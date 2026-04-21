Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen al árbitro del Superclásico mendocino

Estos son:

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

Cómo llega Independiente Rivadavia al Superclásico de Mendoza

Independiente Rivadavia llega en un gran momento. De la mano de Alfredo Berti, la Lepra lidera todas las tablas. Fue el primer equipo en clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina, está en lo más alto de la Zona B y la Anual del Apertura y, como si fuera poco, tiene puntaje ideal en el Grupo C de la Copa Libertadores.

El Azul cosechó 13 de los últimos 15 puntos que disputó. En caso de sumar de a tres, asegurará el primer puesto de su zona y quedará al borde de hacer lo propio con su posición de privilegio en la Tabla Anual:

2-0 vs. Tigre (visitante)

1-0 vs. Bolívar (local)

3-1 vs. Argentinos Juniors (local)

2-1 vs. Fluminense (visitante)

0-0 vs. Banfield (visitante)

Alfredo Berti Alfredo Berti, con todo listo para el clásico del próximo domingo. Nicolás Ríos / Diario UNO

Luego de la igualdad ante el Taladro, Alfredo Berti se refirió en conferencia de prensa al próximo compromiso de su equipo: "Vamos a prepararnos como lo hacemos todas las semanas independientemente que vamos a jugar el clásico, lo tomaremos con la misma seriedad que lo venimos haciendo".

Gonzalo Ríos, que fue titular en este juego, resaltó: "En la Copa Libertadores por suerte vamos bien, pero ahora viene el clásico y la Copa queda en un costado para después. Todos los que estamos queremos más".

Cómo llega Gimnasia y Esgrima a su visita al Gargantini

Gimnasia y Esgrima llega en alza a su visita a Independiente Rivadavia. Si bien quedó fuera de la Copa Argentina por penales, desde la llegada de Darío Franco el Mensana sumó 7 de los últimos 9 puntos que jugó en la Liga Profesional.

El Blanquinegro pisará el Bautista Gargantini con el deseo de conseguir una victoria que le permita ilusionarse con clasificar entre los primeros ocho equipos de la Zona A.

0-1 vs. Newell's (visitante)

3-2 vs. Vélez (local)

1-1 vs. Platense (visitante)

1(3)-(4)1 vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Copa Argentina)

1-0 vs. Lanús (visitante)

Dario Franco Gimnasia y Esgirima1 Darío Franco dirigirá, ante la Lepra, su quinto partido como DT de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco habló tras la victoria ante Lanús y se refirió al duelo que paralizará a la provincia de Mendoza: "Nosotros estamos ansiosos, sinceramente, porque el partido ya se juega y queremos jugarlo. Y ya desde ahora estamos empezando a preparar el partido".