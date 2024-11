Osvaldo "Bebo" Granados, histórico columnista de Radio Nihuil, presentó su libro "60 años de casta" en Mendoza

Osvaldo Granados en los estudios de Radio Nihuil con Andres Gabrielli.jpeg Después de tres décadas siendo el columnista económico de Radio Nihuil, Osvaldo Granados visitó los estudios para presentar su libro. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Publicado por Editorial Planeta, el libro de Granados repasa los eventos más significativos de su trayectoria periodísticas, desde que recibió un balazo en la pierna en la redacción de la agencia Télam, a principios de los '70, hasta la actualidad. Porque pese a su edad, "Bebo" está lejos de retirarse del periodismo.

Nacido y criado en el corazón del barrio porteño de San Telmo, el periodista y analista económico de radio y televisión ha sido parte de los medios más importantes del país y fue uno de los fundadores de Ámbito Financiero, siendo pionero en introducir el periodismo económico en los medios de comunicación.

Una visita histórica para Radio Nihuil

"Es un momento histórico para nosotros, es la primera vez que Bebo está con nosotros acá en el estudio después de décadas siendo parte de la radio", anunció Andrés Gabrielli para darle la bienvenida a Osvaldo Granados quien desde 1988 forma parte del equipo Nihuil. Y el invitado al piso le contestó: "Es raro venir personalmente, después de tantos años formando parte de esta radio, me quedé impresionado con el estudio, un lujo lo que tienen acá".

Después de hacer su esperada columna y hablar de la proyección del turismo en su injerencia en la economía argentina para este verano y otros temas de coyuntura, "Bebo" anticipó de qué va su libro "60 años de casta".

"Lo importante en economía es que te crean", aseguró Granados en una charla que nada tuvo que envidiarle a las cátedras abiertas universitarias. Porque el analista, en un discurso claro y sin rodeos, brindó un repaso por su carrera que refleja la historia reciente de un país sacudido por sus vaivenes económicos y políticos.

Osvaldo Granados con el equipo de Primeras Voces de Radio Nihuil.jpeg Con el equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil posó el periodista económico Osvaldo "Bebo" Granados. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Como "el Messi de los economistas" lo describió un oyente este viernes, y dio en lo cierto si de mediciones se trata ya que las redes, el streaming y la línea directa de Nihuil "explotaron" ante la presencia de Granados en el estudio. Y Gabrielli le anotició que "está agotado tu libro en Mendoza, tenés que mandar más".

A través de unas 300 páginas que contiene su autobiografía, "Bebo" va contando "los errores de la política y la economía que terminan siendo los mismos, no aprendemos", anticipó el conductor de Primeras Voces para darle pie a una reflexión del autor.

Para el periodista las redacción hoy son "un quirófano"

"Es cierto. Durante 30 años iba al Ministerio de Economía para las coberturas y vi cómo entraban y cómo salían los ministros, todos iguales, se repetía la historia. Todo terminaba igual, y no aprendemos más", afirmó Granados para recordar hitos económicos y políticos desde tiempos antes de la Dictadura Militar hasta la actualidad.

Además, ofreció una semblanza de cómo se transformó el periodismo en los últimos años. "Hoy las redacciones son un quirófano, te cuestan los cambios, desaparecieron laburos en las redacciones desde que se cambió la Olivetti por la computadora", manifestó con un tono de nostalgia.

Osvaldo Bebo Granados en los estudios de Radio Nihuil.jpeg A sus 86 años, "Bebo" se mantiene activo en los medios más importantes del país. Es columnista económico de Nihuil desde hace 3 décadas. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Y explicó que sigue activo porque "las ganas de saber más me llevan a seguir trabajando, aparte no sabés si va a haber reencarnación", dijo para hacer reír a la audiencia.

La relación de Granados con sus colegas

También se refirió a la relación con sus colegas del medio porteño. "Elogio a Mauro Viale en el libro, aunque me peleé porque se puso la camiseta kirchnerista, era un gran negocio; pero de la misma forma que reconozco que sos un mercenario, reconozco que sos un gran profesional, no soy sectario, y Mauro era un genio como productor", confesó y recordó cuando al aire de Radio Rivadavia se enteraron del copamiento del cuartel La Tablada.

También mencionó a Magdalena Ruiz Guiñazú, a quien describió como "una señora, estaba en otro nivel, muy entradora, muy informada y de un gran lenguaje, siempre escuchando al otro".

Y para introducir su vínculo con Marcelo Bonelli cuando hacían juntos "Sábados de café" por Radio Mitre, contó: "Le costaba la radio porque tenía una dicción complicada y yo le decía: 'salí como sos' porque las voces no son buenas o malas, las voces identifican algo en la radio".

Osvaldo Granados.jpeg "Bebo" Granados pasó por los estudios de Nihuil, su "casa" desde hace 30 años. Y su presencia hizo "estallar" el streaming de la radio. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

A su vez, el columnista económico de Nihuil aseveró que "hay periodistas que son especialistas del círculo rojo, el top es Carlos Pagni, ¿quién se anima a hacer una editorial de 45 minutos en televisión?".

En ese sentido, reveló que para dar sus columnas televisivas "escribía todo lo que iba a decir para no cambiar una sola palabra, y no ponía calificativos, eso lo hacía con mis gestos".

Osvaldo Granados en Grupo América con su libro.jpeg Granados promocionó su libro "60 años de casta" en los medios de Grupo América Interior. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El periodismo deportivo, su gran escuela

En otro pasaje de la charla en Nihuil, Osvaldo Granados aseguró que el presidente Javier Milei "necesita la confrontación, es una estrategia, entonces empieza a insultar y así logra sacarnos del lugar de confort".

Además repasó sus inicios en la profesión, cuando arrancó como periodista deportivo en 1962. "Si no salís a la calle no podés ser periodista, el deporte fue una gran escuela para mí", consideró quien ve en el fútbol "una especie de comunión que nos genera, a mí me pasó con mis hijos que de tres, dos están viviendo afuera; los argentinos no somos fanáticos, somos pasionales; en política ahora somos más racionales porque nos dimos cuenta de que el otro no sirve, en cambio el otro en el deporte nos une mucho más".

Formado en Letras, Osvaldo Granados se metió en el área de la economía gracias a su redacción simple y clara, a diferencia de los economistas que en aquel momento hacían las columnas en los diarios y "escribían en jeroglífico" , admitió quien es uno de los nombres más destacados del periodismo económico argentino.

Libro autobiográfico de Osvaldo Granados.jpeg El periodista y analista económico lanzó este mes su autobiografía y ya se encuentra agotada en las librerías de Mendoza. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Osvaldo "Bebo" Granados está recorriendo el país para presentar su libro autobiográfico "60 años de casta". Este viernes al atardecer lo hará en las instalaciones de una bodega del Gran Mendoza.