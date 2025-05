Meriendas vencidas, destruidas y no entregadas: el fallo del Tribunal de Cuentas contra la DGE

dge escuelas merienda.jpg El Tribunal de Cuentas constató la falta de entrega de mercadería y meriendas escolares, además de indebida registración y la destrucción de vencidas.

Falta de entrega de meriendas escolares y diferencia en las cantidades registradas

El fallo del Tribunal de Cuentas constató la falta de registración de mercadería que solicitó la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa dependiente de la DGE, con destino a 3.150 estudiantes de 79 escuelas primarias y 39 secundarias que participaron de los talleres de CITIAM, CreArte y Recreación los sábados de septiembre a noviembre de 2022.

“Esta falta de registración dificultó el control posterior de las salidas de mercadería del depósito del parque, como así también constatar la fecha de vencimiento de dichos bienes”, concluyó el Tribunal presidido por Néstor Parés.

En otro hecho, concluyó que no se pudo comprobar la entrega de mercaderías ni meriendas en las escuelas Pedro Pascual Segura, Pascual Iaccarini y Manos Solidarias en eventos como las ferias Maker o Conectar Lab; en tanto que en la escuela Juan Pastor 1-665, la DGE no pudo justificar las diferencias entre las cantidades de jugos que dijeron haber entregado y las efectivamente recibidas según los directivos.

“Existieron falencias y falta de claridad en la distribución de las mercaderías adquiridas, además de fallas de control interno”, determinó el Tribunal de Cuentas.

Meriendas escolares vencidas y destruidas sin control

28 de abril de 2023. La DGE retiró 41 cajas vencidas de 24 alfajores cada una, 310 cajas de galletas Pindy por 30 unidades, 17 cajas de Cereal Mix por 120 unidades y 50 cajas de jugos Baggio por 18 unidades.

2 de mayo de 2023. La DGE retiró meriendas vencidas: 1 caja de jugos Baggio por 18 unidades, 5 cajas de galletas Pindy por 30 unidades, 10 cajas de Cereal Mix por 120 unidades y 12 cajas de alfajores por 24 unidades.

5 de mayo de 2023. La DGE dejó constancia de que las siguientes meriendas han sido destruidas por encontrarse vencidas: 3.240 unidades de Cereal Mix, 918 unidades de jugo Baggio, 9.450 unidades de galletas Pindy y 1.272 de alfajores.

Esas son las constancias de meriendas escolares vencidas, retiradas y destruidas que figuran en los registros de la DGE. Pero estas ni siquiera coinciden con las meriendas vencidas según informe de Inventario, y las destruidas según la Subsecretaria de Educación.

Además, se adjudicó marca Tía Maruca y se recepcionó marca Pindy

“Tampoco justificaron –las autoridades- haber recibido una marca de galletas distinta a la adjudicada (se adjudicó marca Tía Maruca y se recepcionó marca Pindy). Además, no proporcionaron información sobre las cantidades efectivamente existentes en el depósito; no documentaron que los productos aparentemente destruidos estuvieran vencidos, y no justificaron documentadamente el procedimiento de destrucción de las meriendas vencidas, evidenciando todo ello una grave falta de control interno”, rezan los considerandos del fallo.

Según relata el Tribunal, los responsables dieron sus explicaciones respecto de la destrucción de meriendas vencidas, diferencias en inventarios y saldos existentes pero sus respuestas evidenciaron una “falta de comunicación, coordinación y registros claros entre las áreas implicadas”, lo que fue considerado como una irregularidad.

Que, además, “se destruyeron más meriendas de lo que determinó el informe contable”; pero que finalmente no se pudo determinar con grado de certeza destrucción de meriendas no vencidas debido al “desorden y falta de control sobre los inventarios”, por lo que, más allá de la irregularidad, no medió multa por perjuicio al Estado en este caso.

Sí se multó a los funcionarios, según sus funciones y responsabilidades, por procedimientos irregulares y “graves falencias en la administración de los bienes”.

Dijo el Tribunal: “No se llevó a cabo la distribución de la mercadería en los tiempos, ni en las escuelas beneficiarias oportunamente establecidas, aduciendo los responsables que las meriendas se recibieron en forma tardía y con plazos para los movimientos logísticos de distribución incompatibles con la fecha prevista de finalización de los talleres”.

Pero que, a la vez, se autorizó al momento de la adjudicación, “un incremento del 30% en las cantidades, produciéndose así el deterioro y/o vencimiento de una gran cantidad de productos como consecuencia de la demora en la asignación de meriendas a otro destino”.

Así, el Tribunal de Cuentas constató la “destrucción de mercadería vencida por un total de $2.555.232 sin la debida documentación de respaldo y los procedimientos administrativos establecidos en la normativa vigente”.

El fallo, en definitiva, tuvo en cuenta todas las irregularidades en la entrega, registración y destrucción de meriendas escolares vencidas que se pudieron constatar.