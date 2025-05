Cristina Kirchner aseguró que el "default no es una fantasía demasiado lejana"

Cristina Kirchner 3.avif Cristina Kirchner aseguró que el RIGI fue "una bomba de humo".

El encuentro fue convocado por el Instituto Patria, el think tank que fundó Cristina en 2016 luego de perder con Mauricio Macri, en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, ubicado en calle San Pedro de Jujuy 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En líneas generales, la dirigente que aglutina a gran parte del peronismo aseguró que es momento de “desmontar el relato de la derrota” y "construir una nueva narrativa política".

Cristina Kirchner reconoció que los descontentos con Milei no buscan al peronismo

En un hecho de sinceridad absoluta, Cristina Kirchner reconoció que quienes apostaron por Milei "tampoco quieren volver con nosotros, y tenemos que preguntarnos el por qué".

"Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad, tenemos que ver cómo logramos un Estado eficiente", definió.

Las críticas de Cristina Kirchner a Javier Milei

La ex mandataria no tardó más de cinco minutos de exposición para criticar al presidente Milei, luego de recordar a su fallecido esposo: “¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres, qué chatos. ¡Creadores de cultura de acá! ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“.

El pacto de Mayo -el documento que suscribieron 18 de las 24 provincias para mantener las cuentas del Estado ordenadas-, para Cristina, fue "una bomba de humo".

Sobre el RIGI remarcó que "al tercer año, no se va a liquidar un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda".

"¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski al otro?", planteó la ex jefa de Estado.

El mensaje al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Por otra parte, dejó un mensaje a la interna peronista con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a "dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos" y abandonar las "mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil".

También pidió "replantear el modelo económico" que propone el peronismo "sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales".