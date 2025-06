La audiencia de Radio Nihuil colmó la Nave Cultural para escuchar a Osvaldo Granados

Charla de Osvaldo Granados en la Nave Cultural por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil La charla de "Bebo" Granados en la Nave Cultural por los 20 años de "Primeras Voces" de Radio Nihuil se dio a sala completa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Unas 400 personas colmaron las gradas de la Nave Cultural, venían de diferentes partes de Mendoza, y varias de ellas hicieron sus preguntas a Osvaldo Granados al final de la charla.

Aunque pueda sonar extraño, el encuentro no estuvo atravesado por la economía sino más bien por las emociones y recuerdos que generan los relatos del periodista porteño sobre su propia historia de vida y experiencias laborales en sus 60 años de trayectoria en los medios más importantes del país.

Desde 1988 que Granados es columnista de Radio Nihuil

Uno de sus seguidores -había muchos que desde 1988 no se pierden sus columnas de economía por Radio Nihuil- le preguntó cuál era su proyecto hoy. A lo que "Bebo", a sus 86 años y sin dudarlo, contestó: "Seguir viviendo".

Viudo de su amada Chachi, padre de tres hijos y con siete nietos, Osvaldo Granados reflejó en la charla con sus seguidores de "Primeras Voces" de Radio Nihuil que su familia es lo primero. Más allá de las largas horas que pueda haberle demandado el periodismo.

"No pensé ni pienso irme del país, soy muy de la familia y de la ciudad, aunque gracias a la Argentina dos de mis tres hijos y cuatro de mis siete nietos están viviendo afuera", lamentó.

Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil "Bebo" es periodista de oficio, estudió Letras, se especializó en economía y hace 60 años que ejerce en radio, diario y televisión. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La alergia -que culpó a los ácaros de las plantas mendocinas- sólo le molestaba de a ratos, pero con pañuelo en mano no le impidió hablar de todo, permitirse la nostalgia y en definitiva mostrar a su fiel audiencia local tal cual es: un porteño a secas, del barrio San Telmo, que no tuvo una infancia tan feliz y que encontró "compensación" cuando conoció a la mujer de su vida, Chachi, con quien compartió 42 de sus 86 años.

Tuve una infancia complicada. Fui feliz por etapas en mi vida. Mi viejo no nos daba ni pelota. Y mi mamá cuando nació mi hermana no me dio más bola. Chachi, mi mujer que ya no está entre nosotros, fue mi buena noticia, mi guía, lo siento como una compensación. Tuve una infancia complicada. Fui feliz por etapas en mi vida. Mi viejo no nos daba ni pelota. Y mi mamá cuando nació mi hermana no me dio más bola. Chachi, mi mujer que ya no está entre nosotros, fue mi buena noticia, mi guía, lo siento como una compensación.

Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - modera Andrés Gabrielli, pregunta Pablo Gerardi.jpeg Pablo Gerardi, parte de "Primeras Voces", se encargó de transmitir a "Bebo" las preguntas de la audiencia de Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Andrés Gabrielli lo llevó a ese terreno más sentimental, apoyado después por los seguidores de su programa que querían conocer al "Bebo" hombre detrás del "Bebo" analista económico conocido por todos.

A los oyentes de Radio Nihuil "Bebo" hizo varias confesiones

"El 'Bebo' es un genio, vengo a saludarlo, que no hable de economía si total el lunes lo escucho en Radio Nihuil a las 7.30 con Gabrielli y listo", comentó un espectador antes de empezar la charla. Eso sí, seguramente el oyente sabía que el saludo se daría como si fueran amigos, porque si algo demuestra al aire Granados es su autenticidad.

Por eso habla de fútbol, de política, de famosos y más con el conductor de "Primeras Voces". Lejos de hacer un monólogo, se abre a preguntas y consultas haciendo la economía mucho más digerible para cualquier mortal.

Ante una pregunta inicial de Andrés Gabrielli acerca de qué es lo que hoy más disfruta del periodismo, el hombre, en tren de confesiones, reveló: "Aunque parezca mentira, a las 6 de la mañana me traen tres diarios, leo con un marcador y acompañado de un café con leche. Ese momento es maravilloso para mí, es el más feliz de mi trabajo".

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Sara Gonzalez, Gonzalo Fernández y Matías Pascualetti Sara González, "Titito" Fernández y Matías Pascualetti agradecieron al público que todas las mañanas los escuchan por Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Osvaldo Granados ha trabajado en los medios más importantes del país, pero en ninguno ha permanecido tantos años como en Radio Nihuil.

Equipo de Primeras Voces de Radio Nihuil celebrando los 20 años del programa El equipo completo de "Primeras Voces", programa de Radio Nihuil que va de lunes a viernes de 7 a 10, y que está cumpliendo 20 años de vida. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

"Cuando la cosa fluye, viste, ahí se te da el éxito en la radio, con vos Andrés siempre fluye aunque hasta el año pasado no nos conocíamos personalmente; y esa camaradería que veo en la redacción del Grupo América Interior no la ves en cualquier lado", afirmó el periodista y analista económico que está en Radio Nihuil incluso antes que "Primeras Voces" existiera, desde 1988.

El columnista de economía cree en el destino

"Bebo" Granados es creyente, cree sobre todo en el destino y, a partir de un evento que le ocurrió hace unos años, ya no desaprueba tanto a los "chamanes".

"Una vez al año, Aurora, la mujer peruana que trabaja en casa de toda la vida, se ausenta para ir a visitar a un chamán. Un día, en el 2012, llega y me dice: 'El chamán me dijo que usted va a morir'", relató intrigando a la platea de Radio Nihuil. Y completó: "No le dije nada, pero ahí nomás le pedí que me sacara turno para hacer un control médico, algo que no hacía nunca. Y me descubrieron mi primer cáncer, en el colon, después tuve uno en el pulmón".

Osvaldo Granados firma libros al final de la charla por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Osvaldo Granados aprovechó la charla para firmar libros y sacarse fotos con sus oyentes de Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

En otro pasaje de sus reflexiones, contó: "Creo en el destino, que algo está marcado. Y soy creyente, cantaba en el coro en latín en mi escuela jesuita, imaginate si eso no te entra en la cabeza para siempre".

Respecto a los nuevos formatos de comunicación, particularmente en las redes, el periodista y columnista de economíareconoció que es "escéptico a todo eso, hay que desconfiar de lo que se comunica porque ahora con la Inteligencia Artificial pueden inventar cualquier cosa".

La audiencia de "Primeras Voces" de Radio Nihuil ya es familia

Osvaldo "Bebo" Granados visitó así a sus seguidores mendocinos, compartiendo momentos de cariño y respeto mutuo ya que para él la audiencia "es también familia, hay gente que ya me escucha con sus nietos cuando los lleva al colegio".

La Guerra de Malvinas, las amenazas de la Triple A, sus primeros años en redacciones como la del diario Clarín, la agencia Télam o cuando junto a otros colegas fundó Ámbito Financiero; las personalidades de los últimos presidentes argentinos; el país en stop hasta las elecciones legislativas y el tipo de cambio con inflación a la baja fueron los tópicos que no podían faltar en la charla.

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - público En su mayoría hombres asistieron a la charla de Granados en la Nave Cultural para festejar los 20 años de "Primeras Voces". Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Pero lejos de adentrarse en esos paisajes, Granados prefirió contemplar su historia en ellos y darla a conocer a su audiencia de Radio Nihuil. "A esta altura nada me sorprende, ya las vi todas, mejor no aburro más con esto", decía en algún momento en el que hablaba del pasado reciente de la Argentina, especialmente cuando se refería a la economía.

Y de este modo volvió a dejar su huella Osvaldo Granados, la misma que hace 20 años guía a miles de mendocinos que cada mañana despiertan esperando su columna en "Primeras Voces" por Radio Nihuil. Una audiencia fiel que a esta altura involucra a familias enteras. Y en un programa matinal que demostró con este evento por qué es el más escuchado de las radios en toda la región.