oportunidad para comprara una casa en un barrio privado de Drummond, Luján de Cuyo.

La víctima de la estafa incluso fue a visitar el domicilio con la pareja. De esta forma, lograron sustraerle una suma de 18.300 dólares en varias cuotas. Era toda una farsa.

La jueza Natacha Cabeza definirá si dicta la prisión preventiva de Lucrecia Ponce tal como lo pidió la fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos. En tanto que Walter Zapata también está imputado en las 3 estafas pero no se encuentra detenido, según confirmaron fuentes judiciales.