Por los 20 años de "Primeras Voces", empresarios y políticos compartieron una charla con Bebo Granados

Charla de Osvaldo Granados en el hotel Hualta por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Ante empresarios y políticos locales, Osvaldo Granados analizó la economía del país. Este viernes se encontrará con su audiencia de Radio Nihuil en la Nave Cultural. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Fue Andrés Gabrielli, el periodista mendocino con el que hace 20 años habla todas las mañanas de economía en "Primeras Voces" por Radio Nihuil, quien ofició de moderador de la charla.

Hubo espacio para analizar las múltiples aristas que generan las políticas económicas del presidente Javier Milei, desde el contexto internacional y la "motosierra" encendida de los libertarios, hasta la historia reciente de un país en crisis cíclicas y la esperanza de salir adelante con el empuje del trabajo y la inversión.

Este viernes, el encuentro de Osvaldo Granados será con un público masivo, la audiencia de Radio Nihuil que hace 20 años escucha sus columnas de economía en "Primeras Voces", entre las 7.30 y las 8 de la mañana. La charla abierta es a las 18 en la Nave Cultural (España y Maza, Parque Central, Ciudad), con entrada gratuita pero se requiere inscripción previa a través de un formulario web ya que la capacidad de la sala es limitada.

Leticia Martínez, presidenta del Colegio de Arquitectos, Osvaldo Granados y el arquitecto Federico Medina Los directivos del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Leticia Martínez y Federico Medina, asistieron al encuentro. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Granados y su mirada experta sobre la economía

A sus casi 87 años, "Bebo" Granados mostró una vez más su lucidez, memoria y capacidad intelectual para ofrecer apreciaciones sobre la realidad política y económica de la Argentina sin maquillajes y con datos y fuentes que sólo él sabe conseguir y analizar en sus 60 años de trayectoria periodística.

"Las encuestas son termómetros, y una reciente dice que 6 de cada 10 industriales esperarán las elecciones para saber cómo seguir", contó Granados.

"Más de 40.000 empleados públicos menos, recortes y ajustes por todos lados, eso es Milei, tenemos un presidente economista que alienta el ajuste a su ministro de Economía", dijo el periodista y consideró: "Es un político que no le teme a la motosierra, que hace lo que dice y no le importan mucho las consecuencias porque también hay muchas cosas que, para que este país se acomode, alguien tenía que hacerlas".

Bebo Granados con el management del Grupo América Interior en la charla por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Pablo Goldemberg, Gabriel Ferrari, Gustavo Carrillo, Andrés Gabrielli, Osvaldo Granados, Ricardo Montacuto, Paola Piquer y Daniela Clerici. Grupo América Interior invitó al periodista a celebrar los 20 años de "Primeras Voces" de Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El columnista de "Primeras Voces" arriesgó que "Milei lo puede hacer porque no le importan las consecuencias políticas, no piensa en el costo político de sus medidas, y eso yo nunca lo vi".

También compartió que "algunos creen que tiene apoyo de la sociedad porque el odio a lo anterior es más fuerte que el odio que puedan tenerle a él, y la verdad que el tipo lo que dice lo hace y bajó la inflación; y la gente termina votando con el bolsillo".

Luis Zambonini y Walter Bressia en la charla de Osvaldo Granados por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Luis Zambonini y Walter Bressia en la charla de Granados, interesados en conocer su mirada sobre los empresarios mendocinos. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En este sentido, dejó la incógnita de lo que pueda pasar en septiembre y octubre cuando se darán las elecciones legislativas. "Veremos, del otro lado de Milei no hay mucho, no hay plan económico, te dicen que así no pero no te dicen cómo lo harían", remarcó. Y estimó que "para que lleguen las bondades de las medidas de Milei necesitamos fácil dos o tres años".

Natalia Nacif, de Grupo Huentala, saludó a Bebo Granados en la charla por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Natalia Nacif, del Grupo Huentala, quiso sacarse una foto con su ídolo, Osvaldo Granados. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Los empresarios frente al temor de la desocupación

En ese tiempo de espera para ver los resultados del plan económico de Javier Milei, Osvaldo Granados comparó la inflación con una inundación. "En una inundación vas flotando, tratando de no ahogarte, y al bajar la inflación el agua empieza a bajar del cuello", esbozó.

Charla de Osvaldo Granados por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Bebo advirtió que en el último mes aumentaron los juicios laborales y ello puede traer aumento de la desocupación. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En comparación con la gestión de Mauricio Macri, el periodista y analista económico recordó que "Macri reconoce que no pensó que esto se podía hacer, además tenía muchos amigos empresarios y eso es complicado para un plan de ajuste a lo Milei; Macri tenía miedo que explotara la sociedad y se lo llevara puesto; a Milei creo que no le importa".

Jonathan Guerra y Alejandra Jeftimovic, de L'anz Neumaticos, fans de Osvaldo Bebo Granados Jonathan Guerra y Alejandra Jeftimovich (de L'anz Neumáticos) le confesaron a Granados que lo escuchan siempre en Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Advirtió que los juicios laborales "aumentaron en el último mes y medio" y reconoció que le preocupa la desocupación, "ese será el gran tema del futuro".

"El radicalismo está desaparecido", dijo Bebo Granados

A la charla de "Bebo" Granados este jueves en el Hualta asistió la vicegobernadora Hebe Casado junto a los ministros del gobernador radical Alfredo Cornejo, Rodolfo Vargas Arizu y Natalio Mema, y a los legisladores radicales Martín Kerchner y Andrés "Peti" Lombardi.

Frente a ellos, sin vueltas Granados sentenció: "El radicalismo está desaparecido", para risas de los presentes.

"Tienen que definirse qué son, si están con (Martín) Lousteau van mal porque hasta puede ser el vicepresidente de Cristina", les alertó en un diálogo abierto, donde los presentes tuvieron su momento para hacer preguntas al columnista de Radio Nihuil.

Charla de Osvaldo Granados en el hotel Hualta por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Los políticos Hebe Casado, Andrés Lombardi, Martín Kerchner, Natalio Mema y Rodolfo Vargas Arizu, en la charla de "Bebo". Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Los empresarios aprovecharon la ocasión para consultarle acerca del futuro en la economía del país, atado a lo que ocurra con las elecciones de medio término, según quedó al descubierto en los análisis que ofreció Granados.

Miguel Urmeneta de Park Hyatt Mendoza y Ariel Pérez del Sheraton en la charla de Osvaldo Granados por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Miguel Urmeneta, de Park Hyatt Mendoza, y Ariel Pérez, del Sheraton, compartieron la charla de Granados por los 20 años de "Primeras Voces" de Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Entre otros participaron el enólogo Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina; Luis Zambonini, de McDonald's en Cuyo; Miguel Urmeneta de Park Hyatt Mendoza; Ariel Pérez de Sheraton, Fernando Luque y Mauricio Benegas de Polo Ranch Country; Natalia Nacif de Grupo Huentala; Micaela Guevara Civit de Rimax; Juan José y Mario Diconto de Hipermuebles; Alberto y Pablo Femenia; y los arquitectos Leticia Martínez y Federico Medina del Colegio de Arquitectos de Mendoza.

Fernando Luquez y Mauricio Benegas de Polo Ranch Country en la charla de Osvaldo Granados por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Fernando Luquez y Mauricio Benegas, de Polo Ranch Country, se sentaron en las primeras filas para escuchar a Granados. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Las claves para repuntar la economía del país

"Bebo" distinguió la política de la capital del país con la mendocina, al decir que "ustedes son más racionales". Y sobre la coyuntura habló de la reforma laboral y la reforma jubilatoria que vendrá porque "ponen la moratoria para jubilados que nunca aportaron, los legisladores votan para aumentar las jubilaciones sin saber de dónde van a sacar la plata y mientras tanto ellos se aumentan los sueldos a 9,5 millones de pesos".

Dos temas claves indicó Granados por los que medirán la salida de la crisis: el Riesgo País y las inversiones extranjeras. "Que el Riesgo País caiga a 550 puntos y que vengan inversionistas de afuera, el RIGI va lento". No cree que haya una devaluación significativa "porque estos tipos no creen en la devaluación, la abominan".

Charla de Osvaldo Granados en el hotel Hualta por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Andrés Gabrielli moderó la charla de "Bebo" Granados para empresarios y políticos en el hotel Hualta. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Para cerrar confesó que a lo único que le teme como consecuencia de las elecciones de fin de año es "a la soberbia, que no se suban al caballo por haber ganado, y me da miedo la personalidad de los personajes que nos están gobernando".

Alberto y Pablo Femenia junto a Gabriel Ferrari y Nicolás Mastracusa en la charla de Osvaldo Granados por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Gabriel Ferrari, Alberto y Pablo Femenia, y Nicolás Mastracusa. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Y trajo la historia para reforzar su pensamiento: "En Roma, Julio César era un ídolo, no tenía oposición, lo tiraban de un carro con la gente ovacionándolo alrededor, y al lado del carro tenía un tipo que le iba dicendo: 'Recuerda que eres mortal'".