Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen al árbitro del Superclásico mendocino

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se verán las caras en el marco de la 16ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que promete paralizar a la provincia de Mendoza, es el interzonal de la jornada en la elite del fútbol argentino.
El domingo 26 de abril es la fecha elegida para que la pelota comience a rodar en el estadio Bautista Gargantini. El duelo comenzará a las 15 y se podrá observar en vivo y en directo por la señal de TNT Sports. También podrás seguir la previa, el encuentro y el post partido a través de Radio Nihuil.
Durante la jornada de este martes tanto Independiente Rivadavia como Gimnasia y Esgrima conocieron al equipo arbitral que estará a cargo de manejar los hilos del encuentro en La Catedral.
Estos son:
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
Cómo llega Independiente Rivadavia al Superclásico de Mendoza
Independiente Rivadavia llega en un gran momento. De la mano de Alfredo Berti, la Lepra lidera todas las tablas. Fue el primer equipo en clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina, está en lo más alto de la Zona B y la Anual del Apertura y, como si fuera poco, tiene puntaje ideal en el Grupo C de la Copa Libertadores.
El Azul cosechó 13 de los últimos 15 puntos que disputó. En caso de sumar de a tres, asegurará el primer puesto de su zona y quedará al borde de hacer lo propio con su posición de privilegio en la Tabla Anual:
2-0 vs. Tigre (visitante)
1-0 vs. Bolívar (local)
3-1 vs. Argentinos Juniors (local)
2-1 vs. Fluminense (visitante)
0-0 vs. Banfield (visitante)
Luego de la igualdad ante el Taladro, Alfredo Berti se refirió en conferencia de prensa al próximo compromiso de su equipo: "Vamos a prepararnos como lo hacemos todas las semanas independientemente que vamos a jugar el clásico, lo tomaremos con la misma seriedad que lo venimos haciendo".
Gonzalo Ríos, que fue titular en este juego, resaltó: "En la Copa Libertadores por suerte vamos bien, pero ahora viene el clásico y la Copa queda en un costado para después. Todos los que estamos queremos más".
Cómo llega Gimnasia y Esgrima a su visita al Gargantini
Gimnasia y Esgrima llega en alza a su visita a Independiente Rivadavia. Si bien quedó fuera de la Copa Argentina por penales, desde la llegada de Darío Franco el Mensana sumó 7 de los últimos 9 puntos que jugó en la Liga Profesional.
El Blanquinegro pisará el Bautista Gargantini con el deseo de conseguir una victoria que le permita ilusionarse con clasificar entre los primeros ocho equipos de la Zona A.
0-1 vs. Newell's (visitante)
3-2 vs. Vélez (local)
1-1 vs. Platense (visitante)
1(3)-(4)1 vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Copa Argentina)
1-0 vs. Lanús (visitante)
Darío Franco habló tras la victoria ante Lanús y se refirió al duelo que paralizará a la provincia de Mendoza: "Nosotros estamos ansiosos, sinceramente, porque el partido ya se juega y queremos jugarlo. Y ya desde ahora estamos empezando a preparar el partido".