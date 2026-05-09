Con un teatro colmado, el periodista y economista Osvaldo Bebo Granados protagonizó una tarde cargada de análisis económico, humor y reflexiones sobre el futuro del país junto a los oyentes de radio Nihuil y el equipo de No Tenés Cara, encabezado por Ricardo Montacuto. En la mesa estuvieron Agustina Fiadino, Pablo Gerardi, Pato Amico, Tomás Winterstetter. Cristian Morón, en el contacto con la gente.
Con humor ácido y números en mano, Bebo Granados cautivó a sus oyentes de Nihuil en el Teatro Plaza
El legendario Osvaldo Bebo Granados participó de un programa especial de No Tenés Cara en Mendoza, del que es columnista todas las mañanas en radio Nihuil
El encuentro, realizado este viernes en el Teatro Plaza de Godoy Cruz ante 600 personas, tuvo un formato de ida y vuelta permanente con el público. Hubo preguntas sobre inflación, ahorros, inversiones y la incertidumbre económica que atraviesan muchas familias argentinas. Desde jubilados hasta adolescentes participaron activamente de una charla que mezcló experiencia, actualidad y una fuerte cuota de humor.
Antes del programa en formato "teatro", el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, le otorgó un reconocimiento al columnista histórico de Nihuil. El evento forma parte de las charlas Voces que Suman.
Personas del público tomaron el micrófono y dialogaron con Bebo, a quien le agradecieron por "alegrarnos las mañanas".
Granados, una de las voces más reconocidas del periodismo económico argentino, se mostró optimista respecto al escenario económico que podría abrirse en los próximos años. En especial, destacó el potencial de la minería y de Vaca Muerta como motores de desarrollo si finalmente se concretan las inversiones previstas.
“La economía que viene puede ser muy buena para el país, sobre todo por el aporte de algunas provincias”, transmitió ante el aplauso de los presentes, aunque remarcó que el desafío será sostener reglas claras y evitar los errores del pasado.
En comparación con otros programas económicos de la historia reciente, Granados aseguró que el presidente Javier Milei no dará marcha atrás con su rumbo fiscal. “No va a volver al plan platita porque está loco”, lanzó entre risas. Luego aclaró el sentido de la frase: “No, es porque cree en un camino y no lo va a cambiar”, sostuvo con contundencia.
Dato, mata relato
El humor estuvo presente durante toda la noche y uno de los momentos más celebrados llegó cuando habló de la corrupción y los tiempos de la Justicia argentina. Respaldado por cifras, explicó que una causa de corrupción tarda en promedio 13 años en llegar a una condena. Entonces remató con una ironía que desató carcajadas en la sala: “Vamos a chorear total no llegaré a que me metan preso”. La frase, dicha en tono humorístico, tomó aún más repercusión considerando que el economista tiene 83 años y es una verdadera leyenda del periodismo argentino.
El consejo de Bebo a los jóvenes
Pero más allá de los análisis y las bromas, Granados también dejó un mensaje emotivo dirigido a las nuevas generaciones. Les pidió a los jóvenes mantenerse informados, interesarse por la actualidad y comprender cómo funciona la economía para poder progresar en la vida.
Con la calidez que lo caracteriza, Bebo volvió a demostrar por qué mantiene una conexión tan fuerte con el público. Entre consejos, estadísticas y anécdotas, el histórico periodista logró convertir una charla económica en una tarde cercana, distendida e inteligente.
Reconocimiento de Godoy Cruz a Bebo Granados
Antes de que comenzara el programa especial de No Tenés Cara con Bebo Granados, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli le entregó una distinción especial al reconocido periodista, quien recientemente publicó "60 años de La Casta".
Las empresas que acompañan a Bebo:
- MyM Repuestos
- Crear más Potencial, consultoria integral
- Casa Femenia
- Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS
- Montemar Pay, la nueva billetera de Montemar
- Yacopini BYD marca lider de autos eléctricos
- Lorenzo Automotores
- Edemsa
- Municipalidad de Godoy Cruz
- Dalvian
- Grupo All In. Logística Integral