Llega Osvaldo Bebo Granados a Mendoza para celebrar los 20 años de Primeras Voces por Radio Nihuil

Presentación Libro Osvaldo Bebo Granados Mendoza Finca Bandini (34).jpeg Osvaldo Bebo Granados. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

A sus 86 años, Bebo Granados sigue levantándose a las seis de la mañana para leer todos los diarios. No es una obligación. Es una necesidad vital. Lo hace como quien se toma un café, esperando el llamado de su compañero Andrés Gabrielli para salir al aire en Primeras Voces, el programa matutino que ya lleva dos décadas en el dial mendocino.

BEBO Granados auspicia

“Eso me pasa: me divierte, no es trabajo”, dice con una sonrisa que se intuye del otro lado del teléfono. “Y lo necesito para ser feliz, como un recreo en la escuela”, asegura el periodista, quien visitará la provincia para celebrar el 20° aniversario de Primeras Voces y de paso ofrecer una charla abierta a su audiencia.

La agenda de Granados para celebrar 20 años de Primeras Voces

El jueves 5, Osvaldo Bebo Granados aterrizará en Mendoza para brindar una charla exclusiva a las 11 en el Hotel Hualta de Ciudad. “El país que viene: claves políticas y económicas” estará dirigido a unos 60 invitados, entre empresarios y figuras públicas de Mendoza, para hablar sobre el futuro de la economía argentina en la era Milei y a pocos meses de las elecciones legislativas. Al mediodía asistirá a un almuerzo en la bodega Los Toneles.

El viernes 6, el periodista hará su columna de economía desde los estudios centrales de Radio Nihuil. Luego estará en la pantalla de El Siete para ser entrevistado por Sergio Tano Robles. Y tendrá un encuentro con el equipo periodístico del Grupo América Interior.

A las 18 del viernes, la Nave Cultural (España y Maza, Parque Central, Ciudad) le abrirá sus puertas para una charla abierta a todo público. “La palabra como puente” se titula esta reunión con su audiencia en la que Bebo será entrevistado por Andrés Gabrielli. La entrada es sin costo y con capacidad para 200 personas se requiere inscripción previa a través de un formulario web.

Bebo y Andrés Gabrielli: un vínculo que marca el aire de Radio Nihuil

Desde hace más de 20 años, Granados forma parte del aire mendocino. Primero como voz recurrente, luego como columna imprescindible y hoy como figura entrañable de una dupla que -como él mismo define- juega paredes "como en el fútbol lo hacían Ricardo Bochini y Ricardo Capi Bertoni en su mejor época".

“Cuando sabés de memoria para dónde va a ir el otro, todo fluye solo. No hay guion. No hay libreto. Solo complicidad”, afirma sobre su relación con Andrés Gabrielli, conductor desde los inicios de Primeras Voces.

Esos 10 minutos al aire de Radio Nihuil antes de las 8 de la mañana se convierten en un ping-pong entre Granados y Gabrielli donde "él ya sabe más o menos para dónde voy a agarrar yo y yo sé más o menos para dónde va a agarrar él".

Presentación Libro Osvaldo Bebo Granados Mendoza Finca Bandini (11).jpeg Osvaldo Granados y Andrés Gabrielli celebran 20 años de Primeras Voces y su vínculo periodístico al aire. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

De este modo, en estos 20 años ambos fueron construyendo "casi una familia" con la audiencia, según la mirada del periodista porteño que percibe que con su colega mendocino "entramos justo en lo que quiere el público mendocino, algo que se dio sin buscarlo porque con Andrés todo fluye".

Con Radio Nihuil logró una permanencia casi inédita

Granados no necesita presentación para quienes han escuchado radioen Argentina desde los años '60. Fue parte del programa de Bernardo Neustadt cuando el periodismo político comenzaba a moldearse en televisión. Compartió micrófonos con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Mario Máctar y Luis Majul.

Pero, curiosamente, su historia más duradera se teje en Mendoza, lejos de los sets y estudios porteños donde el tiempo suele devorar trayectorias.

“Lo que te agradece la gente no es un momento. Es la permanencia. Es haber estado ahí todos los días, cuando llevaban a los chicos al colegio o salían a trabajar”, reflexiona el periodista y analista económico de radio y televisión, nacido en el corazón del barrio porteño de San Telmo.

Con charlas celebra los 20 años del programa de Radio Nihuil

Y en ese ida y vuelta con los oyentes mendocinos encontró algo más que fidelidad: encontró pertenencia: “Hay veces que voy a Mendoza y me digo: ‘Yo me quedo a vivir acá’. Si hay alguna reencarnación, yo voy a nacer en Mendoza”.

En su visita a la provincia, del jueves al sábado próximos, Bebo será parte de una serie de actividades que celebran los 20 años de Primeras Voces. Habrá charlas con empresarios, encuentros con periodistas y un evento abierto al público en la Nave Cultural.

Pero más allá del cronograma -que lo tendrá activo desde la mañana en Radio Nihuil hasta un almuerzo con amigos en bodega-, lo que lo trae es el afecto. “Mendoza me da un exceso de cariño”, admite. Y él lo devuelve con una memoria lúcida, una voz que no ha perdido firmeza y una mirada que se toma todo con humor, incluso la política.

Presentación Libro Osvaldo Bebo Granados Mendoza Finca Bandini (32).jpeg Cada vez que viene a Mendoza, el columnista económico de Radio Nihuil tiene encuentros con sus seguidores. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

“Ya miro los temas políticos y me los tomo con humor. Hay una violencia verbal que ahora ocupa todos los espacios. Hasta Cristina (Fernández), que nunca decía malas palabras, ahora insulta. Es como un contagio”, analiza quien fuera uno de los fundadores del diario económico Ámbito Financiero.

Y agrega: “Todas las épocas tuvieron lo suyo. Vi de todo: persecución en la dictadura, la Triple A, el kirchnerismo queriendo colonizar el periodismo… pero lo que estamos viviendo con las redes sociales no lo había visto nunca”.

Cómo las redes y la IA pueden poner en jaque al periodismo

Lo dice él, que ligó una bala en una de sus piernas mientras presidía la redacción de la agencia Télam, en 1974, y es uno de los eventos de su prolífica carrera periodística que narra en "60 años de casta", libro que publicó el año pasado y que vino a presentar a Mendoza.

La irrupción de las redes es, para él, el mayor cambio de estos tiempos. “Ahora vos también estás en la picota. No sólo criticás, también te critican. El juego cambió. Ya no estás impune”, considera.

Osvaldo Granados en Grupo América con su libro.jpeg "60 años de casta" es el libro autobiográfico que el año pasado presentó Osvaldo Granados en Mendoza. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Y a las nuevas formas de comunicar en redes, Bebo Granados introduce el desembarco de la IA (Inteligencia Artificial) en el periodismo. "Para colmo ahora sale la Inteligencia Artificial donde pueden inventarte que estás hablando una cosa y resulta que no sos vos sino que usaron tu imagen, copiaron tu voz y estás diciendo lo que ellos quieren", advierte.

Sin tono de queja, lo suyo no es la nostalgia de un tiempo que fue mejor, sino la lucidez. “El periodismo es como un tábano, un moscardón. Molesta porque busca el error, la contradicción. Lo que funciona te lo cuenta el gobierno. Nosotros estamos para lo otro”, confirma de forma categórica.

La prevención y el disfrute, claves para seguir activo

Pese a su edad y a las vicisitudes de su vida -sobrevivió a dos operaciones de cáncer, tiene tres stents colocados y hace 20 años perdió a Chachi, la mujer de su vida con quien compartió 42 años-, Bebo Granados nunca baja los brazos. Al contrario.

Vive el hoy como si fuera el último, tratando de divertirse y de disfrutar a sus tres hijos y a sus siete nietos a pesar de la distancia que pueda separarlos (tiene a sus hijos varones viviendo en el exterior). Eso sí, atendiendo su salud para permitirse los placeres de la vida.

Por ejemplo, ahora un tirón en una pierna por un mal esfuerzo lo obliga a ponerse pomadas y hacer ejercicios de rehabilitación para llegar en perfecto estado a Mendoza. “Parezco que hubiera jugado al fútbol”, bromea. “Pero me cuido porque quiero caminar por esa ciudad hermosa, por sus bodegas”, comenta.

Osvaldo Granados con el equipo de Primeras Voces de Radio Nihuil.jpeg Granados con el equipo de Primeras Voces comandado por Andrés Gabrielli. Gonzalo Titito Fernández, Bebo Granados, Andrés Gabrielli, Sara González y Pablo Gerardi. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Acerca de su bienestar comparte: "Me hago chequeos médicos todos los años, llevo seis años sin tener nada. La clave es agarrar todo temprano, cuidarte un poco en las comidas y disfrutar cada día. Eso es fundamental”.

Futbolero de la primera hora, Granados va a la cancha cada vez que puede, "aunque me cueste por mi edad, voy a la platea". Y sigue creyendo que la vida, como la radio, se trata de encontrar el pase justo para gozar sin pedir permiso.

Osvaldo Bebo Granados sigue al aire. Sigue jugando de memoria. Y Mendoza, su segunda casa, lo sigue esperando con los brazos abiertos.