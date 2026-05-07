"Que voten una ley que termine con la máquina de gastar": el fuerte mensaje de Bebo Granados en Mendoza

“Hace 50 o 60 años que Argentina vive un festival de gasto y eso siempre termina mal”, lanzó durante el encuentro.

El periodista especializado en economía, de 87 años, pidió “ser un país normal” y dejar atrás discusiones ideológicas estériles sobre si Argentina debe convertirse o no en una potencia de “Primer Mundo”.

Práctico y con esa sencillez que lo caracteriza transmitió varios conceptos de su último libro, 60 años de Casta, donde analiza décadas de déficit fiscal, emisión monetaria y endeudamiento.

El encuentro fue presentado por Andrés Gabrielli y moderado por el periodista de Radio Nihuil Pablo Gerardi. Esta vez el auditorio estuvo compuesto por empresarios, referentes de la educación de Mendoza y políticos como los intendentes Diego Costarelli (Godoy Cruz), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), el presidente provisional del Senado Martín Kerchner y la ex senadora provincial Fernanda Sabadín. También participó de la actividad, el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel.

Esteban Allasino, Diego Costarelli y otros Osvaldo Granados Ubicados en primera fila para escuchar a "Bebo" Granados: senador Martín Kerchner, la exsenadora Fernanda Sabadín, junto al vicerrector Gabriel Fidel y los intendentes Esteban Allasino y Diego Costarelli. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

“El Banco Central tiene que ser independiente por ley”

Uno de los ejes más fuertes de la charla fue el cuestionamiento al uso político de la emisión monetaria y la necesidad de blindar institucionalmente al Banco Central.

“Saquen una ley que haga verdaderamente independiente al Banco Central para no fabricar plata”, reclamó.

Pablo Gerardi, periodista de radio Nihuil y moderador de la charla de Osvaldo Granados 7 de mayo del 2026 Pablo Gerardi y Osvaldo "Bebo" Granados en una charla pública que no tuvo desperdicio. Son compañeros en Radio Nihuil, donde el economista tiene una columna diaria. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

Incluso fue más allá y propuso impedir por ley la toma de deuda para financiar gastos corrientes del Estado.

“Ahora algunos hablan de cuidar la macro con la gente adentro, pero recién ahora se dieron cuenta”, ironizó en referencia a dirigentes del kirchnerismo como Matías Kulfas, ex ministro nacional.

Voces que suman, la charla de Bebo Granados, figura de radio Nihuil Todos para la foto: Sara González, Marta Reale, Miguel Catalano, Esteban Allasino, Diego Costarelli, Osvaldo Granados, Paola Piquer, Martín Kerchner y Fernanda Sabadín.

En ese sentido, sostuvo que “la batalla cultural es parte de la ganada” y remarcó que “nadie quiere volver atrás”, en alusión al respaldo social que -según su visión- todavía conserva el actual rumbo económico.

También destacó que, a diferencia de otros momentos del país, actualmente existe acumulación de reservas y mayor compra de dólares por parte de particulares.

Belen Maspoli y Paula Lomona de Crear mas Potencial con Bebo Granados Belén Maspoli y Paula Lomona, integrantes de Crear Más Potencial junto al periodista Osvaldo "Bebo" Granados.

Las provincias, protagonistas del boom exportador

El columnista de Radio Nihuil dio una buena noticia. Las provincias traccionan con la energía y el clúster agro-ganadero las exportaciones del país y van en sostenido crecimiento. Esto tendrá una evolución con el avance de la minería y los productos como el Gas Natural Licuado y el petróleo no convencional de Vaca Muerta, pronosticó "Bebo".

Cristian Herrería y Martín Calvo de All In junto a Bebo Granados Cristian Herrería, Martín Calvo y Osvaldo Granados. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

La advertencia sobre la Inteligencia Artificial

Otro de los momentos más fuertes de la exposición llegó cuando Granados habló sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial en el empleo y las nuevas generaciones.

“Se habla de que por la IA desaparecerán muchos trabajos y una parte de la sociedad terminará viviendo de un salario universal. Es muy grave y no alcanzo a anticipar en qué puede derivar”, advirtió.

Ricardo Montacuto, Bebo Granados y Marcelo Casazza. Ricardo Montacuto le dio la bienvenida a Bebo Granados en Mendoza. En la foto los acompaña Marcelo Casazza. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

En ese contexto, señaló que la velocidad del cambio tecnológico obliga a repensar el sistema educativo y los perfiles laborales.

“Lo veo incluso en mis nietas, que trabajan para empresas tecnológicas del exterior y ya ni siquiera tienen interés por Europa; hoy miran a China”, comentó.

Frente a ese escenario, consideró necesaria una regulación del impacto social de la inteligencia artificial y alertó sobre los desafíos culturales y económicos que traerá la automatización.

Durante la charla también hubo referencias al fútbol, la política y la realidad regional de América Latina. Como ejemplo de estabilidad económica mencionó a Perú y atribuyó parte de su funcionamiento a la autonomía de su Banco Central.

El cierre llegó con una frase que sintetizó el espíritu de toda la conversación: “Cuando algo no va más, hay que cambiar”. Y lo dijo alguien que atravesó distintas etapas del país en los últimos 60 años.

Cómo sigue la visita de Granados

Mañana viernes, desde las 18, Bebo Granados se presentará en el Tetro Plaza Godoy Cruz. Allí participará junto a Ricardo Montacuto y equipo de un programa "en vivo". Simularán frente al auditorio realizar No tenés Cara, el tradicional programa que va todas las mañanas de 7 a a10.

El público puede asistir con entrada libre y gratuita y será una oportunidad imperdible para escuchar de primera mano los vaticinios económicos y políticos del reconocido columnista. Junto a Montactuo estarán también Agustina Fiadino, Gerardi, y Patricia Amico.

Las empresas que acompañan a "Bebo":

- MyM Repuestos

- Crear más Potencial, consultoria integral

- Casa Femenia

- Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS

- Montemar Pay, la nueva billetera de Montemar

- Yacopini BYD marca lider de autos eléctricos

- Lorenzo automotores

- Edemsa

- Municipalidad de Godoy Cruz

- Dalvian

- Grupo All In. Logística Integral