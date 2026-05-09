Con humor ácido y números en mano, Bebo Granados cautivó a sus oyentes de Nihuil en el Teatro Plaza

Teatro Plaza y Bebo Granados en No Tenes Cara, radio Nihuil 4 ¡Equipo completo! Bebo Granados participó de un programa especial este viernes en el Teatro Plaza junto a sus compañeros de No Tenés Cara. En la mesa lo acompañan: Ricardo Montacuto, Agustina Fiadino, Pablo Gerardi, Pato Amico y Tomás Winterstetter. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

Personas del público tomaron el micrófono y dialogaron con Bebo, a quien le agradecieron por "alegrarnos las mañanas".

Oyentes de Radio Nihuil en el mano a mano con Bebo Granados en el Teatro Plaza José Luis, oyente de Radio Nihuil, uno de los primeros en hacer una pregunta a Bebo sobre el futuro de los jóvenes. El periodista Cristian Morón lo asiste con el micrófono. Foto: Axel Lloret.

Granados, una de las voces más reconocidas del periodismo económico argentino, se mostró optimista respecto al escenario económico que podría abrirse en los próximos años. En especial, destacó el potencial de la minería y de Vaca Muerta como motores de desarrollo si finalmente se concretan las inversiones previstas.

A sala llena. Bebo Granados en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y No tenes Cara 3 El programa radial de Nihuil, "No tenés cara" llenó este viernes la sala del Teatro Plaza de Godoy Cruz. La emisión contó con la presencia estelar de Osvaldo Granados. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

“La economía que viene puede ser muy buena para el país, sobre todo por el aporte de algunas provincias”, transmitió ante el aplauso de los presentes, aunque remarcó que el desafío será sostener reglas claras y evitar los errores del pasado.

En comparación con otros programas económicos de la historia reciente, Granados aseguró que el presidente Javier Milei no dará marcha atrás con su rumbo fiscal. “No va a volver al plan platita porque está loco”, lanzó entre risas. Luego aclaró el sentido de la frase: “No, es porque cree en un camino y no lo va a cambiar”, sostuvo con contundencia.

Paola Piquer en el programa No tenes Cara en el teatro Plaza con Bebo Granados Paola Piquer, gerente editorial de Grupo América, escuchando a Bebo Granados en el programa radial "No Tenés Cara" en su versión teatro. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

Dato, mata relato

El humor estuvo presente durante toda la noche y uno de los momentos más celebrados llegó cuando habló de la corrupción y los tiempos de la Justicia argentina. Respaldado por cifras, explicó que una causa de corrupción tarda en promedio 13 años en llegar a una condena. Entonces remató con una ironía que desató carcajadas en la sala: “Vamos a chorear total no llegaré a que me metan preso”. La frase, dicha en tono humorístico, tomó aún más repercusión considerando que el economista tiene 83 años y es una verdadera leyenda del periodismo argentino.

Agustina Fiadino, Osvaldo Granados y Ricardo Montacuto en No tenes Cara en el Teatro Plaza de Godoy Cruz Agustina Fiadino junto a "Bebo" y Ricardo Montacuto, en "No Tenés Cara" en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

El consejo de Bebo a los jóvenes

Pero más allá de los análisis y las bromas, Granados también dejó un mensaje emotivo dirigido a las nuevas generaciones. Les pidió a los jóvenes mantenerse informados, interesarse por la actualidad y comprender cómo funciona la economía para poder progresar en la vida.

Adolescentes, oyentes de Radio Nihuil en el Teatro Plaza para escuchar al Bebo Granados en No tenes Cara Gerónimo y Nico, ambos de 16 años, en la primera fila escuchando e interactuando con No Tenés Cara y Bebo Granados. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

Con la calidez que lo caracteriza, Bebo volvió a demostrar por qué mantiene una conexión tan fuerte con el público. Entre consejos, estadísticas y anécdotas, el histórico periodista logró convertir una charla económica en una tarde cercana, distendida e inteligente.

Reconocimiento de Godoy Cruz a Bebo Granados

Antes de que comenzara el programa especial de No Tenés Cara con Bebo Granados, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli le entregó una distinción especial al reconocido periodista, quien recientemente publicó "60 años de La Casta".

Diego Costarelli, Bebo Granados y Ricardo Montacuto en el Teatro Plaza. Osvaldo "Bebo" Granados, el intendente Diego Costarelli y Ricardo Montacuto. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

Las empresas que acompañan a Bebo:

- MyM Repuestos

- Crear más Potencial, consultoria integral

- Casa Femenia

- Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS

- Montemar Pay, la nueva billetera de Montemar

- Yacopini BYD marca lider de autos eléctricos

- Lorenzo Automotores

- Edemsa

- Municipalidad de Godoy Cruz

- Dalvian

- Grupo All In. Logística Integral